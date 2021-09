Mannheim: Drei Tatverdächtige wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels in nicht geringer Menge in Haft – Sicherstellung von 3,6 Kilogramm Marihuana

Mannheim – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen drei Männer im Alter zwischen 20 und 26 Jahren erlassen. Sie

stehen im dringenden Verdacht, einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln

in Mannheim betrieben zu haben.

Zwei der Tatverdächtigen im Alter von 20 und 25 Jahren sollen seit spätestens

September 2021 im Stadtgebiet von Mannheim Marihuana, auch in größeren Mengen,

an eine Vielzahl von Abnehmern verkauft haben. Für den 26.09.2021 war der

Verkauf von mindestens 600 Gramm Marihuana an einen 26-jährigen Tatverdächtigen

vereinbart, welches dieser wiederum gewinnbringend an weitere Abnehmer

weiterzuverkaufen beabsichtigte. Zur Übergabe des Rauschgifts kam es jedoch

nicht mehr, da die drei Männer zuvor vorläufig festgenommen werden konnten. Bei

der Durchsuchung eines von ihnen angemieteten Zimmers in einem Hotel in der

Mannheimer Innenstadt wurden insgesamt 3,6 Kilogramm Marihuana aufgefunden und

sichergestellt. Bei dem 26-Jährigen wurden zudem 2.600 Euro Bargeld

sichergestellt, welches für den Kauf des Rauschgifts vorgesehen war.

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurden beim Amtsgericht Mannheim

Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen erwirkt. Sie wurden am Montag, 27.09.2021,

dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Nach der

Eröffnung der Haftbefehle wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr wurden alle drei

in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe

Rauschgift dauern an.

Mannheim-Innenstadt: Mit Straßenbahn zusammengestoßen

Mannheim – Als ein 28-Jähriger am Montagmorgen von E 6 in Richtung D 6

fuhr, übersah er dabei eine, an der Haltestelle Rathaus, anfahrende Straßenbahn

und kollidierte mit dieser. Glücklicherweise wurde weder der Autofahrer noch die

Mitfahrenden in der Bahn verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehr

mindestens 8.000 Euro, wobei der Fiat des Unfallverursachers abgeschleppt werden

musste. Die Straßenbahn hingegen konnte trotz leicht beschädigter Seitentüre

ihre Fahrt nach Ludwigshafen fortsetzen. Während der Unfallaufnahme kam es im

Linienverkehr zu geringen Störungen.

Mannheim-Käfertal: Dixi-Toilette in Brand gesetzt – Wer kann Hinweise geben?

Mannheim – Ein Autofahrer wurde in Nacht von Montag auf Dienstag auf ein

Feuer in einer Baustelle aufmerksam und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Ein

oder mehrere Unbekannte hatten ein aufgestelltes Dixi-Klo in Brand gesetzt, dass

trotz der schnellen Löscharbeiten vollkommen zerstört wurde. Glücklicherweise

griff das Feuer nicht auf andere Gegenstände über. Das Polizeirevier

Mannheim-Käfertal ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und sucht

in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweisgeber, die gegen 23.30 Uhr oder kurz

zuvor Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0621 718490 zu

melden.