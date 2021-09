Frankfurt: 40-Jähriger fühlt sich wegen Kontrolle diskriminiert

Frankfurt-Praunheim (ots)-(fue) – Eine Funkstreife der Polizei stellte am Sonntag 26.09.2021 gegen 00.45 Uhr, einen 40-jährigen Frankfurter in Begleitung eines weiteren Mannes auf der Fahrbahn der Ludwig-Landmann-Straße gehend fest. Durch die geöffnete Seitenscheibe wurden die beiden Person angesprochen und aufgefordert, den Gehweg zu benutzen. Während eine Person dem Folge leistete, trat der 40-Jährige an den Streifenwagen heran und gab in aggressiver Form kund, “ein Taxi und nicht die Polizei gerufen zu haben”.

Weiter gab er an, sich von der Polizei keine Vorschriften machen zu lassen. Nachdem die Beamten nun den Streifenwagen verlassen hatten, trat der 40-Jährige unmittelbar an sie heran, sodass er mit ausgestrecktem Arm auf Distanz gehalten werden musste.

Die Aufforderung, sich auszuweisen, quittierte er damit, seine Personaldokumente, eine ADAC-Karte sowie sein Bargeld auf die Fahrbahn zu werfen.

Gleichzeitig machte er den Beamten den Vorwurf, ihn nur wegen seinem ausländischen Erscheinungsbild “ausgesucht” zu haben.

Da der Beschuldigte den Beamten gegenüber auch noch körperliche Gewalt androhte, wurde Verstärkung verständigt.

Gegen seine Durchsuchung leistete er Widerstand, weswegen er mit Handfesseln fixiert werden sollte, wogegen er weiterhin Widerstand leistete. Schließlich wurde er zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen zum 11. Polizeirevier verbracht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde noch eine Blutentnahme bei dem alkoholisierten Mann durchgeführt. Die beiden Beamten, 22 und 33 Jahre alt, erlitten leichte Verletzungen (Hautabschürfungen).

Schwer verletztes Wildschwein

Frankfurt-Schwanheim (ots)-(fue) – Durch die VGF wurde der Polizei am Sonntag 26.09.2021 gegen 22.30 Uhr mitgeteilt, dass sich im Bereich des Waldfriedhofes Goldstein, in Höhe Unterschweinstiegschneise 2, ein Wildschwein auf den Gleisen befände. Die Funkstreife fand dort im Gleisbett dann ein Wildschwein, welches zwar noch atmete, sonst jedoch keinerlei Fluchtreflexe mehr zeigte.

Um das Tier von seinen Leiden zu befreien, gaben die Beamten drei Schüsse aus der Dienstwaffe ab. Eine spätere Abfrage unter den Straßenbahnfahrern nach einem möglichen Unfall verlief negativ.

Festnahme nach Taschendiebstahl

Frankfurt (ots)-(fue) – Am Freitag 24.09.2021, fielen Polizeibeamten auf der Zeil zwei junge Männer auf, die sich in Form von Taschendieben nach Tatgelegenheiten umsahen. Immer wieder setzten sie zu Taten an und interessierten sich dabei insbesondere für Frauen, welche mit Rucksäcken unterwegs waren.

Auf einer Rolltreppe der Hauptwache öffneten sie schließlich die vordere Tasche des Rucksackes einer 29-jährigen Frankfurterin und entwendeten zunächst eine Flasche Desinfektionsspray. Die beiden Diebe blieben hartnäckig und verfolgten die Geschädigte bis zur nächsten Rolltreppe, wo sie aus dem Hauptfach des Rucksackes ein Mäppchen, ähnlich einer Geldbörse, entwendeten.

Danach, gegen 18.30 Uhr, erfolgte ihre Festnahme. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 21-jährigen Wohnsitzlosen und einen 29-Jährigen aus Gießen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Um Geld und Schmuck geprellt

Frankfurt (ots) – (fue) Ein Ehepaar (Sie 78 Jahre, Er 85 Jahre) erhielt am Freitag, den 24. September 2021, gegen 14.15 Uhr, einen Anruf. Am anderen Ende der Leitung war angeblich ihr Sohn, der angab, an Corona erkrankt zu sein. Er könne jedoch mittels einer 5.500 EUR teuren Arzneispritze behandelt werden.

Ein Assistenzarzt sei schon unterwegs, um das Geld in Empfang zu nehmen. Der 85-Jährige wurde zur Uniklinik bestellt, da der Sohn dort in Behandlung sei, die 78-Jährige wurde angewiesen, dem Assistenzarzt unterdessen neben dem Geld auch noch den Schmuck zu übergeben. An der Haustür erfolgte dann die Übergabe von 5.500 EUR Bargeld sowie Schmuck im Wert von etwa 1.000 EUR. Unnötig zu erwähnen, dass das Ehepaar dreisten Betrügern aufgesessen war.

Der “Assistenzarzt” wird beschrieben als etwa 20 Jahre alt und ca. 160 cm groß. Insgesamt dunkel gekleidet, blaue Jacke.

Familie mit rechtsradikalen Parolen und Gesten angegangen

Frankfurt-Praunheim (ots)-(ro) – Am Sonntagabend 26.09.2021 ging ein Radfahrer aus einer vierköpfigen Männergruppierung eine spazierende Familie mit rechtsradikalen Parolen und Gesten an. Die Frankfurter Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Eine 25-jährige Frau spazierte gegen 18:50 Uhr gemeinsam mit ihrem 34-jährigen Freund und dem 1-jährigen Sohn entlang der Graebestraße in Richtung Alt-Praunheim.

Dort kam ihnen eine Gruppierung von vier unbekannten Männern entgegen. Einer der Männer fuhr dabei auf einem Fahrrad, seine drei Begleiter waren zu Fuß unterwegs. Im Vorbeifahren hob der Radfahrer gegenüber der 25-Jährigen unvermittelt seinen rechten Arm zum sogenannten “Hitlergruß” und rief ihr “Sieg Heil” entgegen.

Die drei Begleiter des Radfahrers starrten die 25-Jährige unterdessen wortlos an. Die Familie lief weiter und verständigte außerhalb des Sichtfeldes der Männer den Polizeinotruf. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten diese nicht mehr angetroffen werden.

Personenbeschreibungen:

Radfahrer: Männlich, etwa 40-50 Jahre alt, hagere Statur (“schlaksig”), kurze Haare (leicht gräulich und licht), schmaler Schnurrbart auf der Oberlippe unterhalb des Nasenbereichs (vermutlich schwarz gefärbt), mit dunkler und kurzer Hose sowie grauem T-Shirt bekleidet, führte ein dunkles Fahrrad mit sich.

Drei Begleiter: alle männlich, etwa 40-50 Jahre alt und von kräftig-muskulöser Statur, mindestens zwei der Männer Glatzenträger.

Wer kann Angaben zu der Tat und/oder den beschriebenen Personen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069/755-53111 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Die Ermittlungen durch den Staatsschutz dauern an.

Gestohlenes Fahrrad geortet

Frankfurt (ots)-(fue) – Ein 43-jähriger Frankfurter meldete sich am Freitag 24.09.2021 gegen 18.30 Uhr, auf der Wache des 12. Polizeirevieres und teilte mit, dass ihm in der Zeit zwischen Donnerstag und Freitag sein Fahrrad entwendet wurde.

Allerdings habe er es bereits in einem Mehrfamilienhaus in der Eckenheimer Landstraße orten können. Tatsächlich hatte der Geschädigte sein Fahrrad entsprechend ausgestattet, sodass eine sichere Ortung möglich war.

Auf Klingeln und Klopfen an der Wohnungstür wurde nicht geöffnet. Jedoch war durch das Fenster der Erdgeschosswohnung das entwendete Fahrrad zu sehen. Durch einen Richter wurde schließlich die Durchsuchung der Wohnung angeordnet. Neben dem entwendeten Mountainbike des 43-Jährigen fanden sich noch drei weitere Fahrräder, ein Akku-Winkelschleifer, verschiedene Mobiltelefone sowie ein Laptop und rund 3.700 EUR Bargeld in der Wohnung.

Der Wohnungsmieter tauchte bislang nicht auf. Die Ermittlungen hinsichtlich der aufgefundenen Gegenstände dauern an.

Gartenhütte niedergebrannt

Frankfurt-Ostend (ots)-(fue) – Aus bislang noch ungeklärter Ursache fing am Freitag 24.09.2021 gegen 22.50 Uhr, eine Gartenhütte in der Nähe der Sportplätze am Ostpark Feuer. Auf dem angrenzenden Gartengelände fand zu diesem Zeitpunkt eine Party statt. Dabei vernahmen die Gäste einen lauten Knall und konnten beobachten, wie sich das Feuer rasch ausbreitete.

Die Feuerwehr konnte feststellen, dass die Hütte noch verschlossen war und der Brand sich vom Inneren her ausbreitete.Die Frankfurter Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Verkehrsunfall

Frankfurt-Fechenheim (ots) – (fue) Ein 29-jähriger Mann aus Kiel wollte am Samstag 25.09.2021 gegen 05.45 Uhr, die Hanauer Landstraße in Höhe der Hausnummer 293 zu Fuß überqueren. Dabei trug er einen E-Scooter mit sich.

Offensichtlich übersah er dabei die in Richtung der Zuckschwerdtstraße herannahende Straßenbahn der Linie 11. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der Straßenbahnführer einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr vermeiden. Bei Eintreffen der Rettungskräfte lag der 29-Jährige unter der Straßenbahn. Er konnte jedoch ohne großen Aufwand geborgen werden und wies augenscheinlich nur Prellungen und eine Platzwunde auf. Der alkoholisierte Fußgänger wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

Der Fahrer der U-Bahn erlitt einen Schock und musste durch einen Kollegen ersetzt werden. Die Hanauer Landstraße musste für kurze Zeit in Stadt auswärtiger Richtung gesperrt werden., es kam nur zu leichten Verkehrsbehinderungen. Sowohl an der U-Bahn, als auch an dem Mietscooter, entstand nur geringer Sachschaden.

Weiterer Verkehrsunfall

Frankfurt/A3 (ots)-(fue) Am Samstag 25.09.2021 gegen 18.05 Uhr, befuhren ein 60-Jähriger aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm mit einem Mitsubishi samt Anhänger und ein 81-Jähriger aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich mit seinem Yamaha-Motorrad die BAB 3, in Richtung Köln.

Kurz vor dem Autobahnkreuz Offenbach wechselte der 60-Jährige die Fahrspur nach links und übersah dabei offensichtlich den neben ihm fahrenden 81-Jährigen. Durch die Kollision kam der Kradfahrer nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen mehrere Baustelleneinrichtungen und kam letztlich schwer verletzt auf der Fahrbahn zum Liegen. Zur Versorgung des Verletzten wurde auch der Rettungshubschrauber gerufen.

Der 81-Jährige wurde dann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die BAB 3 musste in Richtung Köln voll gesperrt werden, der Verkehr wurde über die Parallelfahrbahn geleitet. Es kam zu keiner nennenswerten Staubildung.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen