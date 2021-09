Sachbeschädigung an Pkw -Serie-

Frankenthal (ots) – In der Zeit von 25.09.2021, 20.00 Uhr bis 26.09.2021, 17.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter im Albrecht-Dürer-Ring, Höhe Hausnummer 9d, einen Audi A3 und einen VW Passat, indem jeweils die linke Fahrzeugseite zerkratzt wurde. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Frankenthal (ots) – Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Lampertheim befuhr am 24.09.2021 gegen 11:00 Uhr die Willestraße in Frankenthal in Richtung Wormser Straße. Drei Fahrradfahrer befuhren hintereinander die Wormser Straße. Um auf der Wormser Straße zu bleiben, überquerten die Radfahrer die Einmündung zur Willestraße.

Der Pkw-Fahrer, der sich langsam in den Einmündungsbereich eintastete, übersah den zweiten Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der 16-jährige Fahrradfahrer stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen in Form von Schmerzen und Hautabschürfungen.

Er wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. An dem Pkw und dem Fahrrad entstanden lediglich leichte Beschädigungen.

In den letzten Jahren waren ein Drittel aller verletzten Unfallbeteiligten in Frankenthal, Fahrradfahrer. Rund 80% der schweren Hirnverletzungen beim Radfahren könnten sich durch das Tragen eines Helms vermeiden lassen.

Die Polizei empfiehlt daher immer mit Fahrradhelm zu fahren. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie unter www.ich-trag-helm.de.