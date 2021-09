Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 28.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Elmstein: Motorradfahrer leicht verletzt

Elmstein / L499 (ots) – Ein 43-jähriger Motorradfahrer verunglückte am 27.09.2021 gegen 15:00 Uhr auf der L499 bei Elmstein. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 43-Jährige in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte zwei Meter eine Böschung hinunter. Glücklicherweise blieb er augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich im Krankenhaus untersucht. An dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

