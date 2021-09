Landau: Die Polizei-News

Synagogenmahnmal beschmiert

Landau (ots) – Wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung hat die Polizei am Dienstag 28.09.2021 die Ermittlungen aufgenommen, da das Synagogenmahnmal in der Friedrich-Ebert-Straße mit schwarzer Farbe besprüht wurde. Die Tat ereignete sich vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag 26.09.2021. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor.

Eine Zeugin hatte den Schaden bereits am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr festgestellt. Am Vorabend gegen 18 Uhr war noch alles Inordnung. Der Sachschaden wird auf zirka 200 EUR geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau telefonisch unter 06341/2870 entgegen.

Bei Kontrolle Drogen und Schlagstock gefunden

Landau (ots) – Bei der Kontrolle eines 19-Jährigen am Montag 27.09.2021 gegen 11.25 Uhr am Heinrich-Heine-Platz fanden Polizisten eine geringe Menge Cannabis, die Drogen wurden sichergestellt. Die eingesetzten Polizeibeamten waren in Zivil unterwegs und konnten Marihuana Geruch wahrnehmen, daraufhin erfolgte die Personenkontrolle.

Im Rucksack des Tatverdächtigen befand sich zudem ein Teleskopschlagstock, welcher ebenfalls sichergestellt wurde. Ein Verfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Waffengesetz wurde eingeleitet.

Betrüger im Stadtgebiet unterwegs

Landau (ots) – Wegen Betrug in mehreren Fällen ermittelt die Polizeiinspektion Landau derzeit gegen einen 61-jährigen Mann aus Landau. Der Tatverdächtige war am Montagmorgen 27.09.2021 zunächst mit dem Taxi von Mannheim nach Landau gefahren ohne die Rechnung in Höhe von 120 EUR zu bezahlen. Am Mittag speiste der 61-Jährige in einem Cafe, auch hier konnte er die Zeche in Höhe von zirka 40 EUR nicht begleichen, die Kreditkarte war gesperrt.

Zum Abschluss kehrte er noch auf einen “Absacker” in eine Kneipe in der Ostbahnstraße ein, auch hier konnte die Rechnung in Höhe von 35 EUR nicht bezahlt werden. Der Mann wurde letztlich in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Zelle verbringen. Der Landauer war in der Vergangenheit bereits mit gleichgelagerten Taten auffällig geworden.

Mit 3 Promille Unfall verursacht

Offenbach (ots) – Zu einem Auffahrunfall mit Sachschaden kam es am Montagabend 27.09.2021 gegen 19 Uhr in der Essinger Straße. Eine 33-jährige Autofahrerin war alkoholisiert auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren, welches verkehrsbedingt abbremsen musste. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei der Fahrerin wahrnehmen, ein Vortest endete mit einem Ergebnis von 3 Promille.

Der Frau wurde bei der Dienststelle eine Blutprobe genommen, der Führerschein wurde einbehalten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Der Sachschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.