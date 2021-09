Unfall bei Überholmanöver

Hennweiler – Am 28.09.2021 gegen 16:30 Uhr wollte ein 72-jähriger PKW Fahrer von der K5 in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Ein nachfolgender 81-jähriger PKW-Fahrer wollte den vorausfahrenden in diesem Moment überholen, wobei es zur Kollision der beiden PKW kam. Es entstand lediglich Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

PKW zerkratzt

Kirn – In der Josef-Görres-Straße in Kirn wurde innerhalb der letzten drei Wochen ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter PKW mehrfach im Bereich der Fahrzeugseiten zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei Kirn bittet um Hinweise unter 06752 1560.

Mehrere Schüsse im Bereich der Klappergasse

Bad Kreuznach – Am Montag, 27.09.2021 gegen 15:40 Uhr, wurden durch mehrere Personen Schüsse im Bereich der Klappergasse im Stadtgebiet Bad Kreuznach gemeldet. Zwei Männer sollen mehrfach mit einer Schusswaffe in die Luft geschossen haben. Aufgrund detailreicher Personenbeschreibungen konnte schnell ein 63-jähriger Mann und dessen 30-jähriger Sohn im unmittelbaren Nahbereich festgestellt und kontrolliert werden. Bei dem älteren der beiden Männer konnte im Rahmen der Durchsuchung eine Schreckschusspistole in der Jackeninnentasche aufgefunden werden. Die Pistole wurde sichergestellt. Der Mann ist nicht im Besitz eines Waffenscheins und zeigte darüber hinaus kein Verständnis für die polizeiliche Maßnahme. Es sei nur „Spaß“ gewesen.