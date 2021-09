Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 27.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Mann bei Angriff mit Messer verletzt

Bad Dürkheim (ots) – Am 24.09.2021 kam es im Triftweg in Bad Dürkheim zu einem Messerangriff. Hierbei wurde eine männliche Person schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Der Täter konnte unerkannt flüchten.

Er war bekleidet mit einer Jeanshose, schwarzen Schuhen, schwarzer Oberbekleidung mit tief heruntergezogener Kapuze.

Aufgrund seiner Verletzungen musste das 26-jährige Opfer zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die genauen Hintergründe des Angriffs sind derzeit unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Ruppertsberg: Auto zerkratzt

Ruppertsberg (ots) – Rundum wurde der Lack des silberfarbenen Audi A3 zerkratzt, der am vergangen Wochenende (24.-26. September) in der Mittelgasse abgestellt war. Die Polizei schätze den Schaden auf 2.500,- Euro. In der Vergangenheit war das Auto bereit zwei Mal das Ziel von Vandalen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):