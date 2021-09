Brems- und Gaspedal verwechselt Verkehrsunfall

Bad Bergzabern (ots) – Am Sonntag 26.09.2021 gegen 14 Uhr, wollte eine 82-jährige Frau aus Bayern mit ihrem PKW in der Saarstraße einparken. Beim Einparken verwechselte sie vermutlich das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr auf das vor ihr geparkte Fahrzeug auf, welches durch die Wucht des Aufpralls gegen einen weiteres Fahrzeug geschoben wurde. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Fahrerin leicht und musste durch den Rettungsdienst behandelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro

Kein Unfall und dennoch ein Strafverfahren

Hainfeld (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Sonntagabend 26.09.2021 gegen 21:00 Uhr eine alkoholisierte Frau, die mit ihrem Auto in Hainfeld vermutlich einen Unfall verursacht habe. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnten diese die 64-jährige Fahrerin im Kofferraum ihres Autos schlafend feststellen.

Es stellte sich heraus, dass das Knallgeräusch des vermeintlichen Unfalls durch das Überfahren einer auf dem Boden liegenden Flasche ausgelöst wurde. Obwohl damit ein Unfall nicht bestätigt werden konnte, kommt auf die Frau dennoch ein Strafverfahren zu: bei einem Atemalkoholtest pustete sie 1,45 Promille. Zur Blutentnahme musste sie mit zur Dienststelle, außerdem wurden ihr Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Traktor umgekippt

Edesheim (ots) – Am heutigen Samstag 25.09.2021 befuhr der 59-jährige Traktorfahrer gegen 10:10 Uhr mit seinem Gespann die L 506 von Rhodt in Richtung Edesheim. In einer leichten Rechtskurve kam der Traktorfahrer aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolge dessen kippte der Traktor um und kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Ein verständigtes Abschleppunternehmen konnte den Traktor wieder aufstellen, sodass dieser seine Fahrt fortsetzen konnte. Am Traktor entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Der Traktorfahrer wurde für seine Unachtsamkeit verwarnt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Göcklingen, Einmündung B48/L508 (ots) – Am Montag 27.09.21 gegen 15:15 Uhr, kam es an der Einmündung der B48 zur L508 zu einem Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen. Ein 72-jähriger Hyundai-Fahrer aus Landau bog an der Einmündung aus Waldrohrbach kommend nach rechts in Richtung Klingenmünster ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 17-jährigen Mercedes-Fahrerin (begleitetes Fahren) aus dem Landkreis Südwestpfalz, welche von links aus Richtung Landau in Richtung Klingenmünster fuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes noch gegen einen auf der Abbiegespur in Richtung Waldrohrbach wartenden PKW Dacia geschleudert.

Die 46-jährige Beifahrerin des Mercedes war kurzfristig im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie kam ebenso wie die Beifahrerin des Hyundai-Fahrers in ein Krankenhaus nach Landau.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 10.000 Euro. Durch den Unfall kam es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen. Die Unfallaufnahme war gegen 16:30 Uhr beendet und die Straße wieder frei.

Verkehrsunfall

Vorderweidenthal (ots) – Am Sonntag 26.09.2021 gegen 16.25 Uhr, befuhr eine 20jährige PKW Fahrerin aus dem Kreis SÜW die K11 aus Richtung Bethof kommend in Richtung Birkenhördt.

In einer Rechtskurve kam sie, auf regennasser Fahrbahn, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Durchfahrtsverbot für Transitverkehr überwacht

Annweiler/B10 (ots) – Am Wochenende wurde sowohl am Samstag in der Zeit von 11 bis 13 Uhr, als auch am Sonntag zwischen 5.30 bis 7 Uhr der Transitverkehr im Bereich der B 10 durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Landau überwacht. Hierbei wurden insgesamt neun Verstöße gegen das aktuelle Durchfahrtsverbot festgestellt und geahndet.

An Hand der Kennzeichen wurde eine Vorselektion der Fahrzeuge durchgeführt. Die betroffenen Fahrer wurden zurückgewiesen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bornheim (ots) – Am Freitagabend 24.09.2021 kam es gegen 21:25 Uhr auf der Hornbachstraße zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Der Fahrer eines weißen Kastenwagens (eventuell Ford, verlorener linker Außenspiegel) entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinwiese geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Landau.

Weyher: Oma, ich brauch Deine Hilfe“

Weyher (ots) – Samstagmorgen 25.09.2021 zwischen 06-10:30 Uhr versuchten mehrmals eine junge Frau und ein junger Mann mit Akzent bei der 73-jährigen Geschädigten anzurufen. Am Telefon wurde geäußert: “Oma, Oma, Hilfe, Hilfe” und “Oma, Oma, Enkelin helfen”. Geistesgegenwärtig wurden die Gespräche durch die Angerufene sofort beendet. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet.

Die Polizei warnt vor diesen Gaunern. Angehörige oder nahestehende Personen sollten mit älteren Menschen über die Methoden der Trickbetrüger sprechen. Die Kriminellen nutzen bewusst die Einsamkeit, die Hilflosigkeit und die Gutgläubigkeit älterer Menschen aus. Sie täuschen einen finanziellen Engpass vor und bitten um hohe Bargeldbeträge, weil sie das Geld aufgrund einer Notlage sofort benötigen. Meist durch mehrere Telefonanrufe in kurzer Zeit erhöhen die Täter den psychischen Druck auf die Senioren, verbunden mit Appellen wie: “Hilf mir bitte!” Die Betrüger bitten meist um absolute Verschwiegenheit gegenüber Familie und Freunden.

Hätte er sich besser mal zurückgehalten

Edenkoben (ots) Am Samstag 25.09.2021 befuhr der 46-jährige Fahrradfahrer gegen 16 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Tanzstraße in Edenkoben. An einer Engstelle kam ein 54-jähriger Audi-Fahrer entgegen. Der Fahrradfahrer war wartepflichtig, der Autofahrer fuhr in die Engstelle ein. Der Fahrradfahrer schätzte wohl die Verkehrssituation falsch ein, war erbost über den Autofahrer und schlug sodann mit der Faust gegen den linken Außenspiegel des PKW Audi.

Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Der Grund für die falsche Einschätzung der Verkehrssituation konnte vor Ort schnell ermittelt werden: Der Fahrradfahrer war erheblich alkoholisiert. Ein durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von 1,96 Promille. Auf der Dienststelle wurde dem Fahrradfahrer eine Blutprobe entnommen, sein Fahrrad wurde sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Die Führerscheinstelle dürfte an dem Vorfall ebenfalls interessiert sein.

Fahrradfahrer verletzt

Maikammer (ots) – Am Sonntag 26.09.2021 befuhr der 84-jährige Fahrradfahrer gegen 14:15 Uhr die Bahnhofstraße in Maikammer. Der 19-jährige BMW-Fahrer musste seinerseits aufgrund einer Engstelle und Gegenverkehr hinter einem geparkten PKW warten. Der Fahrradfahrer wollte den PKW BMW überholen, in diesem Moment wollte der 19-jährige BMW-Fahrer seinerseits an dem geparkten PKW vorbeifahren.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und dem PKW BMW, sodass der Fahrradfahrer stürzte. Der Fahrradfahrer zog sich durch den Sturz diverse Schürfwunden zu. Einen Helm trug der Fahrradfahrer nicht. Am PKW BMW entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Am Freitag 24.09.2021 im Zeitraum von 08:00-17:30 Uhr, hatte die 26jährige Geschädigte aus Pirmasens ihren Pkw ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Petronellastraße in Bad Bergzabern abgestellt. Im genannten Zeitraum streifte vermutlich ein anderer Pkw-Fahrer ihr Fahrzeug beim Befahren der Petronellastraße und verursachte hierdurch einen Streifschaden an der hinteren rechten Tür, Kotflügel, Stoßstange sowie einem Außenspiegel.

Der Fahrer des Pkw entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Gesamtschadenshöhe am Fahrzeug beläuft sich auf 4.500 EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern,

Tel. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Niederotterbach (ots) – Am Freitag 24.09.2021 gegen 22:15 Uhr, befuhr der 61-jährige Geschädigte aus dem Kreis SÜW die L545 von Bad Bergzabern nach Steinfeld. Kurz vor der Kreuzung nach Niederotterbach kam diesem auf seiner Fahrspur ein anderer Pkw entgegen. Hierbei wurde der linke Außenspiegel sowie die Fahrertür am Fahrzeug des Zeugen beschädigt.

Der Fahrer des anderen Pkw entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Gesamtschadenshöhe am Fahrzeug beläuft sich auf 1.500 EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern,

Tel. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de