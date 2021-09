Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Autodiebe stahlen Range Rover – Dreieich/Götzenhain

(aa) Autodiebe stahlen in der Nacht zum Mittwoch in der Straße „Am Alten Berg“ einen geparkten Landrover. Zwischen 18 und 7.45 Uhr verschwand der Range Rover (graumetallic), an dem B-Kennzeichen angebracht waren. Die Kripo bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des hochwertigen Geländewagens unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Wem gehört das Fahrrad? – Dreieich

(aa) Nach der vorläufigen Festnahme zweier mutmaßlicher Fahrraddiebe, die bereits am frühen Samstagmorgen, 18.09.2021, erfolgte, sucht die Polizei zu einem Rad (Marke Pashley, Modell Classic) noch den Eigentümer. Der entscheidende Hinweis kam von einem aufmerksamen Zeugen, der gegen 3.50 Uhr im Karl-Duchmann-Weg zwei Jugendliche mit Damenrädern meldete. Diese seien in Richtung Buchschlager Bahnhof geradelt und hätten an den Türen geparkter Autos gezogen. Kurz darauf fassten die Beamten in der Eleonorenanlage zwei 16-Jährige und stellten die Fahrräder sicher, da sie mutmaßlich gestohlen waren. Gegen beide Dreieicher leiteten die Polizisten entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Übrigens: Bei der Absuche wurde ein offensichtlich durchwühlter Audi festgestellt, wobei das Fahrzeug beim Parken wohl nicht verriegelt worden war. Gestohlen wurde hieraus jedoch nichts. Die Polizei weist daher einmal mehr auf den Spruch „Gelegenheit macht Diebe“ hin. Die Sachgebietsleiterin „Fahrrad“ bei der Regionalen Ermittlungsgruppe West geht davon aus, dass das Paschley Damenrad in Dreieich vermutlich gestohlen wurde. Sie bittet nun die Eigentümerin oder den Eigentümer des Damenrades, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 bei der Polizeistation Neu-Isenburg zu melden.