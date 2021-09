1. FD

Unfall

Fulda – Am Montag (27.09.), gegen 16 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Lindenstraße – Ecke Bahnhofstraße. Ein 32-jähriger VW Golf-Fahrer befuhr die Lindenstraße in Richtung Bahnhofstraße auf dem linken der beiden Fahrstreifen. Dort musste er verkehrsbedingt anhalten, da gerade eine Peugeot-Fahrerin zum Einparken ansetzte. Als der 32-Jährige auf dem rechten Fahrstreifen an dem parkenden Peugeot vorbeifahren wollte, übersah er einen bereits auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Opel eines 34-jährigen Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Golf noch auf den gerade einparkenden Peugeot geschoben wurde. Glücklicherweise blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro.

Wildunfall

Eichenzell – Am Dienstag (28.09.), gegen 7.30 Uhr befuhr die 31-jährige Fahrerin eines Opel Insignia die Landstraße von Zillbach kommend in Richtung Büchenberg. Hierbei überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Die Pkw-Fahrerin versuchte auszuweichen und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Das Reh kam unverletzt davon. Die Pkw-Fahrerin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.200 Euro.

Verkehrsunfall

Künzell – Am Dienstag (28.09.), gegen 12.40 Uhr, befuhr eine 70-jährige VW-EOS-Fahrerin die Philipp-Reis-Straße und wollte die Turmstraße in Richtung Rudolf-Diesel-Straße überqueren. Hierbei übersah sie den VW Golf eines vorfahrtsberechtigten 67-Jährigen, der die Turmstraße aus Bachrain kommend in Richtung Dirlos befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfall mit leichtverletzter Person

Rotenburg- Zur Unfallzeit am Dienstag (28.09.), gegen 14 Uhr, befand sich ein Mercedes-Fahrer aus Sassnitz auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Borngasse und wollte nach links in diese Straße einbiegen. Eine 50-jährige Radfahrerin aus Rotenburg befuhr zeitgleich mit ihrem Trekkingrad die Borngasse in Richtung des Kreiskrankenhauses. Während der Pkw-Fahrer in die Borngasse einbog, kam es zum Zusammenstoß mit der querenden Radfahrerin. Diese wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.100 Euro. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Rotenburg 06623-937-0 in Verbindung zu setzen.

Auffahrunfall

Bebra- Am Dienstag (28.09.), gegen 8.15 Uhr, standen ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer aus Cornberg, ein 74-jähriger Mercedes-Fahrer aus Bebra und ein 66-jähriger Mercedes-Kleinbus-Fahrer aus Bebra auf der B 27 vor einer rot zeigenden Baustellenampel. Ein Pkw-Fahrer aus Ludwigsau fuhr, ebenfalls mit einem Mercedes, aus bislang ungeklärter Ursache auf die wartenden Fahrzeuge auf und schob diese aufeinander. Der Gesamtschaden beträgt rund 23.000 Euro. Die Beifahrerin aus dem Fahrzeug des 74-jährigen aus Bebra, der 66-jährige Fahrzeugführer sowie der mutmaßliche Unfallverursacher erlitten jeweils leichte Verletzungen.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Ulrichstein – Am Montag (27.09.), gegen 8 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi A3 die Landesstraße vom Hoherodskopf kommend in Richtung Poppenstruth. Zu dieser Zeit herrschte starker Nebel und die Fahrbahn war hierdurch nass. Der 18-jährige verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Audi, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Bei dem Unfall blieb der 18-jährige glücklicherweise unverletzt. An dem Audi entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Bad Hersfeld – Schwerer Unfall mit Flucht

Am Dienstag, 28.09.2021, gegen 14:38 Uhr, befuhr ein 18-jähriger aus Kirchheim mit seinem Kraftrad die L 3159 aus Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Reckerode.

Ein 80-jähriger aus Oberaula befuhr mit einem Mercedes Benz Sprinter die L 3159 in entgegengesetzte Richtung. Im Begegnungsverkehr kam der Sprinterfahrer auf die Gegenfahrbahn, weshalb der Motorradfahrer nach rechts ausweichen musste. Hierdurch kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam anschließend auf einem angrenzenden Feld zum Liegen.

Der Sprinterfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die Angaben des Motorradfahrers konnte der Unfallverursacher sowie dessen Fahrzeug im Nachgang ermittelt werden.

Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 6000,-EUR.

Zeugenaufruf nach exhibitionistischer Handlung

Hünfeld – Nach derzeitigen Erkenntnissen nahm ein unbekannter Mann am Montagabend (27.09.), gegen 22 Uhr, auf einem öffentlichen Fußweg in der Straße „Rhönmalerring“ exhibitionistische Handlungen vor einer 37-jährigen Frau vor. Der Mann habe sich der Frau bis auf wenige Meter genähert, seinen Genitalbereich entblößt und stöhnend in Richtung der 37-Jährigen onaniert. Als die Dame andere Personen auf die Situation aufmerksam gemacht habe, sei der Unbekannte fußläufig geflohen. Der Täter kann als männlich, etwa 25 bis 35 Jahre alt, circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß, mit hellbraunen Haaren und schmaler, muskulöser Statur beschrieben werden. Zur Tatzeit trug der Mann eine bordeauxfarbene Sporthose und keine Oberbekleidung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Bebra – Unbekannte versuchten in der Nacht zu Dienstag (28.09.) die Tür einer Gaststätte in der Luisenstraße aufzuhebeln. Die Tür hielt den Hebelversuchen jedoch stand, sodass die Einbrecher nicht in die Räumlichkeiten gelangten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 7 – Sattelzug fährt auf Stauende – eine Person schwer verletzt

Niederaula

Am Dienstag, den 28.09.2021 um 15:18 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 7 am Hattenbacher Dreieck in Fahrtrichtung Kirchheimer Dreieck ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person.

Beteiligt waren ein 54-jähriger Fahrzeugführer eines ungarischen Sattelzuges der Marke Renault sowie ein 47-jähriger Fahrzeugführer eines deutschen Sattelzuges der Marke DAF.

Der 54 Jahre alte Fahrzeugführer des ungarischen Sattelzuges befuhr den rechten Fahrstreifen der vierspurigen Bundesautobahn 7 von Fulda kommend in Richtung Autobahndreieck Kirchheim. Der unmittelbar vorausfahrende Sattelzug befuhr ebenfalls den rechten Fahrstreifen. In Höhe der Unfallstelle bildete sich aufgrund einer Baustelle am Kirchheimer Dreieck ein Stau. Dieser wurde von dem vorausfahrenden Sattelzug wahrgenommen, so dass dieser frühzeitig abbremste und sich langsam dem Stauende näherte. Der Fahrzeugführer des ungarischen Sattelzuges erkannte dies vermutlich aus Unachtsamkeit zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf das Fahrzeugheck des Vorausfahrenden auf. Der Fahrzeugführer versuchte noch nach rechts auszuweichen, was zur Folge hatte, dass dieser mit der Fahrerseite auf die rechte Ecke des Fahrzeughecks auffuhr. Dadurch wurde der Fahrzeugführer im stark deformierten Führerhaus eingeklemmt und musste durch Ersthelfer aus dem Fahrzeugwrack befreit werden.

Für die Versorgung des schwerverletzten Fahrzeugführers musste ein Rettungshubschrauber samt Notarzt an der Unfallstelle landen. Dafür mussten die Autobahn 7 sowie die Autobahn 5 in Fahrtrichtung Kassel für ca. eineinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Niederaula war ebenfalls vor Ort und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Außerdem wurden die beschädigten Dieseltanks des aufgefahrenen Sattelzuges durch die Feuerwehr abgepumpt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Aufgrund des Verkehrsunfalls musste die BAB 7 in nördlicher Fahrtrichtung in der Zeit von 15:20 – 17:00 Uhr voll gesperrt werden. Nachdem der Rettungshubschrauber mit dem Verletzten in Richtung Uniklinik Marburg abgehoben war, konnten die beiden linken Fahrstreifen für den Verkehr wieder freigegeben werden. Zum Ausschluss eines technischen Defekts an dem auffahrenden Sattelzug, wurde durch die Staatsanwaltschaft Fulda ein sogenanntes Kurzgutachten angeordnet. Für die Erstellung dieses Gutachtens sowie für die Bergung der beiden Sattelzüge blieben die beiden rechten Fahrstreifen für weitere 4 Stunden gesperrt.

Der Rückstau hatte in der Spitze eine Länge von 8 km.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 205.000 Euro.