Aßlar: Schwer verletzt nach Aufprall gegen Baum –

Am frühen Sonntagmorgen (26.09.2021) löste ein Unfall in der Hauptstraße einen Feuerwehreinsatz aus. Gegen 05.35 Uhr prallte ein 27-jähriger Golffahrer gegen einen Baum. Die Feuerwehr musste den in seinem Fahrzeug eingeklemmten Ehringshäuser aus einem Wagen befreien. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unfallfahrer in Richtung Ehringshausen die Kontrolle über seinen Golf verlor, nach links von der Fahrbahn abkam und anschließend gegen den Baum krachte.

Mit schweren Verletzungen brachte ihn eine Rettungswagenbesatzung in eine Gießener Klinik. Offensichtlich stand er unter dem Einfluss von Alkohol. Zudem besteht nach ersten Ermittlungen der Verdacht, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Golf hat nur noch Schrottwert, die Blechschäden schätzt die Polizei auf ca. 2.000 Euro.

Ein Abschleppunternehmen barg den Wagen von der Unfallstelle.

Dillenburg: Gegen Tunnelschranke gefahren –

Offensichtlich wenig aufmerksam war der Fahrer eines Fiat Panda, als er in das Nordportal des Dillenburger Schlossbergtunnels einfahren wollte. Wegen eines Unfalls war der Tunnel am Sonntagmittag (25.09.2021), gegen 12.00 Uhr gesperrt. Trotzdem wollte der in Sinn lebende Pandafahrer von Haiger kommend hineinfahren.

Allerdings stoppte die Schranke das Vorhaben des 31-Jährigen. Zurück blieben ein defekter Schrankenmast und eine beschädigte Windschutzscheibe. Der Schaden liegt bei rund 4.300 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Eschenburg-Wissenbach: Sprinterfahrer flüchtet von der Unfallstelle

Nach einem Zusammenstoß zwischen einen Motorradfahrer und einem weißen Sprinter am 16.09.2021 (Donnerstag) auf der Bezirksstraße, suchen die Dillenburger Ermittler Unfallzeugen. Der Biker war gegen 18.30 Uhr in Richtung Biedenkopf unterwegs. Vor ihm fuhr ein weißer Sprinter. Der Fahrer des Transporters reduzierte seine Geschwindigkeit zog nach rechts und wollte offensichtlich am Straßenrand anhalten.

Hierauf setzte der Motorradfahrer zum Überholen an. Jetzt betätigte der Sprinterfahrer den linken Blinker und zog, ohne auf den Biker zu achten, zurück auf die Fahrbahn. Es kam zu einer leichten Berührung zwischen dem Sprinter und dem Motorrad und der 17-jährige Biker stürzte zu Boden. Der Sprinter stoppte, Fahrer und Beifahrer stiegen aus und erkundigten sich bei dem Gestürzten, ob er verletzt sei.

Als dieser verneinte, bestiegen beide wieder den Sprinter und setzten, trotz Aufforderung auf das Eintreffen der Polizei zu warten, ihre Fahrt in Richtung Biedenkopf fort.

Der 17-Jährige merkte sich das Kennzeichen des flüchtigen Sprinters, die Ermittlungen an der Halteranschrift sind noch nicht abgeschlossen.

Die Polizei sucht nun Unfallzeugen und fragt: Wer hat den Zusammenstoß am 16.09.2021, gegen 18.30 Uhr auf der Bezirksstraße, etwa in Höhe der Hausnummer 54 beobachtet? Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn: Wegen Promille Kurve nicht gekriegt –

An der Alsbachkreuzung verunglückte am frühen Samstagmorgen (25.09.2021) ein

28-jähriger Promillefahrer. Der Herborner war mit seinem Golf von Dillenburg kommend auf die Alsbachbrücke abgebogen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und einem Atemalkoholwert von 1,57 Promille kam er in der Kurve nach links von der Fahrbahn ab und krachte in ein Metallgeländer.

Sein Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Unfallschäden beziffert die Polizei auf ca. 4.000 Euro. Nach seiner Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheins durfte der 28-Jährige die Polizeistation wieder verlassen. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Siegbach-Oberndorf: Beim Vorbeifahren touchiert und abgehauen –

Einen Schaden von mindestens 500 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer an einem in der Hofackerstraße geparkten grünen Audi Kombi zurück. Der A6 stand zwischen dem 19.09.2021, gegen 18.00 Uhr und dem 23.09.2021, gegen 18.45 Uhr in Höhe der Hausnummer 2. Beim Vorbeifahrern berührte der Unbekannte das Heck des Audis und beschädigte auf der Fahrerseite die hintere Felge, den hinteren Radkasten sowie die Fondtür. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Bischoffen: Reifen platt – Lack zerkratzt –

Am Wochenende beschädigte Unbekannte in der Straße “Neue Siedlung” einen Citroen Berlingo. Der silberfarbene Franzose parkte zwischen Samstag (25.09.2021), gegen 11.00 Uhr und Sonntag (26.09.2021), gegen 19.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 7. Auf der Fahrerseite zerkratzten die Täter den Lack und stachen zwei Reifen platt.

Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden.

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Breitscheid: Biker übersehen –

Mit einer ausgekugelten Schulter ging es am Samstagabend (25.09.2021) für einen Motorradfahrer ins Krankenhaus. Der 64-Jährige war gegen 17.00 Uhr mit seiner Harley-Davidson zwischen Gusternhain und Rabenscheid unterwegs. In Höhe des Flugplatzes bog eine ihm entgegenkommende Peugeotfahrerin nach links ab und übersah den Breitscheider. Der konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen und prallte in den Peugeot.

Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und brachte ihn anschließend in eine Siegener Klinik. Die 60-jährige Peugeotfahrerin aus Haiger blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Greifenstein-Rodenberg: Diebe im Backes –

Auf Beute aus dem Rodenberger Backes hatten es Diebe am Sonntag (26.09.2021) abgesehen. Zwischen 02.30 Uhr und 12.00 Uhr brachen die Täter die Tür eines Nebenraumes auf, ließen jedoch nichts mitgehen.

Die Aufbruchschäden können noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Tätern oder zu Personen, die sich in der genannten Zeit am Backes in der Driedorfer Straße aufhielten, nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Ehringshausen: Mit Promille in die Thuja-Hecke –

Mit einer Blutentnahme auf der Herborner Wache endete für einen Passatfahrer der Ausflug in eine Thuja-Hecke. Gegen 21.40 Uhr fuhr der Aßlarer auf der Oberlemper Straße in Richtung Oberlemp. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen VW, kam von der Fahrbahn ab und überfuhr die Thuja-Hecke.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Die Schäden am Passat belaufen sich auf rund 2.500 Euro, die an der Hecke und der Beeteinfassung auf weitere 500 Euro.

Wetzlar: Diebe in der Bäckerei –

Ungebetene Gäste suchten am Wochenende eine Bäckerei in der Blasbacher Straße auf. Die Einbrecher verschafften sich Zutritt zum Verkaufsraum und griffen sich aus der Theke eine Geldtasche mit einer bisher nicht bekannten Menge an Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher im Zeitraum von Samstag (25.09.2021), gegen 13.20 Uhr und Sonntag (26.09.2021), gegen 05.50 Uhr beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels-Bonbaden: In Baucontainer eingestiegen –

Der Container einer Baufirma rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Diebe. An der Baustelle der Zufahrt zur Kläranlage erbeuteten die Diebe Kabel, eine Kabeltrommel, ein Radio sowie eine Akku-Stichsäge im Gesamtwert von rund 1.500 Euro. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf ca. 500 Euro.

Die Täter hebelten zwischen Freitagnachmittag (24.09.2021) und Montagfrüh (27.09.2021) die Zugangstür des Containers auf und griffen sich das Werkzeug. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Schöffengrund-Oberwetz: Opel geschrottet –

Ein Leichtverletzter sowie ein völlig demolierter Opel Astra, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls von Samstagabend (25.09.2021) auf der Landstraße zwischen Oberwetz und Oberquembach.

Gegen 19.21 Uhr kam der 18-jährige Butzbacher vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Astra im Feld. Angehörige brachten den Unfallfahrer zu weiteren Untersuchungen ins Wetzlarer Krankenhaus.

Den Totalschaden an dem Opel beziffert die Polizei auf mindestens 7.000 Euro.

