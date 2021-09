Körperverletzung – Häusliche Gewalt

(ots) – Schlichtend eingreifen mussten die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau, nachdem es am Sonntagmorgen 26.09.2021 im gemeinsamen Haushalt einer 20-Jährigen und eines 24-Jährigen aus Hessisch Lichtenau zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Während die Frau im Rahmen von Beziehungsstreitigkeiten ihren Partner getreten haben soll, habe der Mann seine Partnerin im Rahmen der Auseinandersetzung ins Gesicht geschlagen. Eine ärztliche Versorgung war für die Beteiligten nicht notwendig. Gegen beide wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Wegen eines ähnlich gelagerten Sachverhalts mussten die Beamten der Polizei in Witzenhausen ebenfalls am Sonntagmorgen 26.09.2021 ausrücken. Im gemeinsamen Hausstand einer 43-Jährigen und eines 49-Jährigen kam es frühen Sonntagmorgen zu Streitigkeiten, in dessen Verlauf die Frau ihrem Mann eine Tasse gegen den Kopf geschlagen haben soll. Im Gegenzug soll der Mann seine Frau durch Festhalten und Kratzen am Arm verletzt haben.

Hier musste letztlich zwecks Versorgung einer Platzwunde bei dem 49-Jährigen ein Rettungswagen hinzugezogen werden. Die Beamten der Polizei in Witzenhausen konnten die Gemüter letztlich beruhigen und ermitteln nun von Amts wegen gegen die Beteiligten wegen Körperverletzung.

Streitigkeiten unter Nachbarn enden mit Körperverletzung

(ots) – Wegen Körperverletzung muss sich jetzt ein 59-Jähriger aus Großalmerode verantworten, der am Freitagabend 24.09.2021 gegen 18.25 Uhr bei nachbarschaftlichen Streitigkeiten gegen seine 42-jährige Nachbarin handgreiflich wurde. Nachdem es zunächst zwischen dem 59-Jährigen und dem 45-jährigen Ehemann der Frau zu einer verbalen Auseinandersetzung kam, erschien die Frau um den Streit der Männer zu schlichten.

Daraufhin schlug der 59-Jährige der Frau aufs Auge. Über die Verletzungen ist nichts weiter bekannt. Die Eheleute brachten den Vorfall anschließend zur Anzeige, so dass gegen den 59-Jährigen jetzt wegen Körperverletzung ermittelt wird.

Eschwege

Wildunfälle

(ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 03.35 Uhr erfasste ein 50-jähriger Autofahrer aus Sontra ein Reh, als er auf der Kreisstraße K 39 von Küchen in Richtung Hasselbach unterwegs war. An dem Auto entstand ein Frontschaden in noch unbekannter Höhe. Das stark verletzte Tier musste später von seinen Leiden erlöst werden.

(ots) – Eine 29-jährige Autofahrerin aus Wanfried kollidierte am Sonntagabend gegen 21.25 Uhr auf der Landesstraße L 3244 zwischen Wanfried und Aue mit einem Reh, wodurch an ihrem Pkw ein Schaden von 200 Euro entstand. Auch in diesem Fall musste das stark verletzte Tier später von seinen Leiden erlöst werden.

(ots) – Ein weiterer Wildunfall ereignete sich im Zuständigkeitsbereich der Polizei Hessisch Lichtenau. Gegen 19.50 Uhr kollidierte am Sonntagabend ein 39-jähriger Autofahrer aus Großalmerode mit einem Waschbären, als auf der L 3299 von Walburg in Richtung Rommerode unterwegs war. Tas Tier war später nicht mehr auffindbar, am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 2.000 Euro.

Polizei Eschwege

Streitigkeiten enden mit Körperverletzung

(ots) – Ermittlungen wegen Körperverletzung haben die Beamten der Polizei Eschwege aufgenommen, nachdem sie in der Nacht von Sonntag auf Montag 27.09.2021 gegen 02.00 Uhr zur Schlichtung von Streitigkeiten nach Bad Sooden-Allendorf gerufen wurden. In der Bahnhofstraße waren ein 21-Jähriger und eine gleichaltrige jungen Frau, beide aus der Kurstadt, im Bereich der Brücke in eine körperliche Auseinandersetzung geraten.

Nach ersten Erkenntnissen sei es nach einer Party zunächst zu gegenseitigen verbalen Streitigkeiten gekommen, dann soll der junge Mann schließlich handgreiflich geworden sein und die Frau geschubst und geschlagen haben. Eine Streife der Eschweger Polizei wurde letztlich zur Schlichtung hinzugerufen. Weiteres müssen jetzt die Ermittlungen und die Befragung von Zeugen ergeben.

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Am Freitagnachmittag 24.09.2021 hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem REWE-Parkplatz im Städtersweg in Bad Sooden-Allendorf einen dunklen Opel Insignia beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Die Unfallzeit liegt zwischen 16.45 Uhr und 17.25 Uhr.

Der Schaden an dem Insignia befindet sich an der hinteren, rechten Stoßstange und beträgt ca. 300 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Wildunfall

(ots) -Mit einem Frischling aus einer Rotte Wildschweine kollidierte am Samstagmorgen 25.09.2021 gegen 06.50 Uhr ein 57-jähriger Lkw-Fahrer aus Mühlhausen. Der Mann war auf der B 249 von Eschwege in Richtung Wanfried unterwegs, als etwa 2 km vor der Ortslage von Wanfried die Tiere unvermittelt die Fahrbahn überquerten. Das erfasste Tier überlebte den Aufprall nicht. An dem Lkw entstand ein Schaden von 500 Euro.

Polizei Sontra

Auffahrunfall; Schaden 900 Euro

(ots) – Ein 41-jähriger Autofahrer aus Meinhard ist am Freitagnachmittag 24.09.2021 gegen 15.10 Uhr auf den Wagen eines 18-Jährigen aus Eisenach aufgefahren. Beide Verkehrsteilnehmer wollten den Parkplatz an der B 27 bei Hoheneiche in Fahrtrichtung Sontra verlassen.

Als der 18-Jährige verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies der 41-Jährige zu spät und fuhr auf. Am Pkw des Verursachers entstand ein Schaden von 400 Euro, das Auto des 18-Jährigen wurde mit 500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Kleintransporter beschädigt städtischen Mülleimer – Schaden insgesamt 1650 Euro

(ots) – Aus Unachtsamkeit hat eine 33-jährige Frau aus Bad Sooden-Allendorf am Freitagmittag 24.09.2021 gegen 13.30 Uhr in Sontra in der Straße “Niederstadt” mit ihrem Kleintransporter einen Mülleimer gestreift.

Dadurch hat die Frau einen Schaden von insgesamt 1.500 Euro an ihrem Fahrzeug und in Höhe von 150 Euro an dem Mülleimer verursacht.

Polizei Witzenhausen

Wildunfälle

(ots) – Auf der L 3238 zwischen Gertenbach und Stiedenrode hat am frühen Samstagmorgen 25.09.2021 gegen 04.30 Uhr ein 19-jähriger aus Witzenhausen ein Reh erfasst. Das Tier überlebte den Aufprall letztlich nicht. An dem Pkw entstand ein Schaden von 250 Euro.

(ots) – Ein Schaden von schätzungsweise 10.000 Euro entstand bei einem Wildunfall am Freitagabend 24.09.2021 auf der Bundesstraße B 451. Gegen 22.25 Uhr war eine 51-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Fahrzeug von Witzenhausen in Richtung Hundelshausen unterwegs und ist dabei mit einem Wildschwein zusammengestoßen. Das Auto war aufgrund der Beschädigung nicht mehr fahrbereit und musste später abgeschleppt werden.

Blumenkübel beim Einbiegen beschädigt

(ots) – Ein 58-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen hat aus Unachtsamkeit einen Blumenkübel beschädigt, als er am Freitagnachmittag 24.09.2021 gegen 15.25 Uhr von der Ermschwerder Straße nach rechts auf die B 451 einbiegen wollte. Die Schäden sind hier noch nicht abschließend beziffert.

64-jährige Frau erhält Schockanruf; Polizei warnt von Betrugsmasche

Witzenhausen (ots) – Am Freitagvormittag 24.09.2021 gegen 10.30 Uhr ist eine 64-jährige Einwohnerin aus Witzenhausen Opfer eines sog. “Schockanrufes” geworden. Eine junge Frau hatte sich offenbar mit den Worten “Mutti, Mutti…ich hatte einen Unfall” bei der 64-Jährigen gemeldet. Als die Seniorin weitere Fragen stellte, antwortete die Unbekannte, sie sei gerade bei der Polizei. Dem vermeintlichen Opfer kam das Gespräch allerdings zunehmend merkwürdig vor, so dass sie das Telefonat schließlich beendete, bevor es seitens der Anruferin zu weiteren, finanziellen Forderungen kam. Eine Nachfrage der Seniorin bei ihren tatsächlichen Töchtern ergab schließlich, dass diese nicht die Anruferinnen waren, so dass hier Betrüger versucht hatten, mittels der “Schockanrufmasche” zum Erfolg zu kommen.

Hierzu gibt die Polizei die folgenden Tipps:

-Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

-Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

-Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen. Vereinbaren Sie frühestens für den kommenden Tag einen Gesprächstermin und überprüfen Sie die Angaben.

-Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen bei Familienangehörigen Rücksprache.

-Lassen Sie sich vom Anrufer die Telefonnummer geben und überprüfen Sie diese mit bereits bekannten Nummern.

-Rufen Sie die jeweilige Person unter der lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

-Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110 und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

