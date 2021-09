Polizei beendet große Party – 5 Streifenwagen beschädigt

Darmstadt (ots) – Am Samstag 25.9.2021 gegen 02 Uhr meldeten sich mehrere Anwohner der Heimstättensiedlung bei der Polizei und berichteten von Ruhestörung durch Partylärm. Vor Ort war die Quelle des Lärms rasch ausfindig gemacht. Im Waldgebiet der verlängerten Ödenburger Straße hatten sich gleich mehrere 100 Personen, ausgestattet mit einer Musikanlage, zum Feiern getroffen.

Die Polizisten erklärten die Veranstaltung für beendet und schickten die Teilnehmer nach Hause. Den Anweisungen wurde Folge geleistet. Dennoch endete der Einsatz mit der Einleitung von 5 Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung sowie der Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel.

Als die Beamten zu ihren Fahrzeugen zurückkehrten stellten sie fest, dass 5 Streifenwagen erheblich beschädigt waren. Die Schäden umfassten eine eingeschlagene Front- und Heckscheibe, 2 abgetretene Außenspiegel, ein plattgestochener Reifen und zerkratzen Lack. Der verursachte Schaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf eine 4-stellige Summe.

Das Kommissariat 42 ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise, die der Aufklärung der Tat dienen, werden unter der Rufnummer 06157/95090 entgegengenommen.

Sirenenprobe in Darmstadt am 6. Oktober 2021

Darmstadt (ots) – In der Wissenschaftsstadt wird es am Mittwoch 06.10.2021, ab 10 Uhr einen Sirenenprobealarm geben. Der Alarm dient dazu, die Funktionsfähigkeit der Anlagen zu überprüfen und steht nicht im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie.

Um 10.01 Uhr wird ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton ausgelöst. Hier ist im Ernstfall sofort das nächste geschlossene Gebäude aufzusuchen, Fenster und Türen sind zu schließen und über Rundfunk oder Warn-Apps weitere Verhaltensregeln entgegenzunehmen.

Für das Gebiet von Darmstadt sind die nachfolgenden Sender maßgebend: Antennenfrequenz: HR1 – 94,4 MHz, HR2 – 96,7 MHz, HR3 – 89,3 MHz, HR4 – 102,5 MHz, HR4 Info – 107,0 MHz, Radio FFH – 105,0 und 105,9 MHz.

Gleichzeitig werden die Bürger über den Probealarm via Informations- und Warn-App „NINA“ und „hessenWARN“ informieren.

Ertönt ein Sirenensignal außerhalb eines Probebetriebes, ist es erforderlich, unverzüglich das nächstgelegene geschlossene Gebäude aufzusuchen. Hierbei sollte man insbesondere Kindern, älteren Menschen und Menschen mit Behinderung behilflich sein. Darüber hinaus müssen dann sofort alle Türen und Fenster geschlossen sowie Klima- und Lüftungsanlagen abgeschaltet werden. Über Rundfunk und Lautsprecher werden weitere Verhaltensmaßnahmen bekannt gegeben. Das Mithören dieser Informationen ist entscheidend, weil sich Schadensereignisse von Art und vom Ausmaß her ganz unterschiedlich darstellen und deshalb unterschiedliche Verhaltensweisen durch die Bevölkerung notwendig werden können.

Um 10.05 Uhr folgt bei den Sirenen im Stadtgebiet Darmstadt ein 1 minütiger Dauerton, der im Ernstfall das Ende der Gefahr anzeigt.

Schwarzes Motorrad aus Tiefgarage gestohlen

Darmstadt-Arheilgen (ots) – In der Zeit zwischen Samstag (25.9.), 22 Uhr und Sonntag (26.9.) 10 Uhr haben Diebe ein schwarzes Motorrad vom Hersteller “BMW” mit dem Kennzeichen DA-I 816 aus einer Tiefgarage im Asternweg entwendet. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der motorisierten Maschine unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

29-Jähriger bei Diebstahl auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Darmstadt (ots) – Beim Erblicken einer Polizeistreife in der Bismarckstraße hat ein 29 Jahre alter Mann auf seinem Fahrrad am Samstagmorgen (25.9.) gegen 5 Uhr versucht zu flüchten und damit die Aufmerksamkeit der Beamten geweckt. Der Fluchtversuch scheiterte und schnell war die Ursache seines Verhaltens entdeckt. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass er zwei Laufräder mit sich führte, die kurz zuvor von einem Rennrad in der Hügelstraße gestohlen wurden.

Weil der gestoppte Mann zudem eine Schreckschusspistole sowie ein Einhandmesser mit sich führte nahmen ihn die Polizisten wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen und dem Verstoß gegen das Waffengesetz fest. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass er kein polizeilich Unbekannter ist und bereits Erkenntnisse gegen ihn vorliegen, die ihn als Tatverdächtigen im Zusammenhang mit zahlreichen Kellereinbrüchen im Raum Darmstadt in das Visier der Ermittler rücken lassen.

Noch am Samstag wurde der derzeit Wohnsitzlose einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl und schickte den 29-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen, möglichen Mittätern und die Klärung der Frage für welche Straftaten der Mann noch zu verantworten ist dauern derweil an.

Darmstadt-Dieburg

Notlandung einer Propellermaschine nach Zusammenstoß mit Modellflugzeug

Reinheim/ Otzberg (ots) – Am frühen Samstagnachmittag 25.09.21 kam es gegen 15.25 Uhr zu einem Zusammenstoß eines einmotorigen Luftfahrzeuges mit einem Modellflugzeug. Nach bisherigen Erkenntnisses startete die einmotorige Maschine vom Flugplatz Reinheim aus und schleppte dabei ein Segelflugzeug. Kurz nach dem Start kam es im Luftraum über der Gemeinde Otzberg/ Ober-Klingen zu einem Zusammenstoß zwischen dem Schleppflugzeug und einem Modellflugzeug (Spannweite ca. 160 cm).

Durch den Zusammenstoß wurde das linke Leitwerk des Motorflugzeuges zum Teil abgerissen. Der 56-jährige Pilot der beschädigten Maschine klingte daraufhin den Segelflieger aus und konnte sein Flugzeug sicher auf dem Flugplatz in Reinheim landen, ebenso der 42-jährige Pilot des Segelfliegers, in welchem sich noch ein 10-jähriges Kind als Fluggast befunden hatte.

Der verantwortliche 55-jährige Modellflieger konnte ermittelt werden, er hatte sein Modell wohl in Groß-Bieberau gestartet. Wie es genau zu dem Zusammenstoß kommen konnte, werden die weiteren Ermittlungen ergeben müssen. An dem Motorflugzeug entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro, an dem Modellflugzeug von 1.500 Euro. Verletzte sind glücklicherweise nicht zu beklagen.

Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Seeheim-Jugenheim (ots) – Unfallzeit: Sonntag, 26.09.2021, 17:41 Uhr Unfallort: BAB 5, Anschlussstelle Seeheim-Jugenheim

Ein Rover-Fahrer aus dem Landkreis Tuttlingen wollte Sonntag 26.09.2021 gegen 17:40 Uhr an der AS Seeheim-Jugenheim auf die BAB 5 in Fahrtrichtung Süden auffahren. In der Auffahrt verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Dabei rutschte der Rover über die nasse Fahrbahn und kollidierte mit einem auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Mannheim fahrenden Passat.

Beide Fahrzeuge waren mit jeweils 3 Personen besetzt. Durch den heftigen Zusammenstoß wurden die Beifahrerin und ihr 3-jähriger Sohn, beide Mitfahrer im Rover des Vaters, verletzt. Der Junge musste mit dem Rettungshubschrauber in einen Schockraum der Uniklinik nach Mannheim geflogen werden. Die Frau erlitt Prellungen im Brustbereich.

Die 39-jährige Beifahrerin des Passatfahrers klagte ebenfalls über Schmerzen im Brustbereich. Die beiden Frauen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 EUR. Die Autobahn musste während der Landung des Rettungshubschraubers und der Bergung der Unfallfahrzeuge zeitweise vollgesperrt werden.

Quelle: Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste

Kaffeevollautomat und Werkzeuge im Wert von 5.000 Euro gestohlen

Pfungstadt (ots) – Der Container einer Baustelle in der Retfordstraße geriet in der Zeit zwischen Freitag (24.9.) und Montag (27.9.) in das Visier von Dieben. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Lagerraum und entwendeten unter anderem Elektrowerkzeug und einen Kaffeevollautomaten.

Aufgrund des Umfangs der Beute dürften die Kriminellen für den Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 5.000 Euro. Das Kommissariat 42 in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut. Alle in diesem Zusammenhangs stehenden Hinweise von Zeugen werden unter der Rufnummer 06157/95090 an die Ermittler erbeten.

Hakenkreuz auf Parkplatz geschmiert

Modautal (ots) – In der Nacht zum Sonntag (25.-26.9.) haben noch unbekannte Kriminelle ein circa 10×10 Meter großes Hakenkreuz mit weißer Farbe auf den Parkplatz neben dem Friedhofsgelände in der Forsthausstraße geschmiert. Am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr hatten Anwohner das verfassungswidrige Symbol bemerkt und die Polizei informiert.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein und suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Darmstädter Kriminalpolizei (KI-ST) in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und ist für Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Betrunken am Steuer und renitenter Beifahrer

Groß-Umstadt (ots) – Mit zwei vorläufigen Festnahmen, zwei Blutprobenentnahmen, einem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro nach einem Unfall und der Einleitung gleich mehrerer Verfahren endete für eine 49 Jahre alte Frau und ihren 42-jährigen Beifahrer der frühe Sonntagmorgen (26.9.).

Gegen 3 Uhr hatten Zeugen ein verunfalltes Auto auf der B45 im Kreuzungsbereich Höchster Straße/Haxenmühle gemeldet, dass offenbar dort nach einem missglückten Abbiegevorhaben mit einer Leitplanke kollidiert war. Als die alarmierten Beamten an der Unfallstelle eintrafen und nach möglichen verletzten Insassen in dem Auto schauten, stellten sie fest, dass sowohl die Fahrerin aus Heubach mit 1,56 Promille als auch ihr Begleiter aus Pforzheim mit 1,95 Promille dem Alkohol zugesprochen hatten. Doch dem nicht genug.

Im Rahmen der Unfallaufnahme zeigte sich der Pforzheimer gegenüber den Beamten zunehmend aggressiv. Er versuchte von der Unfallstelle zu flüchten und widersetzte sich mit Schlägen und Tritten seiner anschließenden Festnahme. Seine Gegenwehr blieb erfolglos und mündete schlussendlich in einer Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Beide Festgenommenen wurden auf die Wache gebracht. Dort erfolgten die Blutprobenentnahmen. Neben dem Einleiten eines Strafverfahrens gegen den 42-jährigen Beifahrer wird sich die Frau aus Heubach wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und dem Verursachen eines Unfalls strafrechtlich verantworten müssen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde das Duo nach Hause entlassen.

Groß-Gerau

Handgranaten in Waldgebiet entdeckt – Warnung vor Kampfmittelfunden

Trebur (ots) – Zwei aufgefundene Handgranaten haben am Sonntagvormittag 26.09.21 zu einem Polizeieinsatz geführt. Gegen 10 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und teilte mit, dass er in einem Waldgebiet nahe des Geflügelzuchtvereins 2 runde, faustgroße Gegenstände aufgefunden hatte. Nach Hinzuziehung von Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamtes stand schnell fest, dass es sich dabei um 2 scharfe Handgranaten handelte. Diese wurden sicher entsorgt.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei eindringlich: Wenn Sie Munition, Granaten oder andere Kampfmittel finden, nehmen Sie die Gegenstände auf keinen Fall in die Hand und bringen Sie diese auch nicht in Ihr Haus. Lassen Sie die Gegenstände an Ort und Stelle. Bedenken Sie, dass Sie bei der kleinsten Bewegung den Zündmechanismus in Kraft setzen könnte.

Wohnwagen und Lastwagen gehen in Flammen auf

Biebesheim (ots) – Ein Wohnwagen und ein Lastwagen wurden bei einem Feuer am frühen Sonntagmorgen (26.09.) stark beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen waren beide Fahrzeuge vor einem Firmengelände in der Straße “An der Hohen Straße” abgestellt und fingen aus noch unbekannter Ursache Feuer. Bei Eintreffen der alarmierte Feuerwehr gegen 4 Uhr standen sie in Vollbrand.

Aufgrund der Hitzeentwicklung wurde auch die Fassade des Firmengebäudes beschädigt. Die Flammen konnte schließlich durch die Wehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Das entstandene Sachschaden dürfte im Mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hütten, Bänke und Mülleimer besprüht

Kelsterbach (ots) – Bislang noch unbekannte Täter haben im Bereich des Staudenweiher-Sees Waldschutzhütten, Sitzbänke, Mülleimer und Gullideckel mit Farbe besprüht. Zudem zerstörten die Tatverdächtigen auch die Scheibe eines Informationsschildes am Wegesrand. Die Sachbeschädigungen wurden gegen 18.45 Uhr am Freitag (24.09.) festgestellt und der Polizei gemeldet.

Da die Tatverdächtigen Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufsprühten, wird der polizeilichen Staatsschutz die weiteren Ermittlungen übernehmen.

Alkoholisiert und in Schlangenlinien mit dem E-Roller unterwegs

Rüsselsheim (ots) – Ein 33-Jähriger muss sich nach seiner Festnahme am frühen Sonntagmorgen 26.09.21 wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 01.45 Uhr fiel der Mann aus dem Landkreis Mayen-Koblenz einer Streife der Polizeistation Rüsselsheim im Bereich der Lucas-Cranach-Straße auf einem E-Roller auf.

Er war in Schlangenlinien und teils auf der falschen Fahrbahnseite unterwegs. Die Streife stoppte den 33 Jahre alten Mann und stellte schnell fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille, was für den Gestoppten eine Blutentnahme und Strafanzeige zur Folge hatte.

Telefoniert, nicht angeschnallt und alkoholisiert – Polizei nimmt 54-jährige Autofahrerin vorläufig fest

Kelsterbach (ots) – Eine Streife der Polizeistation Kelsterbach hat Samstagabend 25.09.21 eine 54-jährige Autofahrerin vorläufig festgenommen. Gegen 20.30 Uhr fiel die Raunheimerin der Streife im Bereich der Rüsselsheimer Straße auf, da sie nicht angeschnallt war und zusätzlich am Steuer telefonierte.

Bei der anschließenden Kontrolle fiel den Polizisten auf, dass die 54-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Test ergab einen Wert von 1,30 Promille. Sie wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme auf die Wache gebracht, wo die Beamten Strafanzeige erstatteten.

Zeugen gesucht

Nauheim (ots) Am Freitag 24.09.2021 um 09:10 Uhr, stürzte ein Motorradfahrer auf der L 3482/Mainzer Landstraße/Ecke Schillerstraße. Ursächlich für den Unfall war Öl, welches von einem bisher unbekannten Fahrzeug, ausgetreten ist.

Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Sturz leicht und an dem Motorrad entstand Sachschaden, in Höhe von ca. 1.300 EUR. Die Polizei sucht dringend Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf das Fahrzeug und dessen Fahrer geben können. Zeugen melden sich bitte unter 06152/175-0.

Kreis Bergstraße

Fahrzeugteil verloren und Unfall verursacht

Bensheim (ots) – Am Montag (27.09.) kam es gegen 07:40 Uhr auf der Bundesstraße 47 bei Bensheim zu einer außergewöhnlichen Verkehrsunfallflucht. Ein noch unbekanntes Fahrzeug verlor auf der B47 (FR Bensheim) etwa auf Höhe des dortigen Golfplatzes ein Fahrzeugteil, welches auf den dahinterfahrenden Pkw geschleudert wurde und so einen nicht unerheblichen Sachschaden verursachte.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen SUV-ähnlichen Pkw gehandelt haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise über das unbekannte Fahrzeug oder den Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Bensheim unter der 06251-84680 zu melden.

Fahrzeugbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Bensheim-Schönberg (ots) – Der Brand eines roten Wagens im Mozenrechweg rief am Samstagnachmittag 25.9.21 Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 16 Uhr wurden die Einsatzkräfte informiert und begaben sich umgehend zum Brandort. Die Flammen des in der Garage brennenden Fahrzeugs griffen bereits auf das Haus über.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Wie es zur Entstehung des Brandes kam, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden. Derzeit können zur Schadenshöhe keine verlässlichen Angaben gemacht werden.

Stundenlange Vollsperrung nach schwerem Verkehrsunfall

Gemarkung Lorsch/A67 (ots) – Am Freitagabend 24.09.21 gegen 19.35 Uhr ereignete sich auf der A67 zwischen dem Viernheimer Dreieck/Rastanlage Lorsch-Ost ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem 6 Menschen zum Teil schwer verletzt wurden. Ein 31-jähriger Mercedesfahrer aus Karlsruhe befuhr dabei mit seinem Sportwagen die Autobahn aus Richtung Süden kommend auf dem linken Fahrstreifen, als ein ebenfalls 31-jähriger Mann aus Modautal mit seinem VW-Bus auf den Fahrstreifen des Mercedes wechselte, der auf diesem mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war.

Der Fahrer des Mercedes schaffte es nicht mehr rechtzeitig sein Fahrzeug abzubremsen und fuhr mit großer Wucht auf den VW auf, der sich daraufhin überschlug. Von dessen insgesamt 7 Fahrzeuginsassen wurden mehrere aus dem Fahrzeug auf die Fahrbahn geschleudert. Die beiden Personen aus dem Mercedes und der VW-Fahrer überstanden den Unfall unverletzt, die weiteren Insassen aus dem Kleinbus wurden zur weiteren Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Im Zuge des Unfallgeschehens wurde außerdem noch ein LKW im Heckbereich durch eines der beiden Fahrzeuge beschädigt. Zur weiteren Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger eingeschaltet, die Autobahn musste für die Aufräum- und Bergungsarbeiten über Stunden in Richtung Norden voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 100.000 Euro geschätzt.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Hambach

Heppenheim-Hambach (ots) – Am Dienstag 21.09.2021 ereignete sich im Zeitraum von 13-19 Uhr in der Straße Hambacher Tal ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß hierbei gegen die Hauswand, welche dem Pfarrheim und der katholischen öffentlichen Bücherei der Sankt Michael Kirche angehört.

Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden an der Hauswand. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lampertheim (ots) – Am 24.09.2021 ereignete sich zwischen ungefähr 20:30-20:52 Uhr bei Lampertheim auf der L3110 in Höhe der Anne-Frank-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug über die dortige Verkehrsinsel fuhr und dort die beiden Verkehrszeichen beschädigte. Bei dem Unfall wurde auch das Fahrzeug des Verursachers nicht unerheblich im Frontbereich beschädigt.

An der Unfallstelle wurden Teile der Frontstoßstange und ein Nebel-scheinschwerfer aufgefunden. Nach dem Unfall verließ der Verursacher unerkannt die Unfallstelle. Bei dem un-fallverursachenden Fahrzeug handelt es sich ersten Ermittlungen nach um einen weißen BMW der 5er Reihe (Bj. 2010-2013). Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Lampertheim unter 06206/94400 zu melden.

E-Scooter aus Keller gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots) – Der Keller eines Mehrfamilienhauses in der Zwingenberger Straße rückte am Sonntag (26.9.) in das Visier Krimineller. Den Unbekannten gelang es unter Gewalteinwirkung ins Innere eines Kellerraumes zu kommen. Hier erbeuteten die ungebetenen Gäste unter anderem mehrere Fahrradhelme und einen Elektro-Scooter. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt und hinterließen einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 42 in Viernheim sind mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegen.

Vor diesem Hintergrund gibt die Polizei Tipps zur richtigen Sicherung von Kellerräumen und Kellerverschlägen:

Halten Sie Kellertüren stets geschlossen.

Bewahren Sie im Keller möglichst keine Wertsachen auf.

Sichern Sie ihre Räder auch im Keller mit entsprechenden Schlössern ab.

Versehen Sie den Kellerverschlag von innen mit einem Sichtschutz.

Sichern Sie die Tür Ihres Kellerverschlags vor Aushebeln, zum Beispiel durch eine oben verschraubte Latte.

Sichern Sie Kellerfenster durch zusätzliche Gitter oder Lichtschächte durch entsprechende Verankerung des Lichtschachtrostes.

Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Gebäude (besonders in größeren Mehrfamilienhäusern) und auf dem Grundstück. Sprechen Sie diese Personen an, indem Sie ihnen Hilfe anbieten.

Informieren Sie die Polizei (Notruf 110), wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt.

Kriminelle erbeuten Kleidung und flüchten

Viernheim (ots) – Ein Bekleidungsgeschäft in der Robert-Schumann-Straße rückte am frühen Sonntagmorgen 26.9.21 in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt gegen 6 Uhr in das Geschäft. Dort hatten sie es auf diverse Kleidungsstücke abgesehen, die sie erbeuteten. Im Anschluss suchten sie das Weite.

Insgesamt wird der Schaden auf circa 2.500 Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Odenwaldkreis

41-Jähriger sorgt für Polizeieinsatz

Bad-König (ots) – Weil sie schussähnliche Geräusche wahrgenommen hatten und eine Person in die Luft geschossen haben soll, alarmierten Anwohner in der Bahnhofstraße am Samstagabend (25.9.), gegen 18.50 Uhr, die Polizei. Umgehend begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnten die Ordnungshüter einen 41-jährigen Tatverdächtigen in seiner Wohnung antreffen.

Auch die offenbar genutzte Schreckschusspistole fanden die Beamtinnen und Beamten und stellten diese unter anderem sicher. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit an. Der 41-Jährige wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen.

Nach Einbruch in Metzgerei Zeugen gesucht

Fränkisch-Crumbach (ots) – Nachdem Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Freitagabend (24.9.) und Samstagmorgen (25.9.) in eine Metzgerei im Siedlerweg eingebrochen sind und im Anschluss einen Lastwagen entwendet haben, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge, gelangten die Unbekannten unter Gewalteinwirkung ins Innere des Geschäfts und begaben sich zu den Büroräumen. Hier versuchten sie gewaltsam einen Tresor zu öffnen, was ihnen misslang. Im Anschluss machten sie sich einen weißen Firmen-Lastwagen zur Beute und flüchteten unerkannt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen “ERB-OF 22” angebracht. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Erbach ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des entwendeten Lastwagens geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06062/953-0 zu erreichen.

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Reichelsheim/Hutzwiese (ots) – Am Freitag 24.09. ereignete sich gegen 15:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 47 kurz vor der Hutzwiese in Reichelsheim.

Der Fahrer eines Audi S 5 war von Reichelsheim kommend in Richtung Michelstadt unterwegs. Auf einer Geraden überholte der 28-jährige Reichelsheimer, trotz unklarer Verkehrslage und gefährdete ein entgegenkommendes Fahrzeug. Bei dem Wiedereinscheren verlor der Reichelsheimer die Kontrolle über seinen Audi und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Hierbei geriet das Fahrzeug in den Straßengraben, drehte sich mehrfach und kam letztendlich auf der Straße wieder zum Stehen. Der 12-jährige Beifahrer, welcher sich mit im Audi befand, sowie der 28-jährige Fahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht.

Für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme sowie der Bergung des Fahrzeuges war die B 47 beidseitig voll gesperrt. Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Den 28-jährigen Fahrer des Audi erwartet ein Strafverfahren wegen der Gefährdung im Straßenverkehr.

