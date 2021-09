Unbekannte setzen Holzstapel in Brand

Homberg-Caßdorf (ots) – 25.09.2021, 17:15 Uhr – Einen Stapel mit 2-Meter langen Holzstämmen setzten unbekannte Täter am Samstagnachmittag in Brand. Die Täter begaben sich zu dem Holz, welches am Rand eines Feldweges in der Waldgemarkung zwischen Roppershain und Verna, unmittelbar am Waldrand, gelagert war. Sie setzten die Stämme mit unbekannten Mittel in Brand.

Der Brand konnte später von der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Brand einer Lagerhalle

Edermünde (ots) – Auf dem Gelände eines Unternehmens für Abfallentsorgung in Edermünde, Ortsteil Grifte, ist es am Sonntagabend gegen 22:20 Uhr zu einem Brand gekommen. Eine Lagerhalle, in der sich diverse Abfälle, aber auch mehrere Arbeitsmaschinen befinden, steht in Flammen. Sowohl die Feuerwehr als auch die Beamten der Polizeistation Fritzlar sind im Einsatz.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Anwohner im Bereich der Ortsteile Grifte und Haldorf gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Betroffen ist auch die BAB 7 im Bereich der Anschlussstelle Guxhagen. Verkehrsteilnehmer werden per Rundfunkwarnmeldung gewarnt.

Die Löscharbeiten werden aller Voraussicht nach noch über einen längeren Zeitraum andauern. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde eine Person beim Versuch, eine Arbeitsmaschine vor dem Feuer zu retten, leicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten PKW-Fahrer

Schwalmstadt-Wiera (ots) – Am Freitag 24.09.2021 gegen 20:10 Uhr, ereignete sich auf der B 454 in Schwalmstadt-Wiera ein Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer schwer verletzt wurde. Ein 31-jähriger PKW-Fahrer aus Frielendorf befuhr mit seinem PKW BMW die B 454 von Neustadt in Richtung Schwalmstadt. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der 31-jährige in der Ortslage Schwalmstadt-Wiera die Kontrolle über sein Fahrzeug und knallte gegen eine Hauswand.

Hierbei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die eingesetzte Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Gießen geflogen. Die Polizeibeamten der Polizeistation Schwalmstadt haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ein Verkehrsunfall-Sachverständiger wurde beauftragt. An dem betroffenen Haus wurden durch das THW Gebäudeteile abgetragen. Die Unfallstelle ist noch voll gesperrt.

Brand in Geräteschuppen

Gilserberg-Sachsenhausen (ots) – 26.09.2021, 17:40 Uhr bis 18:20 Uhr – Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro verursachten unbekannte Täter bei einer vermutlichen Brandstiftung in einem Geräteschuppen in der Treysaer Straße. Die Täter entzündeten ein gelagertes Trampolin, welches zusammengerollt auf einem Holzanhänger lagerte.

Das Kunststoffnetz des Trampolins verbrannte hierdurch. Der Holzanhänger sowie der Dachstuhl des Geräteschuppens wurden durch Hitzeentwicklung und Ruß leicht beschädigt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Gartengeräte aus Schuppen gestohlen

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 23.09.2021, 14:00 Uhr bis 27.09.2021, 07:30 Uhr – In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis heute Morgen brachen unbekannte Täter in einen Lagerschuppen im Wigelsweg ein und stahlen Gartengeräte. Die Täter betraten das Naturlehrgebiet und brachen zielgerichtet einen dortigen Lagerschuppen auf.

Aus dem Lagerschuppen stahlen die Täter zwei Motorsensen, eine Heckenschere und ein Laubbläser. Der Wert der Geräte steht zurzeit nicht genau fest. Der angerichtete Sachschaden beträgt 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter

Tel.: 06691-9430.

