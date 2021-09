Feuerwehr Stuttgart und Bundespolizei im Freudensteintunnel im Einsatz

Zaisersweiher/Enzkreis – Am Dienstagmorgen kam es im Enzkreis, auf Höhe

des dortigen Freudensteintunnels zu einem Oberleitungsschaden. Die defekte

Oberleitung blieb dabei auf dem Dach eines Zuges liegen. Bedingt durch die

notwendige Stromabschaltung an der Oberleitung stand zeitweise in beiden

Fahrtrichtungen jeweils ein Personenzug im Tunnel. Die Bundespolizeiinspektion

Karlsruhe führte die polizeilichen Ermittlungen, um die Unfallursache

festzustellen. Ein Fremdverschulden kann wohl vorerst ausgeschlossen werden.

Durch den Inspektionsdienst der Feuerwehr Stuttgart wurde gemeinsam mit dem

Einsatzleiter der Bundespolizei und dem Notfallmanager der Deutschen Bahn die

Einsatzstelle erkundet. Die defekte Oberleitung wurde durch die Deutsche Bahn

geerdet und durch die Feuerwehr eine Sichtung im Zuginneren durchgeführt.

In der Abstimmung der Vertreter der Deutschen Bahn AG, der feuerwehrtechnischen

Einsatzleitung und der Bundespolizei wurde entschieden, den unbeschädigten Zug

zurück nach Karlsruhe fahren zu lassen. Der durch die Oberleitung beschädigte

Zug konnte durch eine zusätzliche Lokomotive in den nächsten Bahnhof nach

Vaihingen/Enz abgeschleppt werden. Im Bahnhof Vaihingen/Enz stiegen alle

Passagiere eigenständig aus und setzen ihre Reise anderweitig fort.

Als Unterstützung stand der Rettungszug vor Ort in Bereitschaft und ein

Hubschrauber der Bundespolizei begleitete die Maßnahmen.

Die Rettungszüge sind Teil des Rettungskonzepts mehrerer Schienentunnel in

Deutschland und werden von der Deutschen Bahn AG in ständiger Bereitschaft

gehalten. Die Besatzung des Rettungszuges Stuttgart besteht aus zwei Löschzügen

der Berufsfeuerwehr Stuttgart sowie der Johanniter-Unfall-Hilfe. Die

Einsatzkräfte werden durch die Integrierte Leitstelle Stuttgart alarmiert,

fahren den Stellplatz des Zuges an und fahren von dort mit dem Rettungszug in

Richtung Schadensstelle ab. Der Inspektionsdienst der Feuerwehr Stuttgart fährt

mit dem Einsatzleitwagen die örtliche Einsatzleitung an und fungiert als

Verbindungsbeamter zwischen Einsatzleitung und Rettungszug.

Zaisenhausen – Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Zaisenhausen – Ein Schwer- und ein Leichtverletzter sowie ein

Gesamtschaden von geschätzten 55.000 Euro waren am Dienstagmorgen die Bilanz

eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 293 bei Zaisenhausen nach einem

missglückten Überholmanöver.

Wie die ersten Feststellungen der Verkehrspolizei ergeben haben, wollte eine

57-jährige Pkw-Fahrerin trotz Gegenverkehrs einen Lkw überholen. Ein in

Gegenrichtung befindlicher 32-jähriger Autofahrer musste nach rechts in den

Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam sein

Fahrzeug ins Schleudern, geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem

54-jährigen Pkw-Führer zusammen.

Während der 32-Jährige mit leichten Blessuren davonkam, musste der 54 Jahre alte

Fahrzeugführer mit schwereren Verletzungen unter Einsatz eines Rettungsdienstes

in eine Klinik eingeliefert werden. Die 57-jährige Frau kam indessen ohne

Blessuren und Unfallschaden davon.

Beide an dem Zusammenstoß beteiligte Autos mussten abgeschleppt werden. Daher

war die Strecke aufgrund des Unfalls bis gegen 10.00 Uhr bei örtlicher Umleitung

voll gesperrt und es bildete sich ein längerer Stau.

Karlsruhe – Rollstuhlfahrer übersieht Straßenbahn und wird leicht verletzt

Karlsruhe – Glücklicherweise nur leichte Blessuren zog sich ein

Rollstuhlfahrer am Montagabend bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn

auf der Kaiserstraße in Karlsruhe zu. Der 59-jährige Mann wollte gegen 17.45 Uhr

die Schienen im Bereich zwischen Kronenplatz und Marktplatz queren und übersah

hierbei die herannahende Straßenbahn. Er wurde touchiert, kippte im Rollstuhl

zur Seite und verletzte sich leicht. Er wurde zur ambulanten Versorgung in ein

Krankenhaus gebracht. Die Straßenbahnstrecke war bis gegen 18.30 Uhr gesperrt.

Obergrombach- Unbekannter setzt mehrere Holzstapel in Brand

Karlsruhe – Ein bislang Unbekannter hat am Montagabend in Obergrombach

gleich mehrere Holzstapel in Brand gesetzt. Dabei entstand ein Gesamtschaden von

über 1.000 Euro.

Zwischen 21:10 und 22:30 wurden die brennenden Holzstapel in der Gondelsheimer

Straße, Helmsheimer Straße sowie in der Richard-Strauss-Straße durch Passanten

entdeckt. Nur durch das schnelle Handeln der Freiwilligen Feuerwehr Obergrombach

konnte ein größerer Schaden in allen drei Fällen verhindert werden.

Nach bisherigem Kenntnisstand entzündete der Täter vermutlich mit einem

Brandbeschleuniger das Holz.

Das Polizeirevier Bruchsal ist auf der Suche nach Zeugen die im Bereich der

Brandstätten verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich

unter der Telefonnummer 07251 7260 zu melden.

Karlsruhe – Diebe entwenden Katalysator an geparkten Pkw

Karlsruhe – Unbekannte haben in den zurückliegenden Tagen in der

Willy-Andreas-Allee in Karlsruhe einen Katalysator an einem geparkten Auto

ausgebaut und entwendet. Der Fahrzeugbesitzer bemerkte das herausgetrennte

Zwischenstück, als er am Montagabend zu seinem Fahrzeug kam. Der hierbei

angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Karlsruhe- Wohnwagen vermutlich in Brand gesetzt

Karlsruhe – Ein brennender Wohnwagen wurde am Montagabend in der

Karlsruher-Südstadt durch eine Spaziergängerin entdeckt.

Die Frau war gegen 21:25 Uhr mit ihrem Hund in der Rahel-Strauss-Straße

unterwegs, als sie das brennende Fahrzeug entdeckte. Nach eigenen Löschversuchen

und Nachlöscharbeiten der Berufsfeuerwehr Karlsruhe konnte ein brennendes

Kunststofffenster am Wohnmobil gelöscht werden. Die Ausbreitung des Feuers auf

das gesamte Fahrzeug konnte dadurch verhindert werden.

Durch die Flammen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Karlsruhe – Dringend Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall mit 12-jähriger Radfahrerin gesucht

Karlsruhe – Ein 12-jähriges Mädchen erlitt bei einem Verkehrsunfall am

Montag gegen 14:15 Uhr an der Kreuzung Linkenheimer Landstraße /

Johann-Georg-Schlosser-Straße schwere Verletzungen im Kopfbereich. Sie trug

einen Fahrradhelm. An dem Unfall beteiligt war eine 20-jährige Autofahrerin. Da

der genaue Unfallhergang aktuell noch unklar ist, ist die

Verkehrspolizeiinspektion dringend auf der Suche nach Zeugen

Ersten Zeugenaussagen zufolge befuhr die Autofahrerin bei Grünlicht die

Linkenheimer Landstraße in nördliche Richtung. Von der Radfahrerin ist lediglich

bekannt, dass sie von links den Weg der Autofahrerin kreuzte. Es kam zu einem

Frontalaufprall, bei dem die Radfahrerin stürzte und sich schwere Verletzungen

zuzog. Sie wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten,

sich telefonisch unter der Nummer 0721/944840 mit der Verkehrspolizeiinspektion

in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Psychisch kranker Mann verletzt und beleidigt Polizeibeamte

Karlsruhe – Ein offenbar psychisch kranker Mann verletzte am frühen

Montagnachmittag zwei Polizeibeamte in der Pforzheimer Straße.

Passanten hatten am Montag, gegen 14 Uhr, die Polizei gerufen, weil ein Mann auf

dem Radweg entlang der Pforzheimer Straße offenbar laut herumschrie und

Passanten belästigte. Schon beim Aussteigen wurden die Beamten körperlich

attackiert und beleidigt. Es gelang schließlich, den Mann am Boden zu fixieren

und zu fesseln. Er leistete aber weiter heftige Gegenwehr. Hierdurch zogen sich

beide Beamte leichte Verletzungen zu, konnten aber ihren Dienst fortsetzen.

Da offenbar eine psychische Erkrankung bei dem 39-Jährigen vorlag, wurde der

Mann durch den angeforderten Rettungsdienst in ein Fachkrankenhaus eingeliefert.