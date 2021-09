Bad Dürkheim: Veranstaltungsreihe „Die spannende Welt der Pilze“ für Groß und Klein in den Herbstferien 2021 am Pfalzmuseum

Bad Dürkheim – Die ganze erste Herbstferienwoche steht am Pfalzmuseum für Naturkunde – POLLICHIA-Museum, in Bad Dürkheim im Zeichen der Pilze. Eine Frischpilzausstellung, ein Ferienprogramm und eine Offene Forschungswerkstatt für Familien erlauben einen tiefen Einblick in das Leben dieser interessanten Organismen.

Am 10. Oktober 2021 findet im Zelt im Innenhof des Museums die „Frischpilzausstellung“ statt.

Von 11 bis 17 Uhr wird hier die Vielfalt der Pilze anhand von echten Pilzen vorgestellt. Neben typischen Speise- und Giftpilzen, werden auch farbenfrohe, interessant geformte oder gefärbte Vertreter aus diversen Pilzgruppen, wie Holzpilze, Gallertpilze und Pflanzenpilze präsentiert. Auf mehreren Tischen ausgebreitet und naturnah arrangiert, finden sich zahlreiche Pilze, die der eine oder andere bestimmt schon einmal im Wald gesehen hat. An dem Tag werden mehrere Pilzkundler anwesend sein, die den Besuchern gerne Fragen rund um das Thema Pilze beantworten.

In der ersten Ferienwoche findet im Rahmen des Ferienprogramms für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren die „Forschungswerkstatt Pilze“ statt. Dabei können die Teilnehmenden ihren eigenen Interessensschwerpunkten folgen. Die möglichen Themen reichen von „Vielfalt der Pilze“ und „Organismus Pilz“ über „Pilze aus Wald oder Zucht als Nahrungsmittel“ bis zum Thema „Pilze als Partner der Bäume (Mykorrhiza)“. Die interdisziplinär konzipierte Forschungswerkstatt ermöglicht es, zusätzlich zu den rein biologischen Aspekten der Artenvielfalt auch die Bereiche Wirtschaft und Handel, Kunst und Mythologie sowie Klima zu erschließen. Lebendpilze, Präparate, Modelle, Illustrationen und Literatur machen Lust, sich mit unterschiedlichen Themenbereichen zu beschäftigen. Die Arbeitsspielstationen zum Entdecken in der Natur, Forschen und Gestalten bieten allen die Möglichkeit, je nach Wissensstand, Lernvermögen und Interessenlage eigene Erkenntnisgewinne zu erlangen und diese kreativ umzusetzen. Das gemeinsame Arbeiten in einem Raum und die in den Ablauf integrierten Plenumsrunden schaffen Austausch, ermöglichen die Partizipation an den Ergebnissen anderer und regen eigene, neue Gedanken- und Handlungsstränge an. Die derzeit im Pfalzmuseum gezeigte Sonderausstellung „Unterirdische Beziehungskisten – Mykorrhiza: eine Verbindung zwischen Pilz und Pflanze“ bietet zusätzlich Inspiration und Information.

Das Ferienprogramm findet eintägig am 13.10., 14.10. und 15.10.2021 jeweils von 10 bis 15 Uhr statt. Es ist eine Anmeldung erforderlich unter 06322/9413-21. Die Kosten für das Programm betragen 10 €.

Für Familien schließt eine „Offene Forschungswerkstatt“ die Veranstaltungsreihe am 17.10.2021 ab. Im offenen Mitmachprogramm zwischen 11 und 16 Uhr können Interessierte sich mit dem Thema Pilze intensiv beschäftigen, Pilze kennenlernen, näher untersuchen und kleine Experimente dazu durchführen. Die Veranstaltungskosten sind im Museumseintritt enthalten. Es ist keine Terminreservierung oder Voranmeldung nötig, allerdings kann auf Grund der geltenden Regelungen der Zutritt begrenzt werden.

Für alle Museumsveranstaltungen gilt die 3G-Regel. Entsprechende Nachweise sind bei Betreten des Museums vorzulegen. Die Testpflicht gilt für alle Gäste ab 12 Jahren. Zusätzlich gelten die Pflicht zur Kontaktdatenerfassung, die Maskenpflicht und das Abstandsgebot.