Dillenburg: Ohne Fahrerlaubnis von ziviler Streife erwischt

(ots) – Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill waren am Sonntag (26.09.2021) mit ihren Zivil-Motorrädern auf Streifenfahrt. Die Maschinen sind mit Videotechnik ausgestattet, so dass Verstöße der Verkehrsteilnehmer direkt dokumentiert werden. Wenige hundert Meter nach dem Start in der Hindenburgstraße zeichnete das System am Jahnknoten in Dillenburg die Rotlichtfahrt eines in Polen zugelassenen Sprinters auf. Die Ordnungshüter stoppten den Wagen in Burg.

Der Fahrer händigte eine rumänische Fahrerlaubnis aus, die allerdings abgelaufen war. Zudem übergab er den Fahrzeugschein eines auf ihn in Deutschland zugelassenen BMW, um seinen Wohnsitz zu dokumentieren. Überprüfungen beim Einwohnermeldeamt ergaben, dass der Rumäne dort bereits abgemeldet war und offensichtlich in der BRD keinen Wohnsitz hat.

Die Polizisten nahmen den Fahrer mit zur Dienststelle nach Dillenburg. Ein Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete wegen des Verdachtes des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis die Einziehung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro an. Nachdem er diesen Betrag hinterlegt hatte, durfte er die Polizeistation wieder verlassen. Weitere rechtlichen Konsequenzen drohen, weil der in Polen zugelassene Sprinter hier offensichtlich zu gewerblichen Zwecken genutzt wird. Wegen möglicher Zulassungsrechtlicher Verstöße informieren die Verkehrsexperten die Zulassungsstelle sowie den Zoll.

“Man sieht sich immer zweimal im Leben” – lautet ein Sprichwort, das auch in diesem Fall zutraf. Einen Tag nach der Kontrolle (Montag) bemerkte einer der Polizisten den weißen Sprinter zufällig an der Reuterbergkreuzung in Herborn. Der Transporter stand an einer Ampel im Gegenverkehr und der Ermittler erkannte am Lenkrad zweifelsfrei den am Vortag kontrollierten Rumänen wieder. Über Funk aktivierte er seine Kollegen in Dillenburg und gab die Personenbeschreibung des Fahrers durch. Am Ortseingang von Dillenburg stoppten Polizisten den Sprinter – mittlerweile saß jedoch der Beifahrer am Steuer. Offensichtlich hatten die beiden Insassen nach dem Blickkontakt mit dem Polizisten auf dem Weg nach Dillenburg kurz angehalten und die Plätze getauscht. Erneut entschied ein Staatsanwalt, dass der Rumäne eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro leisten musste. Damit erwarten ihn zwei Strafverfahren wegen des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis.

Breitscheid-Medenbach: Im Graben gelandet

(ots) – Ohne Verletzungen überstand ein 23-jähriger Unfallfahrer einen Ausflug in den Straßengraben. Am Montagabend (27.09.2021), gegen 17.55 Uhr verlor der in Nordrhein-Westfalen lebender Benzfahrer auf der Landstraße zwischen Medenbach und Uckersdorf die Kontrolle über seinen Wagen und geriet in den Straßengraben. 150 Meter weiter und einen Leitpfosten später schaffte er es seinen Benz wieder auf die Straße zu lenken. Der Unfallfahrer blieb unverletzt.

Die den Unfall aufnehmenden Polizisten bemerkten seine Alkoholfahne und ließen ihn pusten. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,65 Promille. Die Schäden an seinem Mercedes belaufen sich auf rund 3.000 Euro. Auf der Herborner Wache nahm ein Arzt dem Promillefahrer eine Blutprobe ab, außerdem stellten die Ordnungshüter seinen Führerschein sicher.

Schöffengrund: Unbekannter schneidet Gegenverkehr

(ots) – Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch vergangener Woche (22.09.2021) auf der Landstraße zwischen Schwalbach und Laufdorf bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Gegen 19.30 Uhr war der Fahrer eines blauen Opel Astras in Richtung Laufdorf unterwegs. Im Bereich eines Gefällestückes geriet ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug auf seine Fahrspur und berührte den Opel.

Ohne sich um den rund 2.300 Euro teuren Schaden auf der Fahrerseite des Astras zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer in Richtung Schwalbach weiter. Zu dem flüchtigen Fahrzeug kann der Opelfahrer lediglich sagen, dass es sich um ein größeres dunkles Fahrzeug handelte. Angaben zum Fahrer kann er nicht machen. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

