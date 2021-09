Kreis Bergstraße

Zwingenberg: Polizei sucht gestohlenen Opel Corsa (DI-T 1069)

Zwingenberg (ots) – Der Diebstahl eines silbergrauen Opel Corsa ist am

Mittwochmorgen (29.09.) aufgefallen. Das 2 ½ Jahre alte Auto wurde am

Dienstagmittag (28.09.) gegen 13.40 Uhr in der Untergasse abgestellt, bevor es

am nächsten Tag gestohlen wurde. An dem Corsa waren zuletzt die amtlichen

Kennzeichen DI-T 1069 montiert. Wer hat das silbergraue Auto gesehen? Wer kann

Hinweise geben? Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim nimmt telefonisch

unter der Rufnummer 06252 / 706-0 Zeugenhinweise entgegen.

Bensheim-Auerbach: Hochwertige E-Bikes und Zubehör für 60.000 Euro erbeutet

Bensheim (ots) – Mehr als ein Dutzend hochwertige E-Bikes sowie unterschiedliche

Fahrradteile und Zubehör haben Kriminelle zwischen Dienstagabend (28.09.) und

Mittwochmorgen (29.09.) in der Darmstädter Straße, zwischen dem Brückweg und der

Goethestraße erbeutet. Die Täter brachen über den Haupteingang in das

Fachgeschäft ein. Der Abtransport der Räder müsste mit einem geeigneten

Transportfahrzeug erfolgt sein. Die Polizei hofft daher, dass der Abtransport

der Fahrräder von Zeugen bemerkt wurde. Wer hat was gesehen? Wer kann Hinweise

zu dem Einbruch geben? Telefonisch sind die Ermittler des Kommissariats 21/ 22

unter der Rufnummer 06252 / 706-0 in Heppenheim zu erreichen.

Bürstadt: Einbrecher nehmen zwei Plattenspieler mit

Bürstadt (ots) – Zwei Schallplattenspieler wurden aus einem Keller eines

Einfamilienhauses in der Hammstraße gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen haben

die Täter zwischen Sonntagmittag (26.09.) und Dienstagmorgen (28.09.) ein

Fenster zum Keller aufgedrückt, um in das Haus einsteigen zu können. Aus dem

Partyraum nahmen sie die zwei Plattenspieler im Wert von 2000 Euro mit. Wer

Hinweise zu dem Fall geben kann, wendet sich bitte ans Kommissariat 42 in

Lampertheim. Telefon: 06206 / 9440-0

Lampertheim: Betrunken im Sprinter unterwegs

Lampertheim – Mit einer sehr unsicheren Fahrweise ist am Dienstagabend

(28.09.) der Fahrer eines Sprinters im Bereich Lampertheim auf der Bundesstraße

44 aufgefallen. Wie sich bei der Polizeikontrolle herausstellte, war der

46-jährige Fahrer aus Lampertheim alkoholisiert. Der Test zeigte einen Wert von

über 1,9 Promille. Verkehrsteilnehmer hatten sich um kurz nach 22 Uhr bei der

Polizei gemeldet. Nur dem Zufall war es wohl zu verdanken, dass der Transporter

auf seinem Weg in Richtung Mannheim nicht gegen andere Autos gestoßen war, als

er etwa die Gegenfahrbahn befuhr. Wegen Trunkenheitsfahrt wurde gegen den

46-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet.

Lorsch/Bensheim: Mann greift Radfahrer mit Messer an / Tatverdächtiger festgenommen / 40-Jähriger schwer verletzt

Lorsch/Bensheim – Nachdem zwei Fahrradfahrer am Dienstagnachmittag

(28.09.2021) kurz nach 16 Uhr von einem bislang unbekannten Täter auf dem Radweg

zwischen Lorsch und Einhausen mit einem Messer angegriffen wurden, fahndete die

Polizei sofort mit einer Vielzahl vom Streifen und auch dem Polizeihubschrauber

nach dem Tatverdächtigen. Dieser konnte im Zuge der intensiven

Fahndungsmaßnahmen gegen 18.20 Uhr in der Kirchbergstraße Ecke Bahnstraße in

Bensheim festgenommen werden.

Nach ersten Ermittlungen soll der 32-Jährige im Bereich der Wattenheimer Brücke

zuerst einen Radfahrer attackiert haben, der ihm aber ausweichen konnte. Im

Anschluss verletzte er einen weiteren 40-jährigen Radfahrer mit einem Messer so

schwer, dass dieser mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden

musste. Lebensgefahr besteht nach aktuellen Erkenntnissen nicht.

Nach der Tat war der Tatverdächtige in ein nahegelegenes Waldstück geflüchtet

und konnte aufgrund eines Zeugenhinweises identifiziert und auf seinem

Nachhauseweg festgenommen werden.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und bedürfen der weiteren

Ermittlungen. Alle Beteiligten kannten sich untereinander nicht.

Aus Rücksicht auf die noch andauernden laufenden Ermittlungen können aktuell

keine weiteren Informationen zum Sachverhalt gegeben werden.

Lorsch/Bensheim: 32-Jähriger Tatverdächtiger nach Angriff auf Radfahrer in Haft / Ergänzungsmeldung / Zeugenaufruf

Lorsch/Bensheim (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft

Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nach dem Angriff auf zwei Fahrradfahrer am Dienstagnachmittag (28.09.2021, wir

haben berichtet) ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen eines versuchten

Tötungsdelikts. Ein Radfahrer wurde von dem Angreifer mit einem Messer so

verletzt, dass die Tat auch tödlich hätte ausgehen können.

Der kurz nach der Tat im Rahmen der polizeilichen Fahndung festgenommene

32-jährige Mann wirkte während der polizeilichen Maßnahmen deutlich verwirrten.

Er ist wegen einer Vielzahl von Delikten bereits in der Vergangenheit

strafrechtlich aufgefallen, unter anderem wegen Raubs und

Körperverletzungsdelikte.

Aufgrund des Ermittlungsergebnisses hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt beim

zuständigen Amtsgericht in Bensheim einen Unterbringungshaftbefehl beantragt.

Der Tatverdächtige wurde daraufhin am Mittwochnachmittag vorgeführt und im

Anschluss in eine forensische Klinik gebracht.

In Zusammenhang mit der Tat schließt die Polizei nicht aus, dass der

Tatverdächtige bereits im Vorfeld Passanten oder Radfahrer angesprochen oder

angegangen hat. Diese sind für die Polizei wichtige Zeugen. Weiterhin bittet die

Polizei darum, dass sich der Zeuge, der gegen 16.45 Uhr eine Streife während der

Fahndung angesprochen hat und einen Hinweis auf die mögliche Identität des

Tatverdächtigen gab, ebenfalls meldet. Hinweise werden beim Kommissariat 10

unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegengenommen.

Darmstadt

Darmstadt: Bargeld und Schuhe aus Geschäft gestohlen / Polizei ermittelt wegen Einbruch und sucht Zeugen

Darmstadt – In der Nacht zum Dienstag (27.-28.9.) sind Kriminelle in ein

Geschäft in der Ernst-Ludwig-Straße eingebrochen und haben aus dem Verkaufsraum

Schuhe sowie Geld im Wert von über 1700 Euro entwendet. Zuvor hatten die Täter

die Schiebetür des Ladens gewaltsam geöffnet und sich auf diesem Weg Zugang

verschafft. Das Kommissariat 43 ermittelt wegen des besonders schweren

Diebstahls und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/969-0

entgegen.

Darmstadt- Arheilgen: Wohnmobil (DA-HF 974) gestohlen

Darmstadt – Diebe haben in der Zeit zwischen Dienstag (28.9.) und Mittwoch

(29.9.) ein graublaues Wohnmobil des Herstellers „Adria“ in der Dürerstraße

entwendet. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 30.000 Euro. Zum Zeitpunkt des

Diebstahls waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen DA-HF 974 angebracht. Die

Darmstädter Kripo (K 21/22) ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der

Rufnummer 06151/969-0 alle in diesem Zusammenhang stehende sachdienlichen

Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg: Die Polizei-News

Seeheim-Jugenheim: Taschendiebstahl im Supermarkt / Täter gehen arbeitsteilig vor

Seeheim-Jugenheim (ots) – Offenbar arbeitsteilig vorgegangen, um in den Besitz

einer Geldbörse zu gelangen, sind zwei noch unbekannte Täter am Dienstag (28.9.)

in einem Supermarkt in der Friedrich-Ebertstraße. Gegen 12 Uhr hatte einer der

Kriminellen eine 80-jährige Kundin in dem Geschäft in ein Gespräch verwickelt.

Die kurze Zeit der Ablenkung nutzte mutmaßlich sein Komplize und schnappte sich

die Geldbörse der Dame aus ihrer Handtasche. Einer der Täter wurde als männlich,

etwa 40 bis 50 Jahre alt und von dicker Statur beschrieben. Er war Brillenträger

udn zum Zeitpunkt der Tat mit einer hellbraunen Lederjacke bekleidet. Sein

Gesicht war auffallend rund und sonnengebräunt. Zeugenhinweise werden werden an

das Kommissariat 42 erbeten (Rufnummer 06157-9509-0).

Weiterstadt: Sachbeschädigung durch Feuer / Zwei Sonnenschirme vor Restaurant abgebrannt/ 800 Euro Sachschaden

Weiterstadt – Vor einem Restaurant in der Fußgängerzone in der

Carl-Ulrichstraße haben noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag

(28.9.), 23 Uhr und Mittwoch (29.9.), 7 Uhr zwei Sonnenschirme angezündet, die

dadurch vollständig zerstört wurden. Das 3. Polizeirevier hat ein Verfahren

wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden

(Rufnummer 06150/1389-0).

Zeugen nach Verkehrsunfall in Groß-Umstadt gesucht.

Groß-Umstadt – Am Dienstag, den 28.09.2021 im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr

bis 17:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Kantstraße 5 in

Groß-Umstadt. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte im angegeben Zeitraum

vermutlich beim Ausparken den grauen Mercedes der Geschädigten. Am heutigen

Dienstag soll an der Örtlichkeit in der Kantstraße ein weißer PKW hinter dem

Mercedes geparkt haben. Dieser könnte nach ersten Ermittlungen den Unfall

verursacht haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise bezüglich des

Unfallgeschehens oder dem weißen PKW geben können werden gebeten sich

telefonisch bei der Polizeistation in Dieburg unter der Tel. 06071 9656-0 zu

melden.

Groß-Gerau

Rüsselsheim: Alkoholisierter 36-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Rüsselsheim

Zivilfahnder der Polizeidirektion Groß-Gerau haben am Mittwochmittag (29.09.) einen 36 Jahre alten Mann in der Adam-Opel-Straße festgenommen. Der Nauheimer muss sich jetzt in einem Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Gegen 11.40 Uhr verständigte ein Zeuge über Notruf die Polizei und meldete einen verdächtigen Mann in einem dortigen Schnellrestaurant. Laut Wahrnehmung des Mitteilers soll dieser einen Gegenstand unter der Jacke mitgeführt haben, bei dem es sich aufgrund des Aussehens um ein Gewehr gehandelt haben könnte. Sofort alarmierte Zivilstreifen konnten den Beschriebenen schließlich an einer nahen Bushaltestelle antreffen und überwältigen. Bei seiner Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte unter anderem ein Pfefferspray, zwei Böller sowie einen Stock sicher, an den ein Messer befestigt war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Der 36-Jährige wurde festgenommen und zur Ausnüchterung in eine Gewahrsamszelle gebracht.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf

Am Die., 28.09., zwischen 08.00 und 19.00 Uhr, wurde in der Waldecker Straße im Industriegebiet Mörfelden-Ost ein geparkter weißer Pkw Peugeot an der linken Seite beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Bischofsheim: Trickdiebe erbeuten Schmuck und Bargeld

Bischofsheim

Kriminelle haben am Montagvormittag (27.09.) bei einem Trickdiebstahl Schmuck und Bargeld erbeutet. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Nach ersten Erkenntnissen klingelten zwei bislang noch unbekannte Täter gegen 10.30 Uhr bei einem Seniorenpaar im Wingertspfad. Die Männer gaben sich als Telekommitarbeiter aus und wollten im Anwesen angeblich eine Verteilerbox wechseln. Auf der Suche nach Verteilerdose spannten die Unbekannten das Ehepaar im Keller ein. Vermutlich nutzt einer der Täter diese Ablenkung, um das Haus zu durchsuchen. Erst als das Duo das Einfamilienhaus schon verlassen hatte, wurde der Diebstahl von Schmuck und Geld im Wert von mehreren Tausend Euro bemerkt.

Ein Täter war circa 1,90 Meter groß, etwa 30 Jahre alt und hatte dunkle, kurze Haare. Bekleidet war er mit einem dunklen Anzug. Sein Komplize war mit 1,80 Meter Größe etwas kleiner, ungefähr gleichalt und hatte eine kräftige Statur. Er trug eine beige Latzhose. Laut Aussage des Ehepaars hatten beide ein „deutsches Aussehen“ und kein Akzent. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wem sind die Beschriebenen vor oder nach der Tat in Tatortnähe aufgefallen? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.