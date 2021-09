Heidelberg-Bergheim: 50-Jähriger unter Drogeneinfluss und mit gestohlenem Fahrrad unterwegs

Heidelberg-Bergheim – Am Montagabend gegen 19:00 Uhr fielen den Kräften

des Einsatzzugs Heidelberg zwei Radfahrer auf, welche die Bergheimer Straße in

Richtung Römerstraße befuhren. Einer der Beiden geriet durch seine unsichere

Fahrweise in das Visier, weshalb die beiden kontrolliert werden sollten. Noch

bevor die Fahrradfahrer zum Anhalten aufgefordert werden konnten, stürzte der

unsichere Fahrer auf die Straße. Glücklicherweise blieb er hierbei unverletzt.

Bei einer anschließenden Kontrolle fiel der gestürzte 50-Jährige dann weiter

durch eine verwaschene Aussprache und einen schwankenden Gang auf. Der zunächst

angenommene Verdacht einer vorliegenden Trunkenheit bestätigte sich nach

Durchführung eines Atemalkoholtests nicht. Da allerdings auch der Verdacht

bestand, dass der 50-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand,

wurde er zusammen mit seinem Fahrrad zur weiteren Abklärung mit auf das

Polizeirevier genommen. Sein Begleiter konnte nach Feststellung der Personalien

wiederum den Heimweg antreten. Auf dem Polizeirevier wurde dem 50-Jährigen

schließlich eine Blutprobe entnommen. Bei einer Überprüfung der

Fahrradrahmennummer stellte sich dann noch heraus, dass das Rad bei einer

Polizeidienststelle in Kehl als gestohlen gemeldet wurde. Das Fahrrad wurde

sichergestellt. Der 50-Jährige, der angab, das Gefährt von einem Freund zu

haben, konnte nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen den Nachhauseweg

antreten.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss

ermittelt. Darüber hinaus hat das Polizeirevier Heidelberg-Mitte die weiteren

Ermittlungen zu dem Fahrraddiebstahl aufgenommen.

Heidelberg-Kirchheim: 42-Jähriger nach versuchtem Diebstahl festgenommen

Heidelberg-Kirchheim – In der Nacht zum Dienstag, gegen 00:30 Uhr suchte

ein 42-Jähriger einen Hotelparkplatz im Heuauer Weg auf und machte sich an

Fahrrädern zu schaffen, die auf einem Fahrradträger eines geparkten Autos

standen. Offenbar war der Mann auf der Suche nach Wertgegenständen, als er die

Satteltaschen der Räder durchsuchte. Ein aufmerksamer Zeuge, der den versuchten

Diebstahl bemerkte, verständigte sofort die Polizei. Der 42-Jährige ergriff

daraufhin die Flucht und entfernte sich noch vorm Eintreffen der Polizeibeamten

in Richtung Friedhof. Im Rahmen der Fahndung konnte der 42-Jährige, von dem eine

detaillierte Personenbeschreibung vorlag, an der Haltestelle Kirchheim Friedhof

angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der sichtlich alkoholisierte Mann

hatte allerdings wenig Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen und verhielt

sich gegenüber den Beamten unkooperativ. Der 42-Jährige, der sich nicht

ausweisen wollte, wurde schließlich mit auf das Polizeirevier genommen. Bei

einer anschließenden Durchsuchung der Sachen des 42-Jährigen fanden die

Polizisten kein Diebesgut. Nachdem die Personalien des Mannes feststanden,

verblieb er noch bis zur Erlangung der Nüchternheit im polizeilichen Gewahrsam.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls ermittelt.

Heidelberg: 16-jährige Jugendliche vermisst – Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Heidelberg – Seit 24.09.2021 sucht die Polizei nach der 16-jährigen

Britney M. Britney wurde zuletzt in einer Aufnahmegruppe für Jugendliche in

Heidelberg gesehen. Danach verließ sie die Gruppe, ohne andere Personen über

ihren weiteren Aufenthaltsort in Kenntnis zu setzen.

Mögliche Hinwendungspunkte für Britney befinden sich in Heidelberg, Mannheim und

Mosbach. Bisherige Überprüfungen führten jedoch noch nicht zum Auffinden der

Jugendlichen.

Die 16-Jährige wird wie folgt beschrieben: ungefähr 170 cm groß, ca. 65 kg,

glatte, braune und schulterlange Haare.

Ein Bild der Vermissten ist unter nachfolgendem Link einsehbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-vermisstenfahndung/

Zeugen, welche die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zum Aufenthaltsort der

Person geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die

Kriminalpolizei oder unter 110 an den Polizei-Notruf zu wenden. Außerdem nimmt

auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Heidelberg-Ziegelhausen: Autofahrerin überholt Radfahrerin rücksichtlos und flüchtet

Heidelberg – Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das

Polizeirevier Heidelberg-Nord derzeit gegen eine 72-Jährige. Diese hatte am

Montagmittag trotz der engen Fahrbahn in der Reinhard-Hoppe-Straße eine

45-jährige Radfahrerin überholt und dabei nicht nur den Sicherheitsabstand

unterschritten, sondern die Zweiradfahrerin am Lenker und Körper gestreift.

Glücklicherweise kam die 45-Jährige nicht zu Fall und wurde nicht verletzt – die

Autofahrerin setzte ihren Weg ungehindert fort und blieb zunächst unbekannt. Mit

Hilfe der Angaben der 45-Jährigen sowie einer Zeugin, die den Vorfall beobachtet

hatte, wurde die 72-Jährige noch am selben Tag von den Beamten des

Polizeireviers Heidelberg-Nord ermittelt.

Achtung: Fahrer von Kraftfahrzeugen müssen beim Überholen von Fußgängern,

Radfahrern oder E-Scooter-Fahrern innerorts mindestens 1,5 Meter und außerorts

mindestens 2 Meter Seitenabstand einhalten. Wenn aufgrund der Verkehrssituation

kein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten werden kann, muss das

Überholen unterbleiben!