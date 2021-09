Landau: Die Polizei-News

Haftbefehl am Hauptbahnhof vollstreckt

Landau (ots) – Zur Festnahme eines 44- Jährigen kam es am Sonntagmorgen 26.09.2021 gegen 9 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofs. Die Polizeibeamten hatten einen alkoholisierten Mann am Bahnhofsvorplatz einer Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Betrunkene noch eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten verbüßen muss.

Der 44-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Bei einem Atemalkoholtest hatte der Mann einen Wert von 2,95 Promille erzielt.

Sachbeschädigung an Pickup

Landau (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 25.09.2021 wurde nahe des Sport-Campus der Uni Landau an einem Pickup der linke Außenspiegel beschädigt. Das Fahrzeug war lediglich von 00:45h-01:05h unbeaufsichtigt. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit noch nicht vor.

Unter Drogeneinfluss ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Landau (ots) – Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis erhält ein 23-Jähriger nachdem er am Sonntagabend unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Der Tatverdächtige war mit seinem Kleinkraftrad und seiner Mitfahrerin in der Zeppelinstraße gegen 20.45 Uhr von einer Polizeistreife kontrolliert worden.

Im Verlauf der Kontrolle räumte der Landauer ein, dass er täglich Cannabis raucht. Daraufhin wurde dem Tatverdächtigen bei der Polizeidienststelle eine Blutprobe genommen. Zwecks Erstellung eines technischen Gutachtens wurde das Kleinkraftrad sichergestellt. Einen Führerschein mit der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse M besitzt er nicht.