Kaiserslautern – Der zweiten Herrenmannschaft des TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg ist ein erfolgreicher Start in die Oberligasaison 2021/22 geglückt. Beim ersten Pflichtspiel seit dem 11. Oktober 2020 siegte das Team von TuS-Trainer Sebastian Wächter im Auswärtsspiel bei der HSG Völklingen mit 31:27 (14:13). Auch ohne den am Knie verletzten Marco Holstein überzeugte „Die Zweite“ durch eine starke Abwehrleistung und strukturiertem Offensivspiel.

Schon in den ersten Minuten zeigte Routinier Alexey Wetz warum er für das junge Team so wichtig ist. Er übernahm Verantwortung, erzielte bis zum 3:3 (5.) jeweils den Ausgleich und kommunizierte in Abwehr und Angriff intensiv mit seinen Mitspielern. Nach einer kurzen Schwächephase, die die Gastgeber zur 9:5-Führung (13.) nutzten, fand der TuS wieder zurück in die Spur und konterte seinerseits mit einem 7:1-Lauf. Mit seinem vierten Treffer erzielte Linksaußen Timo Holstein das 10:12 (20.). Nach dem 11:14 (28.) durch Niklas Jung dann ein Schreckmoment für den TuS. Nach einem für den Geschmack der Unparteiischen zu harten Abwehreinsatz sah Patrick Schulze die Rote Karte. Somit fiel jetzt auch der zweite etatmäßige Halblinke aus. Seine Position nahm zunächst Timo Holstein ein, im weiteren Verlauf dann Benjamin Jusufbegovic. Die Gastgeber nutzten die Überzahlphase bis zur Pause und verkürzten zum 13:14-Halbzeitstand.

Direkt nach dem Seitenwechsel traf Völklingens bester Schütze, Niklas Hoff, zum 14:14 Ausgleich. Die Dansenberger Abwehr wackelte jetzt und die HSG legte nach (19:17, 37.). Doch auch dadurch ließ sich der TuS nicht beeindrucken. Der bärenstarke Niklas Jung nutzte seine Chancen am Kreis eiskalt und brachte seine Farben beim 20:21 (42.) wieder in Führung. Es war zu spüren, dass die Schwarz-weißen jetzt fest an ihre Chance glaubten. Jede gelungene Aktion wurde bejubelt. Youngster Henry Hoffmann suchte immer wieder unwiderstehlich das 1-gegen-1 und riss so die Lücken für seine Nebenleute. Alexey Wetz sorgte mit seinen Treffern Nummer fünf und sechs für den Zwischenstand von 22:24 (45.). Die Hausherren kämpften sich beim 26:26 (53.) ein letztes Mal auf Unentschieden heran, doch der TuS zeigte nun mehr Entschlossenheit, auch weil der zwischenzeitlich für Stammkeeper Markus Seitz eingewechselte Nachwuchstorhüter Max Heringer einen Siebenmeter parierte und weitere erstklassige Paraden zeigte. Nach drei Treffern der erfolgreichsten Dansenberger Torschützen Alexey Wetz (7 Tore), Timo Holstein (8) und Niklas Jung (10) zum 31:27-Endstand feierten Mannschaft und Trainer die ersten Auswärtspunkte seit dem Aufstieg in die vierthöchste Spielklasse.

Völklingens Coach Alexander Hewener war nur mit der Leistung des elffachen Torschützen Niklas Hoff zufrieden:

„Über die Niederlage ärgere ich mich sehr. Trotz klarer Vorgaben spielten wir über weite Strecken im Angriff und in der Abwehr kopflos. Einziger Lichtblick war im Angriff Niklas Hoff“.

Ganz anders TuS-Trainer Sebastian Wächter:

„Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Die Mannschaft hat nach dem Ausfall von Marco Holstein und der frühzeitigen Roten Karte gegen Kapitän Patrick Schulze, eine erstklassige Moral gezeigt und leidenschaftlichen Kampfgeist bewiesen Doch es gibt durchaus noch Luft nach oben. Wir waren in einigen Spielphasen etwas zu hektisch bei den Abschlüssen und haben uns zu viele technische Fehler erlaubt. Sonst hätte das Spiel durchaus früher entschieden werden und deutliche höher ausgehen können.“

HSG Völklingen

Markus Weber und Alexander Dreier (im Tor, Tim Kern, Fabian Engels, Robby Welsch (2), Marcel Rodrigue Mba (4), Nicholas Balthasar (3), Lars Kron (1), Alexander Saunus (3), Adrian Cristescu (1), Philipp Kiefer, Niklas Hoff (11/2), Felix Zech, Malte Fidelak (2). – Trainer: Alexander Hewener

TuS 04 KL-Dansenberg 2

Markus Seitz und Max Heringer (im Tor), Max Dettinger, Benjamin Jusufbegovic (1), Henry Hofmann (2), Alexey Wetz (7), Philipp Becker, Tobias Wächter, Patrick Schulze, Pascal Theuer, Niklas Jung (10/3), Roman Bold (3), Timo Holstein (8/1), Jan Simgen. – Trainer: Sebastian Wächter.

Schiedsrichter: Thomas Fellinghauer / Peter Schmidt (HV Weisenau)

Zuschauer: 60

Siebenmeter: 2/4, 4/4

Zeitstrafen: 5 : 3

Rote Karte: Patrick Schulze (Dansenberg, 29.)

Der Spielfilm: 3:3, 9:5, 10:12, 11:14, 13:14 (Halbzeit), 15:14, 19:17, 21:23, 26:26, 27:31