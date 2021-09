Polizei 110 – Polizei Mainz twittert 12 Stunden Notrufe

Mainz – Das Polizeipräsidium Mainz wird am 1. Oktober eingehende Notrufe

und Einsätze aus der Einsatzleitzentrale auf dem Twitter-Kanal @PolizeiMainz

veröffentlichen.

Der letzte Twittermarathon des Polizeipräsidiums Mainz fand 2016 statt. Seither

hat sich die Zahl der Follower vervielfacht und die Nutzung von Twitter, hin zu

einem Einsatzmittel und Kommunikationsmedium, deutlich etabliert. Am erstmalig

stattfindenden Tag des Notrufs der Polizei, soll die Bevölkerung vor allem für

den verantwortungsbewussten Umgang mit dem Notruf sensibilisiert und ein kleiner

Einblick in das polizeiliche Einsatzgeschehen gewährt werden. Nicht nur deswegen

dient diese Kampagne auch der Nachwuchsgewinnung und soll die Arbeit der

Polizistinnen und Polizisten in Mainz und darüber hinaus, sichtbarer machen.

Die Kampagne wird erstmalig annähernd bundesweit umgesetzt. Unter dem

gemeinsamen Hashtag #Polizei110 werden ebenfalls Hamburg, Schleswig-Holstein,

Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg,

Sachsen, Hessen, Bayern, Berlin und die Bundespolizei eingehende Notrufe über

ihre Twitter-Kanäle veröffentlichen.

Mainz- Bretzenheim – Verkehrsunfall durch Alkoholeinfluss

Mainz-Bretzenheim – Am frühen Samstagmorgen, gegen 03.00 Uhr, kommt es zu

einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Mainz-Bretzenheim.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befährt ein 23-Jähriger aus Essenheim die

Koblenzer Straße aus Richtung Innenstadt kommend. Ein 36-jähriger Fahrer aus

Mainz befährt die Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Kurz hinter der

Einmündung zur Lucy-Hillebrand-Straße in Mainz-Bretzenheim verliert der

23-Jährige Essenheimer vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle

über seinen 1er BMW und gelangt auf die Gegenfahrbahn. Der 36-Jährige versucht

mit seinem Skoda Fabia auszuweichen, um einen Frontalzusammenstoß auf seiner

Spur zu vermeiden. Es kommt trotzdem zu einer Kollision. Glücklicherweise wird

niemand verletzt, der Skoda ist nicht mehr fahrbereit. Ein Atemalkoholtest

bestätigt, dass der Essenheimer mit über einer Promille gefahren ist. Auf der

Dienststelle wird ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Auf den jungen Mann

kommt nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu, da er unter

Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht hat.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – Wiederholungstäter

Heidesheim, A643 AS Mombach – Am frühen Samstagmorgen befahren der

Geschädigte und der Beschuldigte den rechten Fahrstreifen der BAB 643, in FR AD

MZ in benannter Reihenfolge. Der Beschuldigte fährt dem Geschädigten hier

unvermittelt auf. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme können die Beamten beim

Beschuldigten Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter

Atemalkoholtest ergibt einen Atemalkoholwert von 2,21 Promille. Als der Fahrer

dann aufgefordert wurde seinen Führerschein auszuhändigen, gab er an, dass er

diesen bereits richterlich entzogen bekommen hat, da er bereits im vergangenen

Jahr wegen eines gleichgelagerten Deliktes in Erscheinung getreten ist.

Trunkenheit im Verkehr

Bingen

Waldalgesheim, 26.09., Gartenstraße, 18:05 Uhr. Zwei Zeugen meldeten einen 59-Jährigen, der torkelnd in seinen PKW stieg, losfuhr und 30 Meter später wieder stehenblieb. Vor Ort fanden die Beamten diesen schlafend auf dem Fahrersitz seines Fahrzeuges vor. Der Motor des Fahrzeuges lief noch. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,37 Promille. Der 59-Jährige wurde auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Räuberischer Diebstahl

Bingen – Bingerbrück

Die beiden späteren Opfer (beide 21 Jahre alt, männlich und weiblich) lernten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Bingerbrück in der Nähe des Bahnhofs zwei gleichaltrige, junge Männer kennen. Diese nutzten zu einem späteren Zeitpunkt, gegen 03:00 Uhr, die Gelegenheit, die Taschen der Beiden zu entwenden und damit davon zu laufen. Der junge Mann verfolgte die Täter zu Fuß und konnte sie auch einholen. Während er versuchte, die Taschen wiederzuerlangen, prügelten ihn die beiden Männer zu Boden. Dort schlugen und traten sie ihm mehrfach gegen Kopf und Bauch. Er erlitt dadurch zahlreiche Prellungen. Die Täter ließen schließlich von ihm ab und konnten flüchten. Die Wertgegenstände aus den Taschen, darunter Bargeld und Handy wurden entwendet. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen in der Nacht ergebnislos. Die beiden Opfer konnten die Täter wie folgt beschreiben: beide Anfang 20 Jahre alt, 1. Täter ca. 1,89 m groß, bekleidet mit weißem Jogginganzug, dunkle, an den Seiten kurzrasierte Haare. 2. Täter trug einen schwarzen Jogginganzug. Dem äußeren Anschein nach könnten Beide einen Migrationshintergrund besitzen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bingen zu melden.

Verkehrsunfall – ohne Führerschein und Zulassung

Sprendlingen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich gegen Mitternacht ein Verkehrsunfall auf der L415 von Sprendlingen in Richtung Ober-Hilbersheim. Ein Autofahrer kam aus bislang ungeklärten Gründen auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab und kollidierte im Grünstreifen mit einem Baum. Der 27-jährige Fahrer verletzte sich infolge des Aufpralls und wurde mit starken Nackenschmerzen in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem war der genutzte PKW nicht zugelassen und trug keinerlei amtliche Kennzeichen.

Mehrere Autos aufgebrochen

Trechtingshausen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Trechtingshausen durch einen oder mehrere derzeit unbekannter Täter insgesamt 9 Fahrzeuge aufgebrochen. Überwiegend wurden Seitenscheiben eingeschlagen und Handschuhfächer nach Wertgegenständen durchsucht. Die Tatorte liegen alle nahe beieinander. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 3000,- EUR. Was im Einzelnen genau gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Hinweise bitte an die Polizei Bingen.

Verkehrsunfallflucht

Oppenheim

Am Freitag gegen 09.40 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Oppenheim. Ein 71jähriger Mann aus der VG Rhein-Selz hält an der Einfahrt der Werkstatt B9 in der Hafenstraße. Beim Verlassen des Fahrzeuges rollte dieses nach hinten. Der Mann betätigt nochmals die Handbremse. Anschließend steigt er aus und greift ins Fahrzeuginnere nach dem Hebel um die Motorhaube zu öffnen. Erneut rollte der Pkw nach hinten auf die B9. Der aus Fahrtrichtung Worms kommende Lkw stieß frontal mit dem Fahrzeugheck zusammen. Der 71jährige wird durch die offenstehende Tür seines Pkw mitgerissen und durch die Wucht der Kollision auf die Straße geschleudert. Dabei wird er leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer hält nach ca. 100m an, steigt aus und begibt zur Unfallörtlichkeit. Er äußert gegenüber einem Zeugen ein paar unverständliche Worte und entfernt sich anschließend von der Unfallörtlichkeit.

Der Leichtverletzte wird im Anschluss in die Uniklinik nach Mainz verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca.2000EUR beziffert.

Gesucht wird ein 40-Tonnen Kies-Lkw. Grau-silber mit schwarzer Schrift und einem großen grünen „S“. Wer Hinweise geben kann bitte bei der Polizeiinspektion in Oppenheim melden.

Verkehrsunfallflucht – Verursacher ermittelt

Bodenheim

Am Samstag, gegen 16.42 Uhr ereignete sich am Bahnhofsplatz in Bodenheim eine Verkehrsunfallflucht. Ein 61jähriger Mann aus dem Landkreis Offenbach fährt rückwärts aus der Parklücke auf dem Parkplatz in Bodenheim am Bahnhof heraus. Er schlägt nach links ein und touchiert beim Ausparken mit seinem linken Fahrradträgerrücklicht das gegenüber geparkte Fahrzeug an der Heckstoßstange. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 500EUR. Eine Zeugin bemerkt den Verkehrsunfall und ruft die Polizei. Der Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt, kann von der eingesetzten Streife jedoch im Nahbereich angehalten und kontrolliert werden. Der Mann gibt zu den Unfall verursacht zu haben. Gegen ihn wird eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht gefertigt.

Sachbeschädigung durch Feuer

Bodenheim

Eine 42 jährige Dame aus der VG Bodenheim stellte eine Bücherkiste vor ihrem Anwesen Am Schönborner Hof in Bodenheim ab um ihre ausgelesene Bücher an Interessierte zu verschenken.

Zeugen konnte beobachten, dass durch eine Gruppe Jugendliche die Kiste in Brand gesteckt wurde. Dabei wurde die Plastikkiste verschmort und die Bücher brannten, so dass diese nicht mehr zu gebrauchen sind.

Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizeiinpektion Oppenheim entgegen.

Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Lörzweiler

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitag zwischen 11.00 Uhr und 15.00 Uhr in Lörzweiler. Ein 45jährirger Mann aus der VG Rhein-Selz parkte seinen Pkw, Tesla Model S, auf einem Feldweg neben dem angrenzenden Autohaus parallel zur Mainzer Straße. Allem Anschein nach touchierte ein Land- und Forstwirtschaftliches-Fahrzeug beim Rangieren den abgestellten Pkw an der linken Fahrzeugseite im Bereich des hinteren Fensters. Die Fensterscheibe zersprang und an der hinteren Tür entstand eine Delle. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von mind. 5000EUR.

Wer Hinweise zum Verursacher geben kann kann sich bei der Polizeiinspektion Oppenheim melden.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Dexheim

Am Freitagnachmittag gegen 16.39 Uhr ist es in Dexheim zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 11jähriger Junge aus der VG Rhein-Selz fährt mit seinem Fahrrad die Neue Straße in Richtung In den Wieses entlang.

An der Einmündung Neue Straße / In den Wiesen übersah der Junge beim Linksabbiegen den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Der 50jährige Mann, ebenfalls aus der VG Rhein-Selz stammend, musste so stark abbremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden, woraufhin er selbst stürzte. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer an der Schulter. Der Mann wurde zwecks weiteren Untersuchungen ins Marienhaus Klinikum nach Mainz verbracht. Der Schaden am Motorrad wird auf ca. 1000EUR geschätzt.

Schwerer Verkehrsunfall – Motorrad prallt gegen Bus

Bingen

Am Freitagmorgen gegen 07:00 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen den Ortslagen Münster-Sarmsheim und Bingen-Büdesheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Der Fahrer des Motorrades fuhr aus Richtung Münster-Sarmsheim kommend und überholte kurz vor dem Ortseingang Bingen-Büdesheim ein Fahrzeug. Beim Überholvorgang kollidierte er schließlich frontal mit einem entgegenkommenden Omnibus. Durch den Aufprall verletzte sich der 29-jährige Zweiradfahrer schwer und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Auch der Busfahrer wurde mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus vorstellig, konnte aber schon nach kurzer Zeit wieder entlassen werden.

Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt eine kleine Anzahl jugendlicher Schüler*innen, die alle glücklicherweise unverletzt blieben. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einer Unfallverursachung infolge verbotswidrigem Überholens bei unklarer Verkehrslage aus. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße für ca. 4 Stunden voll gesperrt werden. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens kam eine von der Polizei eingesetzte Drohne zum Einsatz.