Verkehrsunfall mit verletztem Leichtkraftradfahrer

Oberotterbach (ots) – Am Montag, 27.09.2021, gegen 08.00 Uhr, befuhr ein 16jähriger Leichtkraftradfahrer aus dem Kreis SÜW, die B38 von Schweigen kommen in Richtung Oberotterbach. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und zog sich Verletzungen zu.

Sein Krad war nicht mehr fahrbereit und der junge Fahrer musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Bergzabern (ots) – Am Montag 27.09.2021 in der Zeit von 08.00-13.00 Uhr, parkte die Geschädigte ihren PKW in der Neubergstraße in Bad Bergzabern. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurück kam stellte sie fest, dass der PKW im Bereich des hinteren Fahrzeugeckes beschädigt wurde. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.

Einbruch in Recyclingbetrieb

Edenkoben (ots) – Ein Laptop entwendeten in der heutigen Nacht (27.09., 18 Uhr bis 28.09.2021, 04.45 Uhr) unbekannte Täter aus einem Recyclingbetrieb in den Seewiesen. Zuvor schlugen die Täter ein Fenster ein, stiegen in das Objekt und durchsuchten den gesamten Bürotrakt. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Einbruch in Firmengebäude

Edenkoben (ots) – Unbekannte sind über ein aufgebrochenes Fenster in der heutigen Nacht (27.09.,19 Uhr bis 28.09.2021, 4 Uhr) in der Staatstraße in ein Firmengebäude eingestiegen und haben das gesamte Mobiliar nach Wertgegenständen abgesucht. Ersten Ermittlungen zufolge verließen die Einbrecher ohne Diebesgut das Gebäude.

Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.