Frau bittet Polizei um Hilfe – Polizei setzt DEIG ein

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 27.09.2021 gegen 17:00 Uhr, lief zunächst ein 38-Jähriger an Polizisten in der Prinzregentenstraße vorbei und etwas hinter ihm eine 30-Jährige, die den Polizisten zurief, dass sie den 38-Jährigen festhalten sollten. Als die Polizisten ihn daraufhin ansprachen, reagierte er zunächst nicht, sondern warf ein bei sich geführtes Tierabwehrspray in einen Mülleimer sowie ein Taschenmesser in ein Gebüsch. Danach blieb er stehen und verhielt sich äußerst aggressiv den Beamten gegenüber.

Als er sich dann plötzlich in den hinteren Hosenbund griff, um etwas herauszuholen, setzten die Polizisten nach vorheriger Ankündigung das Distanz-Elektro-Impuls-Gerät (DEIG) ein und fanden daraufhin in seiner Kleidung einen Totschläger. Der 38-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen und kam in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab 1,73 Promille.

Bei der Befragung der 30-Jährigen erklärte diese, dass es sich bei dem 38-Jährigen um ihren ehemaligen Lebensgefährten handelte. Er habe sie gerade mit einem Messer bedroht und sie geschlagen. Aufgrund des höher werdenden Passantenaufkommens sei er dann weggelaufen in die Richtung, in der sich auch die Polizisten befanden. Die 30-Jährige erklärte weiterhin, dass es bereits in der Vergangenheit zu physischer Gewalt gekommen sei und er oft alkoholisiert gewesen sei.

Der Polizei kommt im Umgang mit häuslicher Gewalt als ständig erreichbare und schnell verfügbare Organisation eine entscheidende Rolle zu. Prävention, konsequente Strafverfolgung sowie weitreichender Opferschutz und Opferhilfe sollen Opfern von häuslicher Gewalt effektiven Schutz gewähren.

Wenn auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Bei allen Polizeidienststellen stehen Ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung. In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110.

Bei Durchsuchung 46 Fahrräder sichergestellt – Eigentümer gesucht

Ludwigshafen (ots) – Der Fundort der Fahrräder wurde von Wimpelstraße in Weiherstraße geändert. Bei einer Durchsuchung am 23.09.2021 konnten Beamte der Polizei Ludwigshafen 46 offenbar gestohlene Fahrräder in einer Garage in der Weiherstraße sicherstellen. Die Garage wurde durchsucht, nachdem ein Passant sein gestohlenes Fahrrad dort entdeckt hatte. Durch Überprüfungen der Polizei konnten bislang nur 4 Fahrräder ihren Eigentümern zugeordnet werden.

Die Polizei Ludwigshafen sucht nun nach den Eigentümerinnen und Eigentümern der restlichen Fahrräder. Lichtbilder der Fahrräder sind unter https://s.rlp.de/zhqZF veröffentlicht. Die Fahrräder können nur bei Vorlage eines Eigentumsnachweises (z.B. Rechnung) ausgehändigt werden.

Die Ermittlungen zu dem oder den Tätern dauern noch an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Unfall in der Hochfeldstraße

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 27.09.2021 gegen 20:30 Uhr, fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Auto auf der Hochfeldstraße in Richtung Maudacher Straße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 31-Jähriger auf der Hochfeldstraße in Richtung Raschigstraße. Als der 30-Jährige vor dem 31-Jährigen nach links in die Eichstraße abbog, kam es zu einem frontalen Zusammenstoß.

Sowohl der 31-Jährige als auch der 30-Jährige und dessen Sohn, der auf der Rückbank saß, wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen beseitigte die auslaufenden Betriebsstoffe. Während der Unfallaufnahme musste die Hochfeldstraße zwischen dem Hermann-Löns-Weg und der Königsbacher Straße gesperrt werden.