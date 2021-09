Friedliches Fußballspiel mit erfolgreichem Ergebnis für die Gäste

Etwa 15.000 Anhänger verfolgten die Begegnung des 1.FC Kaiserslautern

gegen den VfL Osnabrück, davon circa 500 Fans der Gäste. Aus Sicht

des Polizeipräsidium Westpfalz verlief der Einsatz für die rund 170

Polizeikräfte sehr zufriedenstellend. Es kam zu keinen nennenswerten

Vorkommnissen./pvd

Berauscht mit dem Auto unterwegs

Kaiserslautern – Eine Polizeistreife des Kaiserslauterer Innenstadtreviers

hat in der Nacht auf Sonntag in der Burgstraße einen 21-jährigen PKW-Fahrer

kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in seiner

Atemluft fest. Ein anschließend durchgeführter Test ergab einen Wert in Höhe von

1,45 Promille. Der junge Mann wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine

Blutprobe entnommen wurde. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu, sein

Führerschein wurde sichergestellt.|PvD

Gefährliches Überholmanöver

Kreis Kaiserslautern – Ein 15-jähriger Fahrer eines Leichtkraftfahrzeugs

war am Freitag, 17. September gegen 7 Uhr auf der B48 von Enkenbach-Alsenborn

kommend in Fahrtrichtung A6 unterwegs. Hierbei wurde er trotz des aufkommenden

Gegenverkehrs und der unübersichtlichen Strecke gefährlich überholt. Eine

silberne Limousine raste an dem Jugendlichen vorbei. Der 15-Jährige musste

daraufhin ausweichen, weil der Überholende kurz vor einer Kollision mit einem

entgegenkommenden schwarzen Kombi stand. Der 15-Jährige traf bei seinem

Ausweichmanöver die Leitplanke und schliff an dieser entlang. Nach dem

Überholvorgang fuhr der Fahrer der Limousine davon. Verletzt wurde

glücklicherweise niemand. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Personen, die das

Überholmanöver beobachten konnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer

0631 369-2150 zu melden. Gesucht wird insbesondere der Fahrer, der im

entgegenkommenden schwarzen Kombi saß. |elz

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern – Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. Am

Samstagmittag hatte ein Autofahrer seinen schwarzen VW Passat gegen 13:30 Uhr

auf dem Parkplatz des Pfalz Centers abgestellt. Als er gegen 14:30 Uhr zu seinem

Wagen zurückkam, stelle er einen Schaden oberhalb der rechten Radkastens fest.

Vermutlich wurde der Wagen beim Rangieren gestreift. Ohne sich um den

entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Die

Polizei sucht Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet

haben oder Hinweise zum Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug geben können.

Setzten Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei in

Verbindung. |elz

In Hinterhof Lkws aufgebrochen

Kaiserslautern – Unbekannte haben sich am Wochenende Zutritt zu einem

Firmengelände in der Friedenstraße verschafft. Zwischen Samstag, 19 Uhr und

Sonntag, 9:30 Uhr knackten sie eine Verriegelung des Hoftores und gelangten so

in den Hinterhof. Dort gingen die Einbrecher die dort abgestellten Lkws an. Bei

zwei Lkws wurden Scheiben am Fahrerhaus eingeschlagen, bei einem ein Fenster zum

Verkaufsraum aufgehebelt. Die zwei weiteren waren unverschlossen. Die Täter

erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Schaden an den Fahrzeugen

dürfte deutlich höher ausfallen. Zeugen, die Hinweise geben können oder

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Mit Stichverletzungen ins Krankenhaus

Kaiserslautern – Noch ist nicht vollständig geklärt, was sich in der Nacht

zum Sonntag am Pfalztheater zugetragen hat. Zwei Männer kamen mit

Stichverletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass zwei Gruppen junger Männer und Frauen

kurz nach 3 Uhr im Bereich des Willy-Brandt-Platzes aufeinandertrafen. Zwischen

einzelnen Personen kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein

22-Jähriger wird verdächtigt, dabei einen 23-Jährigen und einen 28-Jährigen mit

einem Messer zum Teil schwer verletzt zu haben. Die Verletzten wurden vom

Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den

22-Jährigen später vorübergehend fest. Er befindet sich mittlerweile wieder auf

freiem Fuß. Die Polizei ermittelt und fragt: Wer hat den Vorfall in der Nacht

zum Sonntag beobachtet? Wer kann Angaben zu Beteiligten machen? Zeugen, die

Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369

2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf