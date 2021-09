Parkplatzunfall – Zeugen gesucht

Kirn

Am 27.09.2021 zwischen 09:15 und 09:40 Uhr parkte ein weißer PKW auf dem Gelände des Rewe Marktes in Kirn. In diesem Zeitraum streifte ein blaues Fahrzeug, beim Ein- oder Ausparken, die Heckschürze des geparkten Fahrzeuges und beschädigte diese leicht. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter 06752 1560 zu melden.

Betätigen der Handbremse vergessen – Totalschaden

Hochstetten-Dhaun

Gegen kurz vor 15 Uhr meldeten heute Passanten über Notruf, dass bei Schloß Dhaun ein PKW etwa 30 Meter die Böschung hinabgestürzt sei. Da zunächst anfangs unklar war, inwiefern sich noch Personen im Fahrzeug befinden, wurden neben einer Funkstreife auch Feuerwehr und Rettungsdienst zum Einsatzort entsandt. Vor Ort konnte zeitnahe insofern Entwarnung gegeben werden, als dass keine Menschen mehr im PKW waren. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Fahrzeugführer die Handbremse beim Abstellen nicht, bzw. nicht ausreichend angezogen, sodass sich das Fahrzeug kurz nach seinem Aussteigen „selbstständig machte“ und den Abhang hinabrollte. Ein beauftragtes Abschleppunternehmen konnte den erst wenige Monate alten PKW bergen. Der Fahrer wurde durch die eingesetzten Beamten aufgrund seines verkehrsrechtlichen Fehlverhaltens vor Ort verwarnt, sein Mietfahrzeug war nur noch wirtschaftlicher Totalschaden.

Versuchter Aufbruch eines PKW

Simmertal

Am 25.09.2021 gegen 23:45 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter den PKW eines Anwohners aus der Schulstraße aufzubrechen. Der Eigentümer wurde durch die ausgelöste Alarmanlage auf den Vorfall aufmerksam. Es entstand Sachschaden am Türschloss des Fahrzeuges. Die Polizei Kirn bittet um Hinweise unter 06752 1560.

Auseinandersetzung in der Mauergasse

Kirn

Am 26.09.2021 gegen 00:15 Uhr kam es in der Mauergasse in Kirn zu Streitigkeiten mit mehreren Beteiligten. Dabei schlug ein 18-jähriger dem Geschädigten mit einem stockähnlichen Gegenstand auf den Kopf, wobei dieser leicht verletzt wurde. Die Polizei Kirn sucht weitere Zeugen des Vorfalles und bittet diese sich unter 06752 1560 zu melden.

grüner PKW nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kirchheimbolanden

Im Verlauf des 24.09.2021 auf den 25.09.2021 kam es an der Einmündung der B 47 zur L 401 bei 67297 Marnheim zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der noch unbekannte PKW befuhr die B 47 von Albisheim (Pfrimm) kommend in Richtung Marnheim. Hierbei prallte der PKW gegen das Verkehrsschild auf einer Fahrbahninsel. Durch den Aufprall wurde das Verkehrsschild stark beschädigt. An dem Verkehrsschild konnten grüne Lackanhaftungen gesichert werden. Durch den Unfall muss das grüne Fahrzeug im Frontbereich stark beschädigt worden sein. Zeugen die den Unfall beobachtet oder ein solches Fahrzeug gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden.

Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Der/die flüchtige Fahrer/in muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner KFZ-Versicherung verlieren und an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät Ihnen deshalb, jeden Unfall zu melden.

Zeugen einer Auseinandersetzung gesucht

Bad Sobernheim

Am 24.09.21 gegen 23:10 Uhr kam es am Bahnhof in Bad Sobernheim zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Ein junger Mann habe zuvor dort wartende Frauen belästigt und ist dann mit deren Begleitern in Streit geraten. Hierbei kam es zu einem Handgemenge wobei der junge Mann eine Verletzung im Gesicht davontrug. Anschließend entfernten sich alle Personen in unbekannte Richtung. Die Polizei Kirn bittet um Hinweise unter der Tel.: 06753 1560.

PKW-Aufbrüche

Weitersweiler

Am 23.09.21, zwischen 02:00 h und 05:00 h wurden in Weitersweiler insgesamt 10 Pkw aufgebrochen. Bei 9 Fahrzeugen ist bislang ungeklärt wie die Täter in das Fahrzeug gelangten. Bei einem Auto wurde die Seitenscheibe eingeschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde lediglich ein Geldbeutel und zwei Fahrzeugscheine entwendet. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten im Rahmen einer Nahbereichsfahndung einen Tatverdächtigen festnehmen. Dabei handelt es sich um einen 26 Jahre Mann aus Kaiserslautern. Es konnte noch einen weiter Person (39 Jahre, auch aus Kaiserslautern) im Zusammenhang mit der Tat ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.