Ladendieb wird rabiat

Kaiserslautern – Als er entdeckt wurde, ist ein Ladendieb am Fackelrondell

rabiat geworden. Gegen den Mann wird jetzt wegen Ladendiebstahls und Bedrohung

strafrechtlich ermittelt. Der 28-Jährige war gemeinsam mit einem 21-jährigen

Begleiter am Montagmittag in einem Laden aufgefallen. Er streckte eine

Jogginghose in seinen Rucksack und versuchte, ohne zu bezahlen, den Laden zu

verlassen. Dem Ladendetektiv war das „Versteck“ jedoch nicht entgangen, so dass

er den Mann ansprach. Daraufhin reagierten beide Männer aggressiv. Der

28-Jährige bedrohte den Detektiv mit einem Kubotan, einem stabähnlichen

Gegenstand, der zur Selbstverteidigung im Nahkampf dient. Der Ladendetektiv

hielt die Beiden dennoch bis zum Eintreffen der Polizei fest. Sie erhielten

jeweils einen Platzverweis. Der 28-Jährige erstatte ebenfalls Anzeige wegen

Körperverletzung gegen den Ladendetektiv, da dieser ihn zu hart angepackt hätte.

|elz

Exhibitionist landet in Gewahrsam

Kaiserslautern – Am Montagnachmittag meldete der Besitzer eines Bistros in

der Pirmasenser Straße, dass ein Mann seine Gäste belästigen würde, indem er sie

anpöbelt und seine Genitalien entblöße. Er hätte sich in Richtung

Richard-Wagner-Straße entfernt. Aufgrund einer Täterbeschreibung richtet sich

der Tatverdacht gegen einen 46-jährigen Mann aus Kaiserslautern, der der Polizei

aufgrund vorangegangener Einsätze bereits bekannt war. Der 46-Jährige wurde vor

Ort durch die Polizeibeamten angetroffen und kontrolliert. Dabei beleidigte er

die Beamten fortwährend. Dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er

zwar nach, pöbelte allerdings im Weggehen noch weitere Passanten an, schrie laut

herum, skandierte rechtsradikale Parolen und zeigte den Hitlergruß. Da davon

auszugehen war, dass der 46-Jährige noch weitere Passanten belästigen wird,

wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Beamten

leiteten mehrere Strafverfahren ein. |elz

Nötigung im Straßenverkehr – Zeugen gesucht

Kaiserslautern – Wegen Nötigung hat eine Frau aus dem Stadtgebiet einen

Autofahrer angezeigt. Gegen 13:15 Uhr war die Frau mit ihrem Renault Megane auf

der Alex-Müller-Straße unterwegs. Hinter ihr fuhr ein 17-jähriger Jugendlicher

mit seinem Kleinkraftrad. Dabei fuhr der 17-Jährige der Frau immer wieder dicht

auf, hupte und forderte sie durch Gestikulieren auf schneller zu fahren. Durch

seine Fahrweise hat die Polizei Ermittlungen hinsichtlich einer Nötigung

aufgenommen und sucht Zeugen, die das Manöver beobachtet haben. Hinweise nimmt

die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 gern entgegen.

|elz

Einbruch in Kindergarten

Kaiserslautern – Einbrecher haben sich einen Kindergarten in der

Konrad-Adenauer-Straße als Ziel ausgesucht. Am Montagmorgen fiel auf, dass

Unbekannte übers Wochenende gewaltsam in die Einrichtung eingedrungen sind und

die Räume durchwühlt haben. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Täter

zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 5:30 Uhr, ein Fenster auf. Im

Inneren des Hauses betraten die Eindringlinge mehrere Räume und öffneten dort

Schränke und Schubladen. Ihre Beute: ein Tablet der Marke Samsung sowie eine

Musikbox. Bislang gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter. Zeugen, denen im

fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich

unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Kripo in Verbindung zu setzen. |elz

Rotlicht missachtet

Kaiserslautern – An der Kreuzung Burggraben/Alex-Müller-Straße ist es am

Montagmittag zum Unfall gekommen, weil eine 20-Jährige nicht auf das Ampelsignal

achtete. Die Fahrerin fuhr auf der Burgstraße in Richtung Morlautern, als die

Ampel Rot zeigte. Ohne darauf zu achten, überquerte sie den Kreuzungsbereich.

Ihr Wagen krachte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Ein 60-Jähriger

wollte bei Grün nach links in die Alex-Müller Straße einbiegen, als die

20-Jährige über die Kreuzung fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden,

waren aber noch fahrbereit. Der 60-jährige Fahrer verletzte sich bei dem

Aufprall leicht. |elz

Einbruch in Betriebsgebäude

Kaiserslautern – Unbekannte sind am Wochenende am Barbarossaring in einen

Betrieb eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die

Büroräume des Unternehmens. In einem Zimmer wurde ein Schrank aufgebrochen und

eine darin befindliche Geldkassette geöffnet. Den Inhalt der Kassette nahmen die

Täter mit. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die

Beamten bitten um Hinweise: Wer hat zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr und

Montagmorgen, 6:50 Uhr Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen oder

Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz