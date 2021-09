Hunde im Fahrzeug eingesperrt

Schifferstadt (ots) – Am Samstagnachmittag 26.09.2021 gegen 16:00 Uhr, meldete eine Zeugin der Polizeiinspektion Schifferstadt Hunde in einem Fahrzeug, an dem lediglich die Fenster einen Spalt geöffnet waren. Die Beamten konnten vor Ort die Verantwortliche ermitteln, welche ihre Tiere nach Aufforderung aus dem Fahrzeug befreite.

Bereits bei den an diesem Tag herrschenden Außentemperaturen von etwa 25°C, kann sich der Innenraum von Fahrzeugen nach 30 Minuten auf bis zu 40°C aufheizen, was für Hunde tödlich enden kann. Auf die möglichen Risiken angesprochen, zeigte sich die 47-jährige Hundehalterin aus Baden-Württemberg einsichtig. Das Veterinäramt wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Kinder werfen Steine auf fahrende Autos

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Samstagnachmittag 25.09.2021 gegen 14:20 Uhr, meldete ein PKW-Fahrer zwei Kinder, welche in der Eisenbahnstraße Kieselsteine auf Fahrzeuge werfen. An seinem Fahrzeug entstand hierdurch ein Sachschaden von etwa 200 EUR. Die beiden 6- und 8-jährigen, strafunmündigen Kinder aus Böhl-Iggelheim wurden ihren Eltern überstellt und auf die Gefährlichkeit ihres Handelns hingewiesen.

Personen, welche ebenfalls geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rollator entwendet – Täter kann ermittelt werden

Waldsee (ots) – Am Samstagmorgen 25.09.2021 gegen 10:15 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge in Waldsee, wie ein Mann den Rollator seiner Nachbarin aus deren Hof in einen Transporter einlud und die Örtlichkeit verließ. Er konnte sich jedoch das Kennzeichen des Transporters notieren, was der Polizei im Anschluss die Ermittlung eines 58-jährigen Tatverdächtigen aus Ludwigshafen ermöglichte.

In dem Fahrzeug konnte der Rollator aufgefunden und der 90-jährigen Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Bei dem Tatverdächtigen ergaben sich außerdem Hinweise auf Alkoholkonsum, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Sachbeschädigung an Fahrzeug – Zeugenaufruf

Schifferstadt (ots) – Am Sonntag 26.09.2021, in der Zeit von 12:45-17:50 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen auf einem Parkplatz in der Carl-Benz-Straße geparkten schwarzen VW-Golf.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Rödersheim-Gronau (ots) – Am Freitagnachmittag 24.09.2021 gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Mann aus Rödersheim-Gronau den Parkplatz eines dortigen Supermarktes. Hierbei stieß er mit seinem Fahrzeug an einen geparkten PKW und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 EUR.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme erlangten die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt Hinweise auf eine akute Beeinflussung durch Alkohol bei dem 64-jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,92 Promille. Dem Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sowie der Autoschlüssel sichergestellt.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Außerdem wird die Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Fußgönheim (ots) – Am Montag 27.09.2021, 00.30 Uhr, kontrollierte eine Streife hiesiger Inspektion einen 24-jährigen Mann aus Fußgönheim, welcher einen E-Scooter mitführte. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,79 Promille. Zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt wurde der E-Scooter bei einem Bekannten untergestellt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Lambsheim (ots) – Der Geschädigte stellte seinen Pkw Opel Astra am 25.09.2021, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 16.35 Uhr, in der Waldstraße, Höhe Hausnummer 7, ab. Als er wieder zu seinem Pkw kam, musste er feststellen, dass dieser durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer am linken Außenspiegel beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Geldwechselfalle

Römerberg (ots) – Zum Opfer eines Betrugs wurde eine 58-jährige Frau aus Römerberg. Diese wurde am Freitag gegen 15.00 Uhr in der Dr.-Rieth-Straße durch einen ihr unbekannten Mann angesprochen. Dieser habe sich zunächst nach einem Zigarettenautomat erkundigen wollen. Anschließend habe er die Frau darum gebeten, einen 20-Euro-Schein in zwei 10-Euro-Scheine zu wechseln. Dies habe die Frau guten Glaubens gemacht.

Bei Begutachtung des nun erhaltenen 20-Euro-Scheines stellte die Dame Unstimmigkeiten fest, weswegen sie den Schein der Polizei vorlegte. Ihr Verdacht, dass es sich um Falschgeld handeln könnte, konnte bestätigt werden.

Bei dem Täter soll es sich um einen größeren Mann mit Bart und dunklem Haar, etwa im Alter von 25 Jahren gehandelt haben. Er sei in Begleitung einer weiteren männlichen Person gewesen sein. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen einem ähnlichen Fall, von welchem bereits am 23.09.2021 berichtet wurde.