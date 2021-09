Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Bingen – Zwischen Samstag, den 18.09.2021 gegen 14:00 Uhr und Sonntag, den 19.09.2021 gegen 21:00 Uhr wird in 55411 Bingen in der Berlinstraße ein geparkter PKW (Golf – Schwarz) durch einen unbekannten Täter beschädigt. Hierbei wird der Zahnriemen des Fahrzeugs durch den unbekannten Täter derart manipuliert, dass dieser während der Fahrt reißt. Durch das Reißen des Zahnriemens schaltet sich der Motor unmittelbar ab. In der Sache kann der Fahrzeugführer das Fahrzeug sicher zum Stehen bekommen, sodass es zu keinem Unfall kommt.

Es wird durch die Polizeiinspektion Bingen wegen einer versuchten Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Wenn Sie Hinweise oder Beobachtungen in der Sache gemacht haben, melden Sie sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Bingen.

Kontrollen mit dem Schwerpunkt Ablenkung im Straßenverkehr durch Mobiltelefone

Nierstein, Rheinallee

Am Montag, 27.09.2021 wurden im Laufe des Tages von 13:30 Uhr bis 19:00 Uhr im Dienstgebiet der Polizei Oppenheim durch die Bereitschaftspolizei Mainz schwerpunktmäßige Kontrollen mit Zielrichtung Ablenkung im Straßenverkehr durch Mobiltelefone durchgeführt. Dafür wurde eine Kontrollstelle am Bahnhof in Nierstein eingerichtet. Durch die Kontrollmaßnahmen konnten insgesamt 18 Handyverstöße und 3 Gurtverstöße festgestellt werden. Des Weiteren verfügte ein 41 jähriger Fahrzeugführer nicht über eine gültige Fahrerlaubnis, gegen diesen wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Mainz – Bretzenheim, Alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt mehrfach

Mainz-Bretzenheim – Am Montagabend, gegen 18:00 Uhr wird der Mainzer

Polizei ein alkoholisierter Fahrradfahrer im Bereich des Feldweges an der

MEWA-Arena gemeldet, welcher bereits mehrfach gestürzt sei.

Vor Ort kann die Polizei vom Lerchenberg den 61-jährigen Fahrradfahrer aus Mainz

antreffen. Er bestätigt selbst, dass er alkoholisiert und mehrfach gestürzt ist.

Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von über 2 Promille. In einem Mainzer

Krankenhaus wird dem Mann eine Blutprobe entnommen. Er verbleibt zwecks weiterer

Untersuchungen zunächst in ärztlicher Behandlung.

Gegen den Mann wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Mainz – Wohnungseinbruchsdiebstahl im Bleichenviertel

Mainz – Am gestrigen Montag, 27.09.2021, im Zeitraum von ca. 13:00 Uhr –

20:00 Uhr brechen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der

Neubrunnenstraße ein.

Die Täter gelangen vermutlich durch die geöffnete Haustür in das

Mehrfamilienhaus und hebeln mit einem bislang unbekannten Werkzeug die

Wohnungstür im ersten Obergeschoss auf, wodurch das Schließblech herausbricht.

Nachdem die gesamte Wohnung durchwühlt wird, flüchten die Täter mit einer

dreistelligen Bargeldsumme und Schmuck in unbekannte Richtung. Es gibt keine

Täterhinweise.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Schwerverletzte Person bei Zimmerbrand in der Woynastraße

Gegen 22:40 Uhr kam es aus unbekannter Ursache zu einem Zimmerbrand in der Woynastraße in der Mainzer Neustadt. Der Notruf wurde durch den betroffenen Bewohner selbst mit dem Hinweis abgesetzt, dass er hilflos im Brandzimmer liege und dringend Hilfe benötige.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Berufsfeuerwehr wurde umgehend die Menschenrettung durch zwei Trupps unter schwerem Atemschutz eingeleitet und die Person mit schweren Verletzungen an den Rettungsdienst übergeben.

Im Anschluss an die Menschenrettung konnte das Feuer sehr schnell mit einem C-Rohr gelöscht werden. Durch das frühzeitige Einsetzen eines Überdrucklüfters und eines Rauchschutzvorhangs konnte der Treppenraum über die komplette Einsatzzeit rauchfrei gehalten werden.

Um den Wasserschaden zu minimieren wurde im Nachgang zu den Löscharbeiten das eingesetzte Löschwasser mit einem Wassersauger aufgenommen.

Unterstütz wurden die Kräfte der Berufsfeuerwehr durch die Freiwillige Feuerwehr Mainz-Stadt.

Die Brandwohnung ist bis auf weiteres unbewohnbar, alle übrigen Nutzer konnten nach dem Einsatz wieder zurück in ihre Wohnungen.

Während der Löscharbeiten kam es zu Behinderungen im Straßenbahnverkehr.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Neben der Feuerwehr waren auch die Polizei mit mehreren Streifenwagen und der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz.