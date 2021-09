Korbach: Die Polizei-News

Mann und Frau prellen Taxifahrerin – Polizei bittet um Hinweise

Willingen (ots) – Ohne Bezahlung endete eine Taxifahrt von Willingen nach Korbach in der Nacht zu Freitag 24.09.2021. Ein Pärchen flüchtete aus dem Taxi, ohne den Fahrpreis zu bezahlen. Die geprellte Taxifahrerin erstattete gegen 02.30 Uhr Anzeige bei der Polizei in Korbach. Gegen 01.50 Uhr stiegen ein Mann und eine Frau vor einer Gaststätte in der Briloner Straße in Willingen in ihr Taxi.

Nach einem kurzen Gespräch über die anfallenden Kosten der Taxifahrt, gaben die beiden als Fahrtziel Korbach an. Die Taxifahrerin fuhr zum gewünschten Zielort und hielt vor einer bereits geschlossenen Gaststätte in der Prof.-Kümmel-Straße an. Die beiden Unbekannten sprangen sofort aus dem Taxi und flüchteten in Richtung Fußgängerzone (Prof.-Bier-Str.) ohne den Fahrpreis von rund 50 Euro zu bezahlen.

Nachdem die Taxifahrerin zunächst selbst erfolglos nach den “Fahrgästen” gesucht hatte, erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Auch die anschließenden Fahndungsmaßnahmen der Polizei Korbach führten nicht zur Festnahme der Täter.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca.20-25 Jahre, ca. 175 cm groß, schlank, kurze braune Haare, Dreitagebart.

weiblich, ca. 20-25 Jahre alt, etwa 170 groß, blonde, schulterlange Haare.

Beide sprachen deutsch ohne erkennbaren Akzent. Zeugen, die der Polizeistation Korbach Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter der Tel. 05631-9710.

Wahlplakate mit Hakenkreuzen beschmiert, Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Korbach (ots) – Am Sonntagnachmittag 26.09.2021 kam es zu mehreren Hakenkreuzschmierereien auf Wahlplakaten in Korbach. Aufgrund der guten Täterbeschreibung eines Zeugen konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen.

Gegen 14.20 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizeistation Korbach. Er berichtete von einem Mann, der mehrere Wahlplakate Auf der Hauer in Korbach beschmiert haben soll. Der Anrufer konnte den Täter gut beschreiben.

Bei der anschließenden Tatortaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass unter anderem die Plakate der Parteien CDU, SPD und FDP an einer Plakatwand in der Louis-Peter-Straße mit einem blauen Permanentstift beschmiert worden waren. Der Täter hatte unter anderem Hakenkreuze in der Größe von etwa 20 mal 20 Zentimetern aufgebracht. Im Nahbereich konnte weitere gleichartige Schmierereien festgestellt werden.

Im Rahmen der sich anschließenden Fahndung konnte in Tatortnähe ein Mann angetroffen werden, auf den die Personenbeschreibung zu traf. Die Durchsuchung des nun Tatverdächtigen führte zur Sicherstellung des mutmaßlich bei der Tat benutzten Permanentmarkers. Der unter Alkoholeinfluss stehende 41-jährige Korbacher wurde vorläufig festgenommen. Nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen konnte er die Polizeidienststelle wieder verlassen, wird sich aber wegen Sachbeschädigungen und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten müssen.

Diesel aus Bagger abgezapft, Zeugen gesucht

Vöhl-Dorfitter (ots) – Etwa 250 Liter Diesel stahlen Unbekannte in der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen aus einem Bagger einer Baustelle in Vöhl-Dorfitter.

Die Täter öffneten den Tankdeckel und zapften den Kraftstoff im Wert von etwa 320 Euro ab. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-971-0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen