Starker Nebel – Auto landet auf dem Dach – 5 Personen verletzt

Wohratal-Halsdorf/B3 (ots) – Ein mit 5 Personen besetzter Pkw überschlug sich am Dienstagmorgen 28.09.2021 gegen 06 Uhr, auf der B 3 am Kreisel in Höhe Halsdorf. Nach passieren des ersten Kreisverkehrs sah die 19-jährige Audi-Fahrerin den sich anschließenden 2ten Kreisverkehr im dichten Nebel nicht mehr rechtzeitig. Nach einfahren in den Kreisel wurde der Wagen aufgrund der baulichen Gegebenheiten quasi in die Luft geschleudert und prallte gegen eine Leitplanke.

Letztendlich kam das Fahrzeug auf einem etwa 6 Meter entfernten Radweg unterhalb der B 3 auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die im Schwalm-Eder-Kreis wohnenden Insassen wurden mit teils mittelschweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in die Klinik transportiert. Bei den verletzten Mitfahrern handelt es sich um einen 13-jährigen Jungen, sowie 3 Frauen im Alter von 17, 19 und 35 Jahren.

Neben der Feuerwehr waren mehrere Rettungswagen im Einsatz. Die Polizei veranlasste eine Rundfunkwarnmeldung. Die B3 war im Bereich der Unfallstelle für Ermittlungs- und Bergungsarbeiten bis etwa 07.25 Uhr voll gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Fassade und Pkw beschädigt – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Marburg (ots) – Nach zwei Sachbeschädigungen in der Kernstadt hat der Staatschutz der Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen, da ein politisch motiviertes Handeln wahrscheinlich ist.

In der Zeit von Sonntag, 26. September, 7.15 Uhr, und Montag, 27. September, 22 Uhr, warfen Unbekannte mit Farbe gefüllte Kugeln gegen die Fassade eines Wohnhauses in der Wilhelm-Busch-Straße. Am Montag gegen 2.30 Uhr wurde in der Stresemannstraße ein abgestellter Pkw erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 5000 Euro.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die zu den beiden Vorfällen nähere Angaben machen können. Hinweise bitte an das Staatsschutzkommissariat, Tel. 06421-4060, in Marburg.

Audi touchiert

Biedenkopf (ots) – Hinten rechts fuhr ein Unbekannter zwischen Freitag, 24.09.2021 um 20 Uhr und Samstag 25.09.2021 um 09.45 Uhr, gegen einen schwarzen Audi. An dem im Mühlweg geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden von 1.000 Euro.

