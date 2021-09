Worms – Mülltonnenbrand

Worms (ots) – Gestern Morgen, gegen 05:45 Uhr brannten im Eisenbahnweg mehrere

Mülltonnen. Drei große Restmülltonnen auf dem Abstellplatz im Bereich Am Holzhof

gerieten aus bislang ungeklärter Ursache in Brand, fünf weitere Mülltonnen und

eine Hecke wurden durch das Feuer beschädigt. Eine Zeugin habe kurz vor

Brandausbruch sich schnell entfernende Schritte wahrgenommen. Der Sachschaden

beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu dem

genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms

unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch

per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Spaziergänger mit Steinen angegriffen

Bechtheim (ots)

Am Montag, 27.09.2021, kam es bei Bechtheim zu einem tätlichen Angriff. Ein 31-Jähriger aus Bechtheim befand sich gegen 12.15 Uhr fußläufig auf einem Wirtschaftsweg außerhalb von Bechtheim, als er auf einen Motorroller aufmerksam wurde. Der Motorroller war mit zwei Personen besetzt, die den Bechtheimer beim Vorbeifahren beschimpften und mit Steinen bewarfen. Die Steine verfehlten ihr Ziel und die Personen fuhren über einen Wirtschaftsweg weg. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise zu diesem oder ähnlichen Sachverhalte aus dem Bereich von Bechtheim unter 06731/9110.

Gimbsheim – Auto rollt und klemmt Fahrerin ein

Worms (ots) – Am gestrigen Sonntagmorgen wurde in Gimbsheim die Fahrerin eines

SUV beim Wegrollen des Fahrzeugs in der Fahrertür eingeklemmt und verletzt. Die

53-Jährige wollte gegen 05:30 Uhr mit dem PKW samt Pferdeanhänger aus einer

Hofeinfahrt fahren, als sie bemerkt, dass die Bremse am Anhänger noch betätigt

war. Ihre 23-jährige Tochter, die sich ebenfalls im Fahrzeug befand stieg aus

und löste die Bremse, damit ihre Mutter losfahren konnte. Die Mutter stieg

allerdings ebenfalls aus und vergaß die Handbremse im PKW zu betätigen, weswegen

das Gespann in diesem Moment nach vorne mit der Tür gegen die Hauswand rollte

und die Frau zwischen Fahrertür und Auto einklemmte. Hierbei wurde sie leicht

verletzt. Am PKW entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Worms – Schreckschusswaffe vor Kontrolle aus PKW geworfen

Worms (ots) – Wie gestern Abend, gegen 22:15 Uhr durch Zeugen mitgeteilt wurde,

habe sich eine 5-köpfige Personengruppe in der Mainzer Straße aufgehalten.

Auffällig sei gewesen, dass eine männliche Person eine silberfarbene Schusswaffe

in der Hand hielt. Kurz darauf habe sich die Gruppe in einem PKW entfernt. Der

Wagen konnte kurz darauf durch eine Polizeistreife im Adenauerring gestoppt

werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs und der Personen

konnte keine Waffe, allerdings eine kleine Menge Marihuana aufgefunden werden.

Zeitgleich erschien ein Mann auf der Dienststelle und legt einen schwarzen

Koffer vor, der eine silberne Schreckschusswaffe enthielt. Diesen habe er kurz

zuvor im Adenauerring aufgefunden. Ein 19-jähriger Fahrzeuginsasse gestand

schließlich, die Schreckschusspistole geführt und vor der Polizeikontrolle aus

dem Auto geworfen zu haben. Es wird wegen des Verstoßes gegen des

Betäubungsmittel- und Waffengesetz ermittelt.

Verkehrsunfall mit verletztem Rennradfahrer

Bechtheim (ots)

Am Freitag, 24.09.2021, gegen 18:40 Uhr kam es auf der K42 zwischen Bechtheim und Dittelsheim-Heßloch zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Rennradfahrer. Der 44-jährige Rennradfahrer befuhr die K42 aus Richtung Bechtheim kommend und wurde von dem hinter ihm fahrenden 67-jährigen PKW-Fahrer erfasst und über das Fahrzeug geschleudert. Der Radfahrer wurde mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Die K42 war während der Verkehrsunfallaufnahme, ein Gutachter wurde ebenfalls hinzugezogen, für ca. 3 Stunden voll gesperrt.

Vermisster nach Badeunfall tot aufgefunden

Worms, Rheindürkheim (ots) – Der seit dem späten Sonntagnachmittag 24 Jährige

Vermisste, bei dem vermutet wurde, dass er bei einem Badeunfall verunglückte,

wurde nach intensiver Suche leblos aus dem Rhein geborgen.

Die Polizei erbittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung zum

Unglückshergang wie Badesituation, Anzahl der Personen im Wasser sowie dem

Unglückszeitpunkt am Sonntag, den 26.09.2021 zwischen 9 und 14 Uhr im Bereich

Rheindürkheim „Natorampe“.

Alle Hinweise nimmt die Polizei in Worms unter 06241-8520 entgegen.

Kein royaler Besuch in Wörrstadt

Wörrstadt (ots)

Am Donnerstag, 23.09.2021, wurde eine Streife der Polizeiwache Wörrstadt in die Bahnhofstraße in Wörrstadt gerufen. In mehreren Notrufen war zuvor gemeldet worden, dass ein mit einem Küchenmesser bewaffneter Mann mit einer Flagge am Bahnhof stehe. Als die Streife vor Ort eintraf, flüchtete die Person zunächst in Richtung der Verbandsgemeinde. Nach kurzer Verfolgung konnte die Person gestellt und ihr Handschellen angelegt werden. Der 29-Jährige aus Wörrstadt behauptete gegenüber den Beamten, der König von Schweden zu sein. Dies war jedoch offensichtlich nicht der Fall. Bei der mitgeführten Flagge handelte es sich um eine „Kriegsflagge des Norddeutschen Bundes“. Die Fahne und das Messer wurden sichergestellt und der verwirrt erscheinende Wörrstädter in ein Krankenhaus in Alzey gebracht. Gegen den Wörrstädter wurde wegen der Aktion mit der Flagge ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Mit Schreckschusswaffe auf den Kopf geschlagen

Alzey (ots)

Sonntag, 26.06.2021, 01:48 Uhr

In der Nacht zum Sonntag gerieten zwei Gäste in einer Shishabar in der Judengasse in Alzey in Streit. Der spätere beschuldigte 29-jährige Alzeyer verließ daraufhin die Shishabar, kam jedoch nach kurzer Zeit zurück, woraufhin der verbale Streit erneut aufflammte. Die Streitigkeiten verlagerten sich in Folge auf die Straße vor die Bar. Hier zückte der 29-Jährige unvermittelt eine ungeladene Schreckschusswaffe und schlug mit selbiger dem 30-jährigen Geschädigten aus Alzey auf den Hinterkopf. Mehrere Gäste der Bar konnten den Beschuldigten daraufhin überwältigen und ihm die Schreckschusspistole abnehmen. Bis zum Eintreffen der Polizei gelang dem 29-Jährigen jedoch die Flucht. Er konnte auch im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Geschädigte erlitt durch den Schlag eine stark blutende Kopfplatzwunde, welche ambulant im Krankenhaus versorgt werden musste. Auch wenn der Beschuldigte nicht mehr angetroffen werden konnte, stehen zumindest seine Personalien fest. Ihn erwarten Anzeigen wegen Gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Worms, Odenwaldstraße (ots)

Eine bislang unbekannte Person befährt mit einem PKW die Odenwaldstraße in Worms Pfeddersheim. In Höhe der Hausnummer 1 kommt der Fahrer aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit zwei auf dem Gehweg befindlichen Pollern. Diese werden durch den Aufprall aus der Verankerung herausgerissen. Der Fahrzeugführer entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zum Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen PKW gehandelt haben soll.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrer/Fahrzeug geben können.