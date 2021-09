Seltener Fahrgast

Speyer (ots) – Eine seltsame Entdeckung wurde hiesiger Polizeidienststelle am Freitagmittag gegen 14:30 Uhr mitgeteilt. Eine Frau sorgte sich in der Tullastraße um ein in einem Fahrzeug befindliches Huhn, welches frei in diesem herumlief. Es wurde Kontakt zu dem Fahrzeughalter aufgenommen. Dieser konnte sich nicht erklären, wie das fremde Huhn in sein Fahrzeug gekommen war. Das Huhn konnte zurück zu seinen Artgenossen gebracht werden.

17-Jähriger verliert Kontrolle über Leichtkraftrad

Speyer (ots) – Vermutlich zu schnell unterwegs war am Sonntag gegen 13:30 Uhr ein 17-jähriger Leichtkraftfahrer. Dieser befuhr die B 39 von Dudenhofen in Richtung Speyer und wollte auf die B 9 in Richtung Germersheim auffahren. Im Auffahrtsbereich verlor er in der Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Der junge Mann schlitterte in der Folge über die Fahrbahn, kollidierte hierbei mit dem PKW einer 45-Jährigen und schließlich mit der Schutzplanke. Der 17-Jährige trug glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon.

Verkehrsunfall unter Alkohol

Speyer (ots) – Zu einem Verkehrsunfall unter der Beeinflussung von Alkohol und Betäubungsmitteln kam es am Samstagabend um 20.19 Uhr in der Remlingstraße. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Fahrer eines PKW Ford Focus einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW Ford Fiesta touchierte. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro an den beiden Fahrzeugen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die Polizeibeamten starker Alkoholgeruch ausgehend vom Fahrzeugführer des Ford Focus festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,33 Promille bei dem 40-jährigen Fahrzeugführer. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird ein Strafverfahren aufgrund einer Straßenverkehrsgefährdung sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Einbruch in Geschäftsräume

Speyer (ots) Zu einem Einbruch in ein Geschäft kam es am Samstag zwischen 14.00 und 18.45 Uhr in der Tullastraße. Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Seitentüre Zugang zu den Geschäftsräumen und entwendeten Bargeld aus einer Kasse im Inneren.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de.

Fahrradkontrollen

Speyer (ots) – Durch eine Streifenwagenbesatzung wurden am Freitagmorgen gegen 09.00 Uhr verstärkte Verkehrskontrollen in der Wormser Landstraße durchgeführt. Das Hauptaugenmerk lag hierbei auf Fahrradfahrern. Es wurden 20 Radfahrer kontrolliert, wovon 5 den falschen Radweg benutzten. Diese wurden in einem verkehrserzieherischen Gespräch auf ihr Fehlverhalten und die damit verbundenen möglichen Gefahren hingewiesen.

Verletzte Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall

Schifferstadt (ots) – Am Samstagnachmittag 25.09.2021 gegen 16:20 Uhr, kam es in der Waldseer Straße in Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Ein 53-jähriger PKW-Fahrer aus Speyer fuhr von einem Tankstellengelände auf die Straße und übersah hierbei die 80-jährige Fahrradfahrerin. Diese verletzte sich bei dem Zusammenstoß aufgrund der äußerst geringen Geschwindigkeit nur leicht.

Beim Rechtsabbiegen Radfahrer übersehen

Speyer (ots) – Beim Abbiegen einen Radfahrer übersehen hat am Sonntag gegen 14:30 Uhr ein 68-jähriger PKW-Fahrer. Der Mann wollte von der Straße Am Heringsee nach rechts in die Hafenstraße abbiegen, als er den von rechts kommenden 52-jährigen Radfahrer übersah. Der Radweg ist an dieser Stelle für beide Fahrtrichtungen freigegeben. Durch die Kollision kam der 52-Jährige zu Fall, wodurch sich diese verletzte und in ein Krankenhaus verbracht werden musste.

Erlöschen der Betriebserlaubnis

Speyer (ots) – Am Freitagmorgen gegen 11.00 Uhr sollte in der Kämmererstraße ein PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da der Fahrzeugführer verbotswidrig ein Mobiltelefon nutzte. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte die Polizeistreife fest, dass Änderungen an den Felgen des BMW vorgenommen wurden, hierfür aber keine gültige Änderungsabnahme vorlag. Gegen den 21-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Einbruch in Firma

Speyer (ots) – Zu einem Einbruch in eine Firma im Neudeck in Speyer kam es in der Nacht zum Freitag gegen 04.00 Uhr. Unbekannte Täter verschafften sich hierbei über ein Frontfenster gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen. Hierdurch entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Entwendet wurde nach erster Überprüfung des Inhabers nichts.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de.

Mit über 4 Promille Verkehrsunfall verursacht und davongefahren

Speyer (ots) – Beim Vorbeifahren einen parkenden PKW touchiert und hieran Sachschaden verursacht hat am Sonntag um 18:23 Uhr ein 39-jähriger PKW-Fahrer, der die Jahnstraße in Richtung Möhringstraße befuhr. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der PKW-Fahrer vom Unfallort. Als die Polizeibeamten den Fahrer zu Hause aufsuchten, staunten sie nicht schlecht.

Der 39-Jährige war alkoholisiert und wies eine Atemalkoholkonzentration von 4,61 Promille auf, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Da man bei ihm zudem eine geringe Menge Cannabis auffand, muss er sich nicht nur wegen der begangenen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung verantworten, sondern auch hinsichtlich des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Drogen sowie der Führerschein des 39-Jährigen wurden beschlagnahmt.

Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) – Am Freitagabend 24.09.2021 gegen 22.00 Uhr wurde ein PKW Peugeot einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte Alkoholgeruch ausgehend von dem Fahrzeugführer wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille.

Der 60-jährige Fahrzeugführer wurde zur Durchführung eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests zur hiesigen Dienststelle verbracht. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Speyer (ots) – Am Freitagabend 24.09.2021 kurz nach 19.00 Uhr wurde die Streife auf einen E-Scooter aufmerksam, da dieser ohne Versicherungskennzeichen die Wormser Landstraße entlang fuhr. Für den E-Scooter bestand kein Versicherungsschutz.

Dem 14-Jährigen Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Personenschaden und hohem Sachschaden

Speyer (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten PKW kam es am Freitag 24.09.2021 gegen 14.00 Uhr in der Auestraße. Ein 32-jähriger Fahrer eines BMW befuhr die Auestraße in Fahrtrichtung Franz-Kirrmeier-Straße. Auf Höhe der Einmündung zur Hofweide wollte er nach links in diese abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten eines 59-jährigen Mercedes-Fahrers.

Es kam zum Frontalzusammenstoß beider PKW, wodurch der 59-jährige verletzt wurde. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der BMW schleuderte nach dem Zusammenstoß gegen einen weiteren bis dahin unbeteiligten Renault Twingo. Bei den Fahrzeugen der Hauptbeteiligten entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt 35.000 Euro.

Ein auf dem Beifahrersitz des Mercedes befindlicher Hund wurde durch den Aufprall in die Windschutzscheibe des PKW geschleudert, blieb aber unverletzt. Der BMW sowie der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die Feuerwehr wurde die Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt.

Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) – Am Freitagabend 24.09.2021 gegen 21.00 Uhr wurde ein PKW in der Industriestraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten anhand motorischer Tests drogentypische Hinweise bei dem Fahrzeugführer festgestellt werden. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Speyer (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad kam es am Freitagnachmittag 24.09.2021 gegen 16:20 Uhr. Ein 51-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Armbruststraße in Speyer, als plötzlich ein Kind mit seinem Fahrrad von rechts die Fahrbahn überquerte. Durch eine schnelle Reaktion seitens des PKW-Fahrers kam es lediglich zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Fahrrad.

Die 9-jährige Radfahrerin kam dennoch zu Fall und zog sich Schürfwunden zu. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. An PKW und Fahrrad entstand zusätzlich ein geringer Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Speyer (ots) – Mit einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss ein 59-jähriger Speyerer rechnen. Dieser wurde am Freitag gegen 15:30 Uhr in der Industriestraße in Speyer einer Personenkontrolle unterzogen.

Von diesem ausgehend war ein “auffälliger” Geruch wahrnehmbar, der von ca. 50 Gramm Marihuana im Fahrradkorb ausging, welche beschlagnahmt wurden. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden weitere 5 Gramm Betäubungsmittel aufgefunden.

Verkehrssicherheitswoche beendet – Polizei zieht Fazit

Speyer (ots) – Im Zeitraum von 20.09.2021 bis 24.09.2021 führte die Polizei Speyer eine Verkehrssicherheitswoche durch, wobei ein besonderes Augenmerk dem Radfahrverkehr galt. Ziel der konzertierten Aktion war neben der Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten insbesondere die Prävention und mithin die Sensibilisierung für Gefahren im Straßenverkehr.

Zum Auftakt stellte der Leiter der Polizeiinspektion Speyer, Polizeirat Kristof Brockmann, am Hauptbahnhof die sogenannte Fahrradschablone vor, die zum ersten Mal ihre Verwendung fand. Mittels Sprühkreide versah Polizeikommissar Alexander Lehmann den gepflasterten Boden unmittelbar vor dem Fahrradcarport mit einem Fahrradschloss sowie dem Schriftzug “Angeschlossen?”, um so die Radfahrenden auf die Wichtigkeit des Diebstahlschutzes hinzuweisen.

Im Anschluss an die Präsentation, fiel der Startschuss für die Durchführung von Verkehrskontrollen, welche verteilt über die Wochentage im Stadtgebiet Speyer stattfanden. Nicht nur Fahrrad-, sondern auch PKW-Fahrende standen im Fokus, um ihnen die Gefahren des Radfahrverkehrs näher zu bringen.

Für die Gewährleistung eines zielführenden Ergebnisses, fanden die Kontrollen an von Radfahrenden stark frequentierten Örtlichkeiten wie der Bahnhofstraße oder der Kurt-Schumacher-Straße statt, um nur einige Beispiele zu nennen. Auch dem sicheren Weg zur Schule wurde eine besondere Bedeutung beigemessen. Denn das Gefahrenbewusstsein im Straßenverkehr beginnt schon bei den Jüngsten.

Insgesamt wurden

481 Radfahrende und 151 Kraftfahrzeugfahrende kontrolliert. In 152 Fällen waren die Fahrräder nicht verkehrssicher, vorrangig aufgrund fehlender bzw. defekter lichttechnischer Einrichtungen. 61 Radfahrende befuhren den Radweg in nicht vorgeschriebene Richtung bzw. waren verbotswidrig auf dem Gehweg unterwegs. 32 Verkehrsteilnehmende nutzten während der Fahrt ein Mobiltelefon oder Kopfhörer. 10 PKW-Fahrerinnen bzw.-fahrer kamen der Gutpflicht nicht nach. 2 Strafanzeige ergaben sich aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes, 1 Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, da ein 36-jähriger Radfahrer knapp 40g Amfetamin bei sich hatte.

Die Polizei Speyer ist sich sicher, das Gefahrenbewusstsein aller kontrollierten Verkehrsteilnehmenden erhöht und so einen positiven Beitrag für die Sicherheit des Radfahrverkehrs geleistet zu haben. Denn nur durch eine gegenseitige Rücksichtnahme kann es gelingen, die Verkehrsunfälle, insbesondere derer die Verletzte zur Folge haben, zu reduzieren