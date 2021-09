Trio beraubt 13-Jährigen

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – In der Bessemerstraße wurde am Sonntag 26.09.2021 gegen 16 Uhr, ein 13-Jähriger von 3 Jugendlichen angesprochen und aufgefordert sein Bargeld auszuhändigen. Sie drohten ihm schließlich körperliche Gewalt an, sodass der 13-Jährige sein Geld übergab. Anschließend ging er nach Hause und berichtetet seinem Vater davon. Gemeinsam gingen beide noch einmal zurück und sprachen die Jugendlichen an.

Hierbei forderte der Vater das Geld seines Sohnes zurück. Davon zeigte sich das Dreiergespann unbeeindruckt und drohte dem Vater, wobei einer der Jugendlichen ein Messer in der Hand hielt.

Durch Nachbarn konnte eine körperliche Auseinandersetzung verhindert werden, sodass es bei einem verbalen Streit blieb. Die Jugendlichen flüchteten schließlich.

Sie konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: ca. 15 Jahre, hatte lange zum gebundene Haare, Bärtchen, graues Shirt.

Täter 2: ca. 13-14 Jahre, korpulent, er trug ein schwarzes Oberteil.

Täter 3: ca. 14-15 Jahre, etwa 1,90 m groß, dunkel gekleidet.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Betrunken zur Polizei gefahren

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagnachmittag 26.09.2021 gegen 14:30 Uhr, kam ein 40-Jähriger auf die Wache der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1. Der Mann wollte Hilfe von der Polizei, da er nach einer Trennung die gemeinsamen Katzen beanspruchte. Polizeibeamte hatten den Mann mit einem E-Scooter vorfahren sehen.

Da sich im Gespräch Hinweise auf eine aktuelle Alkoholisierung ergaben, wurde mit dem 40-Jährigen ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,91 Promille. Dem E-Scooter-Fahrer wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Hausbrand

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 24.09.2021 kam es gegen 14:20 Uhr in der Speyerer Straße in Ludwigshafen-Oggersheim zu einem Hausbrand. Durch die Feuerwehr Ludwigshafen wurde das Feuer gelöscht. Während der Löscharbeiten musste die Speyerer Straße gesperrt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Das Haus in der Ortsrandlage von Oggersheim ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Schadenshöhe ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Bei Durchsuchung 46 Fahrräder sichergestellt – Eigentümer gesucht

Ludwigshafen (ots) – Bei einer Durchsuchung am 23.09.2021 konnten Beamte der Polizei Ludwigshafen 46 offenbar gestohlene Fahrräder in einer Garage in der Wimpelstraße sicherstellen. Die Garage wurde durchsucht, nachdem ein Passant sein gestohlenes Fahrrad dort entdeckt hatte. Durch Überprüfungen der Polizei konnten bislang nur vier Fahrräder ihren Eigentümern zugeordnet werden.

Die Polizei Ludwigshafen sucht nun nach den Eigentümerinnen und Eigentümern der restlichen Fahrräder. Lichtbilder der Fahrräder sind unter https://s.rlp.de/zhqZF veröffentlicht. Die Fahrräder können nur bei Vorlage eines Eigentumsnachweises (z.B. Rechnung) ausgehändigt werden.

Die Ermittlungen zu dem oder den Tätern dauern noch an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Diebstahl von Katalysatoren

Ludwigshafen Oppau/Pfingstweide (ots) – In der Nacht vom 23.09. auf Freitag 24.09.2021 entwendeten bisher unbekannte Täter die Katalysatoren an 2 geparkten PKW. Die Täter hatten sich hierzu an einem Audi A 4 in der Rheinstraße und an einem VW Golf im Brüsseler Ring zu schaffen gemacht.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu melden unter

Tel 0621 963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Fahrerflucht

Ludwigshafen (ots) – Weil er einer Katze ausweichen wollte, stieß ein 38-jähriger Autofahrer am 26.09.2021 gegen 16 Uhr, in der Blücherstraße gegen das parkende Fahrzeug eines 27-Jährigen. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 4.000 Euro. Da der 27-Jährige zum Unfallzeitpunkt nicht vor Ort war, hinterließ der 38-Jährige seine Kontaktdaten auf einem Zettel am Auto. Danach fuhr er weg.

Womit der Mann nicht gerechnet hatte: Hiermit beging er Fahrerflucht. Wir wollen an dieser Stelle daher noch einmal darauf hinweisen: Warten Sie immer, bis die Eigentümerin oder der Eigentümer des anderen Fahrzeugs vor Ort ist oder melden Sie den Unfall der Polizei. Wer nur einen Zettel hinterlässt, begeht Verkehrsunfallflucht und damit eine Straftat.

Auch in der Oderstraße kam es am 26.09.2021, zwischen 12 Uhr und 12:40 Uhr, zu einem Fall von Verkehrsunfallflucht. Eine 33-Jährige hatte ihren Honda auf dem Parkplatz eines Supermarkts abgestellt. Als sie zurückkam musste sie feststellen, dass ihre Heckstoßstange durch eine bislang unbekannte Person mit deren Fahrzeug beschädigt wurde. Bei diesem dürfte es sich um ein weißes Fahrzeug handeln. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Unfall in Freiastraße

Ludwigshafen (ots) – Am 26.09.2021, gegen 18 Uhr, kam es in der Freiastraße zu einem Unfall zwischen einer 24-jährigen Autofahrerin und einem 58-Jährigen Autofahrer. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Beide wurden nicht verletzt.

Da die Schilderungen des Unfallhergangs auseinandergehen, bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 um Hinweise. Wer hat etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagvormittag (26.09.2021), gegen 11:00 Uhr, wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Steiermarkstraße leicht verletzt. Ein 35-Jähriger Autofahrer öffnete die Tür seines geparkten Autos und achtete nicht auf den vorbeifahrenden Fahrradfahrer. Der Radfahrer stürzte durch den Zusammenstoß und wurde zur Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Wir appellieren an alle Autofahrenden:

Unachtsames Öffnen der Fahrzeugtür kann verheerende Folgen haben. “Dooring” heißt das Phänomen, bei dem meist Rad- oder E-Scooterfahrende betroffen sind. Ein einfacher Griff hilft Autofahrenden, das Risiko zu minimieren. Beim sogenannten “Holländischen Griff” werden Fahrer- oder Beifahrertür jeweils mit der Hand geöffnet, die der entsprechenden Tür abgewandt ist. Dabei wird automatisch die Schulter zur Fahrbahn bzw. Gehweg gedreht und von hinten kommende Fahrzeuge oder Fußgänger werden so besser gesehen.

In den Niederlanden gehört diese Praxis schon lange zur Fahrschulausbildung, daher der Name des ebenso einfachen wie sinnvollen Griffs.

Vorsicht vor falschen Polizeibeamten

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagabend (26.09.2021) wurden zwei Senioren aus Ludwigshafen von falschen Polizeibeamten angerufen. Die Anrufer schilderten den Senioren, dass in ihrer Nähe eingebrochen wurde und man müssen vorhandene Wertsachen sowie Bargeld überprüfen. Beide Senioren verhielten sich vorbildlich: Sie gaben keine persönlichen Daten preis und beendeten das Gespräch.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Wenn Sie auch einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden Sie dies bei Ihrer Polizeidienststelle. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.