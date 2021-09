Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 28.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Motorradfahrer unterschätzt Kurve

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 27.09.2021 gegen 19:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Motorrades die Gäustraße in Richtung B39. Vermutlich wegen ungangepasster Geschwindigkeit kam der 18-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf der Grünfläche. Mit Rückenschmerzen wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

