Korbach: Die Polizei-News

Bad Wildungen-Reitzenhagen – Münzen im Wald gefunden, Polizei sucht Eigentümer – SIEHE FOTO

Mitte September fanden Wanderer im Wald bei Reitzenhagen zwei Ordner mit alten Münzen. Die Finder meldeten sich bei der Polizei in Bad Wildungen, die die Münzen sicherstellte.

Die beiden Münzordner waren hinter einem Baum vergraben. In diesen befanden sich eine Vielzahl von Münzen, die teilweise bereits verrostet waren und als eher minderwertig eingeschätzt wurden. Einer der beiden Ordner ist blau und hat die Aufschrift „Ersatzteile Katalog“ und das Emblem von „VW“ (beachten Sie bitte das beigefügte Bild).

Da sich durch die bisherigen Ermittlungen der Polizei Bad Wildungen keine Hinweise auf den Eigentümer ergaben und die Münzen bislang auch keiner Straftat zugeordnet werden konnten, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit.

Wer Hinweise zur Herkunft oder dem Eigentümer der Münzordner geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Wildungen unter der Tel. 05621/7090-0 zu melden.

Diemelsee-Stormbruch – Bäume im Wald umgesägt, Hochsitz beschädigt, Hakenkreuze in Bäume geritzt: Polizei bittet um Hinweise

Korbach

Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro richteten Unbekannte in einem Wald zwischen den Diemelsee-Stormbruch und Brilon-Bontkirchen an.

Der oder die unbekannten Täter sägten mit einer Motorsäge zwei Bäume um. Ein in der Nähe befindlicher Hochsitz wurde ebenfalls beschädigt, auch hier nutzten die Täter offensichtlich eine Motorsäge und durchtrennten einige Sprossen und Balken. Außerdem ritzten die Unbekannten in mindesten zwei Bäume Hakenkreuze ein. Die Tatzeit liegt nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Freitag, 24. September, und Dienstag, 28. September.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer im angegebenem Zeitraum verdächtige Person beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Tel. 05631-971-0 bei der Kriminalpolizei Korbach.

Diemelsee – Aktuelle Warnung: Welle betrügerischer Anrufe: Täter schockieren mit Nachricht über schweren Unfall

Aktuell kommt es in im Raum Korbach und Diemelsee zu einer Welle betrügerischer Telefonanrufe. Bei der Polizei wurden bisher etwa zehn Fälle gemeldet.

Die Täter gaben sich in den meisten Fällen als Polizeibeamte aus und erzählten alle eine ähnliche Geschichte. Sie schockieren die Angerufenen, überwiegend Seniorinnen und Senioren, mit einer schlimmen Nachricht: Ein naher Angehöriger habe einen schweren Unfall verursacht, weshalb nun sogar eine Haftstrafe drohe. Um dies zu vermeiden, müsse sofort eine hohe Kaution gezahlt werden.

Glücklicherweise hatten die Angerufenen in den bislang bekannten Fällen am heutigen Mittwoch Verdacht geschöpft und waren nicht auf die Betrüger hereingefallen. Die Angerufenen reagiert alle richtig: Sie legten auf, riefen teilweise ihre Angehörigen an und ließen sich bestätigen, dass die Geschichte der Anrufer nicht stimmte. Anschließend verständigten sie die Polizei. Die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen.

Da auch immer wieder, überwiegend Seniorinnen und Senioren, auf die Masche der Betrüger hereinfallen, warnt die Polizei eindringlich vor diesen betrügerischen Schockanrufen und gibt folgende Tipps: