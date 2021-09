Nach Angriff mit Messer: 19-Jähriger festgenommen

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Fulda und Polizeipräsidium Osthessen

Nach Angriff mit Messer: 19-Jähriger festgenommen

Fulda – Am Montagabend (27.09.), gegen 18:50 Uhr, stach ein 19-jähriger Mann aus Fulda in der Pauluspromenade unvermittelt mit einem Messer auf einen 18-Jährigen ein. Dabei wurde der 18-jährige Mann aus Fulda schwer – aber nicht lebensbedrohlich – verletzt. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Der 19-Jährige flüchtete im Anschluss an die Tat zunächst fußläufig vom Tatort, konnte jedoch im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden.

Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Fulda und der Staatsanwaltschaft Fulda. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte das Motiv in privaten Streitigkeiten liegen.

Ob durch die Staatsanwaltschaft Fulda ein Haftbefehl gegen den 19-Jährigen beantragt werden wird, bleibt der tatsächlichen und rechtlichen Würdigung der im Laufe des heutigen Tages der Staatsanwaltschaft Fulda zu übergebenden bisherigen Ermittlungsergebnisse vorbehalten.

Fulda – Wir berichteten, dass am Montagabend (27.09.) ein 19-jähriger Mann aus Fulda in der Pauluspromenade mit einem Messer auf einen 18-Jährigen eingestochen und diesen schwer verletzt hatte.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda wurde der 19-Jährige am heutigen Tag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Fulda vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, sodass der Fuldaer in eine hessische Vollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Straßenverkehrsgefährdung und Rotlichtverstoß – Zeugen gesucht

Rotenburg/ Bebra – Die Polizei in Rotenburg ist auf der Suche nach zwei Motorradfahrern, die am 6. September rücksichtslos und verkehrswidrig auf den Bundesstraßen 83 und 27 sowie im Stadtgebiet von Bebra unterwegs waren.Wie eine Zeugin berichtete, überfuhren die beiden Zweiradfahrer zunächst gegen 16:40 Uhr die für sie rot zeigende Fußgängerampel in der Ortslage von Lispenhausen. Sie umkurvten dabei mit hoher Geschwindigkeit eine Fußgängerin, die gemeinsam mit einem Kind gerade dabei war, an der Ampel die Bundesstraße zu überqueren.Die Motorradfahrer fuhren weiter auf die B 27 und sodann auf die Kasseler Straße in Richtung Bebra Innenstadt. Dabei versuchten sie immer wieder erfolglos, vorausfahrende Fahrzeuge zu überholen und fuhren diesen sehr dicht auf. Teilweise fuhr einer der beiden Motorradfahrer nur auf dem Hinterrad. In Bebra bogen sie schließlich in die Rotenburger Straße und anschließend in die Lindenallee ab. Dort verlor die Zeugin sie aus den Augen. Eines der beiden Motorräder habe eine rot-weiße Lackierung gehabt.Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können oder Personen, die ebenfalls durch die Zweiradfahrer gefährdet wurden, werden gebeten sich bitte an die Polizei in Rotenburg unter der Rufnummer 06623 / 937 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle. Polizeistation Rotenburg

VB

Schwerverletzter nach Unfall

Grebenhain/Ilbeshausen-Hochwaldhausen – Am Montag (27.09.) fuhr eine Opel-Astra-Fahrerin, gegen 11:15 Uhr, die L 3140 aus Ilbeshausen kommend in Richtung Lanzenhain. Am Eingang einer Linkskurve kam die Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben und prallte dann frontal gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte sich leichtverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Der schwer verletzte Mitfahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Unfallflucht nach Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Lauterbach – Am Montag (27.09.) fuhren, gegen 7:45 Uhr, eine Opel-Insignia-Fahrerin und eine Daimler-Fahrerin in der Reihenfolge die B 254 von Reuters kommend in Richtung Lauterbach-Maar. Verkehrsbedingt verlangsamten die beiden Frauen dabei die Geschwindigkeiten ihrer Fahrzeuge. Ein nachfolgender Grand-Vitara-Fahrer bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf das Heck des Daimlers auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser schließlich noch auf das Heck des vorausfahrenden Insignia aufgeschoben. Der Fahrer des Grand-Vitara fuhr im Anschluss an dem Unfall rechts auf dem dortigen Grünstreifen an den beiden beschädigten Fahrzeugen vorbei und flüchtete nach links über einen Feldweg, ohne seinen Pflichten als Verursacher nachgekommen zu sein. Der Unfallverursacher konnte später durch die Polizei ermittelt werden. Die Fahrerinnen und der Fahrer blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro.

Einbruch in Geschäft

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Geschäft

Alsfeld – Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Samstagnachmittag (25.09.) bis Montagvormittag (27.09.) unbefugten Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Geschäftes in der Obergasse. Anschließend entwendeten die Langfinger Bargeld in noch unbekannter Höhe und flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Bad Hersfeld – Unbekannte brachen in der Zeit von Samstag (25.09.) bis Montagmorgen (27.09.) in einen Baucontainer in der Europaallee ein. Anschließend entwendeten die Langfinger diverse Werkzeuge und Baustoffe im Gesamtwert von rund 20.000 Euro und verursachten Sachschaden von circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperverletzung

Bad Hersfeld – Zwei unbekannte Frauen schubsten am Montagvormittag (27.09.), gegen 10:15 Uhr, eine 59-jährige Frau aus Bad Hersfeld in der Sondershäuser Straße in ein Gebüsch. Während eines Spaziergangs mit ihrem Hund begegneten die beiden Unbekannten, die ebenfalls einen cremefarbenen Mischlingshund mit sich führten, der Hersfelderin. Die beiden Frauen beleidigten die 59-Jährige zunächst von der anderen Straßenseite aus. Anschließend folgten die Frauen der Hersfelderin, packten sie am Nacken und stießen sie in ein dortiges Gebüsch. Als die 59-Jährige um Hilfe rief, entfernten sich die beiden Frauen fußläufig in Richtung der Friedloser Straße.

Die beiden Täterinnen können wie folgt beschrieben werden:

Täterin 1:

weiblich

circa 45 Jahre alt

rund 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß

mit dunkelblonden Haaren

Täterin 2:

Täterin 2: weiblich

circa 30 Jahre alt

rund 1,70 Meter groß

trug eine Jeanshose

hatte den Hund an der Leine

Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Firma – Lkw gestohlen

Einbruch in Firma – Lkw gestohlen

Philippsthal – Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstagmittag (25.09.) bis Montagmorgen (27.09.) die Umfriedung eines Firmengeländes im Ortsteil Heimboldshausen in der Heringer Straße auf und gelangten so unbefugt auf den dortigen Hof. Von dem Gelände entwendeten die Langfinger eine

Pumpe aus einem Dieseltank, eine Gasflasche sowie einen grünen Lkw der Marke MAN mit dem amtlichen Kennzeichen LL-C 199 im Gesamtwert von circa 2.500 Euro. Es entstand zudem Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbörse entwendet – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld – Ein Unbekannter riss einer 21-jährigen Frau aus Hünfeld am Montagabend (27.09.) in einem Schnellrestaurant in der Straße „An der Haune“ die Geldbörse aus der Hand. Anschließend flüchtete der Langfinger mitsamt dem Diebesgut in noch unbekannter Höhe mit einem Fahrrad in Richtung des TÜV-Service-Centers. Der Täter kann als männlich, etwa 1,80 Meter groß, mit kurzen schwarzen Haaren, einem schwarzen Adidas-Hoodie, einer schwarzen Jogginghose und einer Adidas-Cap beschrieben werden. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Vermisster 72-jährige wohlbehalten aufgefunden

Nieder-Ohmen (ots)

Der vermisste 72-jährige Mann aus der Betreuungseinrichtung Nieder-Ohmen wurde wohlauf angetroffen und vorsorglich in das Klinikum Alsfeld verbracht. Vielen Dank für die Mithilfe!