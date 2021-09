Stark betrunkener Pkw-Fahrer verursacht 2 Unfälle (siehe Foto)

Wörth (ots) – Am Samstagmittag 25.09.2021 gegen 15 Uhr fuhr ein Pkw-Fahrer in Wörth auf der Hanns-Martin-Schleyer-Straße auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf und flüchtete anschließend vom Unfallort Richtung Langenberg. Die Fahrerin des geschädigten Autos konnte dem Flüchtigen nur bis zum Langenberg folgen. Dieser setzte seine Fahrt in auffälliger Weise über die K 15 Richtung Schaidt fort, wo er wiederrum durch seine Fahrweise auffiel und gemeldet wurde.

Der Fahrer verursachte dann nochmals auf der L 546, Höhe Kapsweyer einen Unfall, als er einem abbremsenden Pkw auffuhr. Der Unfallverursacher war stark alkoholisiert. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,4 Promille. An den beteiligten Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 20,000 EUR. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Nach der Blutentnahme und der Einbehaltung des Führerscheins konnte der Mann in einem Taxi den Nachhauseweg antreten. Möglicherweise wurden auf der Strecke weitere Fahrzeugführer gefährdet. Diese sollen sich bei der Polizeiinspektion Wörth melden.

“Interesse” war nur vorgetäuscht

Germersheim (ots) – Eine 58-jährige Frau aus Germersheim lernte über die sozialen Netzwerke einen angeblichen Soldaten aus dem Ausland kennen, mit dem sie vermehrt digitalen Kontakt hatte. Nachdem eine erste Vertrauensbasis aufgebaut war, zeigte der Betrüger sein “wahres Ich” und täuschte eine finanzielle Notlage vor und bat sein Opfer um Hilfe. Die Frau tätigte eine Überweisung von über 5.000 Euro ins Ausland.

Damit nicht genug, der Betrüger versuchte an weitere 9.000 Euro zu gelangen. Ein Bankmitarbeiter erkannte den bevorstehenden Betrug und schickte das Opfer zur Polizei. Dort wurde die Masche endgültig durchschaut und eine Strafanzeige erfasst.

Randalierer unter Drogeneinfluss

Lustadt (ots) – Das couragierte Eingreifen von Anwohnern beendete am Freitagabend 24.09.2021 eine Serie von Sachbeschädigungen und Körperverletzungen durch einen

42-Jährigen. Zunächst verschaffte sich der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stehende Mann gewaltsam Zutritt zu mehreren Anwesen in der Holzgasse und verletzte 3 Bewohner durch Schläge.

Zuvor beschädigte er auf der Straße mehrere Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf insgesamt rund 25.000 Euro. Nach seiner Festnahme wurde er aufgrund seiner psychischen Verfassung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Ehrlicher Finder, glücklicher Verlierer

Rülzheim (ots) – Am Freitag 24.09.2021 hat ein ehrlicher Finder 200 EUR in einem Rülzheimer Supermarkt gefunden. Die verständigte Polizei konnte zusammen mit einem Mitarbeiter den Verlierer anhand der Videoaufzeichnung schnell ausfindig machen.

Als die Beamten ihm dann auch noch persönlich das Geld zuhause vorbeibrachten, war er überglücklich und konnte zufrieden in sein Wochenende starten.

Falschfahrer B9

Germersheim (ots) – Am 25.09.2021 löste ein Verkehrsteilnehmer ab 23:05 Uhr bei der Polizei in Germersheim und Wörth eine Flut an Notrufen aus. Der 57-jährige Mann befuhr die B9 von Rheinzabern kommend in Fahrtrichtung Speyer, jedoch auf der Gegenfahrbahn. Zwischen den Ausfahrten Schwegenheim und Römerberg konnte der Falschfahrer durch die Polizei Germersheim letztendlich festgestellt und aus dem Verkehrs gezogen werden.

Bei der Verkehrskontrolle konnte sich der Fahrer kaum auf den Beinen halten.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsteilnehmer die durch den Falschfahrer gefährdet wurden, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Germersheim melden.