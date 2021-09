Diebstahl von Bargeld nach missglückten Wechseltrick

Maxdorf (ots) – Am Montag 27.09.2021 gegen 16:30 Uhr betrat eine männliche Person ein Blumengeschäft in der Hauptstraße in Maxdorf und gab zunächst vor eine Grabkerze kaufen zu wollen. Nach dem Kauf verwickelte der Täter die Verkäuferin in ein Gespräch und gab an, dass er aus Kanada komme und für eine private Sammlung in Deutschland geprägte 50 EUR-Scheine suche. Die Kassiererin fiel zunächst auf den Trick herein und suchte in der Kasse nach 50 EUR-Scheinen mit dieser Nummer.

Allerdings legte die Kassiererin sie nicht in direkte Reichweite des Täters, so dass er keinen Zugriff auf die Scheine erhielt. Daraufhin lenkte er die Verkäuferin erneut ab, griff sich das Geld und rannte aus dem Geschäft. Nach Angaben der Kassiererin dürften ca. 200-300 EUR entwendet worden sein. Nach Verlassen des Geschäftes rannte der Täter die Hauptstraße in Richtung Sparkasse entlang.

Der Täter soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und ca. 185.190 groß gewesen sein. Er wirkte sehr gepflegt, hatte schwarze Haare und trug einem karierten Anzug.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Unfall verursacht und davongefahren

Dudenhofen (ots) – Zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam es am Montagmorgen um 05:50 Uhr auf der B39 in Richtung Baden-Württemberg. Nachdem ein 31-jähriger Audi-Fahrer zwischen Haßloch und Dudenhofen einen PKW überholt hatte, setzte der Fahrer dieses PKW ebenfalls zum Überholen an.

Da er jedoch zu früh wieder nach einscherte, wurde der Audi nach rechts von der Fahrbahn abgedrängt und kollidierte hierbei mit einem Leitpfosten. An dem Audi entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 500 Euro. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Gegen den bislang unbekannten Unfallverursacher, der seine Fahrt im Anschluss fortgesetzt hatte, wurden Ermittlungen eingeleitet.

Abgelaufene Hauptuntersuchung führt zu Anzeige wegen Besitz von Betäubungsmitteln

Birkenheide (ots) – Am Montag 27.09.2021 gegen 16:30 Uhr fiel einer Streife der Polizeiwache Maxdorf ein PKW auf, welcher bereits im April zur Hauptuntersuchung vorgeführt werden sollte. Im Rahmen der daraus resultierenden Verkehrskontrolle konnten bei dem 31-Jährigen Fahrer deutliche Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden.

Da der Fahrer die Abgabe einer Urinprobe ablehnte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Bei der Durchsuchung der Person zum Zwecke des Transportes zur Dienststelle wurde eine geringe Menge Cannabis aufgefunden.

Ermittlungen bei hiesiger Dienststelle ergaben, dass der Fahrer bereits mehrfach wegen Fahren unter Einfluss von Betäubungsmittel beanzeigt wurde.

Ihn erwartet nun eine Geldbuße von mindestens 1.500 EUR ein Fahrverbot von 3 Monaten und zwei Punkte in Flensburg. Außerdem wurde eine Strafanzeige wegen Besitz von Betäubungsmittel erstattet.