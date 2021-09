Ludwigshafen: Stadtnotizen 28.09.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Gaming Society zum zweiten Mal in der Stadtbibliothek

Um Realität und virtuelle Welten geht es im neuen Club „Gaming Society“, der sich am Mittwoch, 6. Oktober 2021 von 17 bis 20 Uhr zum zweiten Mal im Ideenw3rk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, trifft. „Gaming Society“ wendet sich an Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren und wird sich mit sogenannten Serious Games beschäftigen. Ziel wird es sein, eher trockene Themen in Verbindung mit dem Spielen erlebbar zu machen. Gemeinsam werden verschiedene Games angespielt, anschließend gibt es einen Austausch dazu. Die Teilnehmenden entscheiden bei jedem Termin, mit welchem Thema und welchen Spielen sie sich beschäftigen wollen. Mögliche Themen sind beispielsweise: Datenschutz und Überwachung, Umwelt, Politik, Ethik und Moral, Philosophie, psychische und physische Krankheiten, Flucht und Krieg und vieles mehr. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnahme am Club ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621 504-2608 und auf www.ideenw3rk.de. Für alle Präsenz-Veranstaltungen der Stadtbibliothek gelten die jeweils aktuellen Regelungen und Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung. Die Kontaktdaten müssen erfasst, ein Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden. Die Anzahl der teilnehmenden Personen ist je nach Veranstaltung begrenzt.

Ortsvorsteherbüro Ruchheim geschlossen

Das Ortsvorsteherbüro Ruchheim, Schlossstraße 1, ist in der Zeit von Montag, 11. Oktober 2021, bis einschließlich Freitag, 22. Oktober 2021, geschlossen.

Sprechstunde des Ortsvorstehers Südliche Innenstadt

Die Sprechstunde des Ortsvorstehers Südliche Innenstadt, Christoph Heller, findet am Donnerstag, 7. Oktober 2021, von 16 bis 18 Uhr, im Ortsvorsteherbüro, Mundenheimer Straße 220 statt.

Nächste WhatsApp-Bürgersprechstunde mit OB Steinruck

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck lädt am Donnerstag, 30. September 2021, von 14 Uhr bis 15 Uhr, zur nächsten Bürgersprechstunde per WhatsApp ein. Bürger können sich durch den Messenger-Dienst wieder mit ihren persönlichen Anliegen an die OB wenden.

In ihrer WhatsApp-Sprechstunde antwortet die OB auf Bild-, Textnachrichten. Die Mobilfunknummer dafür lautet: 0162 2514802.

Die Stadtverwaltung bittet dabei um einen fairen und respektvollen Umgangston. Anrufe oder Videoanrufe sind nicht möglich. Es gelten wieder die allgemeinen Geschäftsbedingungen von „WhatsApp“.