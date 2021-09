Karlsruhe – 12-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen erlitt eine 12-jährige Radfahrerin am

Montag bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Linkenheimer Landstraße /

Johann-Georg Schlosser-Straße in Karlsruhe.

Das von links kommende Mädchen kollidierte mit einer 20-jährigen Autofahrerin,

welche stadtauswärts auf der Linkenheimer Landstraße unterwegs war. Der genaue

Unfallhergang ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen der

Verkehrspolizeiinspektion.

Die 12-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr ist aktuell

nicht auszuschließen.

Diebstahl dank Polizei und Ortungsdienst aufgeklärt

Karlsruhe (ots) – Freitagmittag (24. September) hat ein 21-jähriger Mann bei der

Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof seinen Rucksack als gestohlen gemeldet.

Inhalt waren neben seiner Geldbörse auch mehrere elektronische Geräte im Wert

von etwa 2.200 Euro. Der Rucksack war eine Stunde zuvor am Bahnhof

Vaihingen(Enz) entwendet worden.

In seiner Vernehmung gab der Mann an, keine Hinweise zu einem möglichen Täter zu

haben. Über sein Smartphone könne er jedoch die miteinander vernetzten Geräte

orten. Der Weg des unbekannten Tatverdächtigen konnte damit nachvollzogen

werden. Nach Rücksprache mit den Beamten der Landespolizei, konnte durch diese

am Bahnhof in Gaggenau ein 48-jähriger Deutscher als Tatverdächtiger

festgestellt werden. Der mitgeführte Rucksack entsprach der Beschreibung und

auch der Inhalt war deutlich dem Geschädigten zuzuordnen.

Dank des schnellen Informationsaustausches zwischen den Behörden und der

Vernetzung der Geräte konnte der Diebstahl schnell aufgeklärt und ein

Tatverdächtiger festgestellt werden. Auf den Mann kommt nun eine entsprechende

Strafanzeige zu.

Malsch – Drei Brüder nach gefährlicher Körperverletzung ermittelt

Malsch (ots) – Nach einer gefährlichen Körperverletzung in der Nacht zum Sonntag

in der Kärntner Straße in Malsch konnte die Polizei bei der Fahndung drei Brüder

in der Nähe feststellen, mit denen es zu Widerstandshandlungen kam.

Zunächst meldete sich gegen 23.50 Uhr beim Polizeirevier Ettlingen ein

13-Jähriger, dessen zwei Freunde im Alter von 16 und 20 Jahren von den drei

teils namentlich bekannten Beschuldigten – angeblich wegen einer lautstarken

Feier auf der Straße – geschlagen worden seien. Ein Geschädigter habe dem

hinzugezogenem Rettungsdienst zufolge durch die Schläge abgebrochene Zähne und

ein weiterer eine gebrochene Nase erlitten.

Im Zuge der Fahndung mit mehreren eingesetzten Polizeistreifen sowie einem

Polizeihundeführer konnten im Bereich der Kärntner Straße und der Winterstraße

die drei Verdächtigen festgestellt werden. Die polizeilichen Maßnahmen wurden

von dem 26-Jährigen zunächst gefilmt, kurz darauf habe dieser nach einem

eingesetzten Beamten geschlagen. Sein 30-jähriger Bruder habe bei seiner

vorläufigen Festnahme Widerstand geleistet, worauf ihm der 19-jährige noch zu

Hilfe kam und den betroffenen Polizeibeamten von hinten wegriss. Der Beamte

erlitt dabei eine Prellung des Jochbeins, blieb aber dienstfähig.

Alle Drei standen nicht unerheblich unter Alkoholeinwirkung. Die beiden älteren

kamen in Polizeigewahrsam, während der 19-Jährige vor Ort flüchten konnte. Er

stellte sich später beim Polizeirevier Ettlingen, wo auch die abschließenden

Ermittlungen gegen die drei Beschuldigten betrieben werden.

Reisender greift Zugbegleiter an

Mannheim (ots) – Sonntagmorgen (26. September) hat ein 30-jähriger Mann den

Zugbegleiter eines ICE auf der Fahrt von Stuttgart nach Mannheim angegriffen.

Mutiges Einschreiten, auch von Mitreisenden, verhinderte eine weitere

Auseinandersetzung.

Eine Zugbegleiterin versuchte den scheinbar schlafenden Reisenden zu wecken, um

seine Fahrkarte zu kontrollieren. Erst der hinzugerufene Kollege konnte den Mann

wecken, der wortlos aufstand, um zur Bordtoilette zu gehen. Der Zugbegleiter

stellte sich ihm in den Weg, um sein Anliegen zu wiederholen. Statt eine

Fahrkarte vorzuzeigen setzte der 30-jährige Kameruner jedoch an, trat auf den

Zugbegleiter ein und versetzte ihm einen Kopfstoß. Weitere Angriffe wurden durch

den Geschädigten selbst und dank der Hilfe couragierter Mitreisenden abgewendet.

Am Mannheimer Hauptbahnhof kam die Bundespolizei hinzu und begleitete den

30-Jährigen gegen dessen Willen aus dem Zug. Auf ihn kommt nun eine Anzeige

wegen Köperverletzung zu.

Bretten – Geschädigte stellt Tatverdächtige nach Sachbeschädigung und wird mit Messer angegriffen

Bretten (ots) – Nachdem die Geschädigte einer Sachbeschädigung am Sonntagabend

in Bretten die Tatverdächtige zur Rede stellen wollte, griff diese mit einem

Messer an. Die Polizei konnte die Beschuldigte später in ihrer Wohnung vorläufig

festnehmen.

Nach aktuellem Kenntnisstand beobachtete die Geschädigte im Alter von 29 Jahren

gegen 20.00 Uhr, wie die 56-jährige Beschuldigte beim Vorbeilaufen an ihrem

Garten in der Bahnhofstraße eine Solarleuchte zerstörte. Unbeeindruckt von den

Rufen der Geschädigten lief die Tatverdächtige davon. Im Bereich des Busbahnhofs

konnte die 29-Jährige die Beschuldigte nochmals ansprechen, woraufhin sich diese

erneut entfernt und hinter einem Baum versteckte. Als die beiden Frauen sich

kurz darauf auf einem nahe gelegenen Parkplatz erneut begegneten, ging die

56-Jährige mit einem Messer in der Hand auf die Geschädigte zu und führte auch

noch in sehr geringem Abstand mehrere Stichbewegungen in deren Richtung aus. Die

29-Jährige flüchtete schließlich und ließ eine Passantin die Polizei

verständigen.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten die nach der Tat in ein Gebäude der

Bahnhofstraße geflüchtete Beschuldigte später in ihrer Wohnung vorläufig

festnehmen. Ein bei ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,12

Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Linkenheim-Hochstetten – Philippsburg-Rheinsheim – Zwei Wohnungseinbrüche und ein Versuch

Linkenheim-Hochstetten/Philippsburg-Rheinsheim (ots) – Zu zwei

Wohnungseinbrüchen und einem versuchten Einbruch, die in der Nacht zum Sonntag

in Philippsburg-Rheinsheim und in Linkenheim-Hochstetten verübt wurden, sucht

die Polizei Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Zunächst drangen Unbekannte in der Zeit zwischen Samstagabend, 19.00 Uhr und

Sonntagabend, 19.30 Uhr, in der Großen Rheinstraße in Rheinsheim in ein

Einfamilienhaus ein. Sie hebelten eine Terrassentüre auf, schlugen eine Scheibe

ein und durchwühlten in der Folge nahezu sämtliche Räume. Es ist noch unklar was

genau gestohlen wurde.

Einen weiteren Einbruch verübten Unbekannte in der Zeit von Samstag, 15.00 Uhr

bis Sonntag, 15.00 Uhr in der Nelkenstraße im Ortsteil Linkenheim. Hier hebelten

die Diebe ein Fenster auf und gelangten so ins Hausinnere. Die Täter

durchwühlten auch hier sämtliche Schränke und Schubladen. Welche Beute neben

Schmuck noch gemacht wurde, ließ sich bislang nicht abschließend klären. Im

Dahlienweg in Linkenheim war es am Samstagabend gegen 21.00 Uhr zu einem

versuchten Einbruch gekommen. Hier hatten Unbekannte zunächst einen

Bewegungsmelder beschädigt und anschließend versucht einen Rollladen gewaltsam

zu öffnen. Die Bewohner bemerkten dies und schauten sofort nach. Der Mann

flüchtete daraufhin zu Fuß. Er war schlank, dunkel gekleidet und trug ein

langärmliges Oberteil und lange Hosen. Er hatte bei seiner Flucht eine

Taschenlampe in der Hand.

Durch Zeugen konnte in diesem Zusammenhang ein weißer Kastenwagen mit

ausländischem Kennzeichen und den beiden Buchstaben C und R gesehen werden.

Möglicherweise steht dieses Fahrzeug in Verbindung mit den Taten.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird

gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 in Verbindung zu

setzen.

Bretten – Unbekannte warfen Gegenstand auf vorbeifahrenden Reisebus

Bretten (ots) – Am frühen Montagmorgen wurde in Bretten die Windschutzscheibe

eines fahrenden Reisebusses beschädigt.

Der Reisebus war gegen 01:50 Uhr auf der Bundesstraße 35 kurz nach dem

Alexanderplatz in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als plötzlich ein bislang

unbekannter Gegenstand gegen das Fahrzeug geworfen wurde. Hierbei wurde die

Windschutzscheibe des Busses im oberen Bereich beschädigt. Kurz zuvor konnte der

Busfahrer zwei Kinder oder Jugendliche auf der Fußgängerüberführung erkennen.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch

unter 07252 50460 mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Mit gestohlenem Auto Unfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Mit einem offenbar in Bühl gestohlenen Auto hat ein

21-jähriger Franzose am Sonntagnachmittag einen Unfall an der Kreuzung

Brauerstraße / Hermann-Veit-Straße verursacht. Das Fahrzeug war wohl während der

Urlaubsabwesenheit des Eigentümers in den vergangenen Wochen in Bühl entwendet

worden.

Ein 25-jähriger Autofahrer musste gegen 16.30 Uhr an der roten Ampel zum

Linksabbiegen an der Kreuzung Hermann-Veit-Straße / Brauerstraße anhalten. Als

die Ampel auf „Grün“ sprang, fuhr er an. Gleichzeitig hörte er nach seinen

Angaben das Geräusch von quietschenden Reifen hinter sich. Im Rückspiegel sah er

ein rotes Auto von hinten auf sich zu fahren. Dann kam es zum Unfall. Das rote

Auto war von hinten auf sein Fahrzeug aufgefahren. Sein Fahrzeug wurde

beschädigt, er selbst wurde leicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das auffahrende Fahrzeug,

ein roter Ford Focus, offenbar im August in Bühl entwendet worden war. Der

21-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt mit dem Auto unterwegs war, gab an, das

Fahrzeug von einem Bekannten ausgeliehen zu haben.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt, die Ermittlungen dauern an.

Forst – Mindestens 24 Beschuldigte nach Schlägerei in Bistro festgestellt

Forst (ots) – Der Streit zweier Männer im Alter von 36 und 51 Jahren ist in der

Nacht zum Sonntag gegen 03.50 Uhr in einem Bistro in Forst eskaliert. Daraus

entwickelte sich eine handfeste Schlägerei zweier Gruppierungen, bei der wohl

auch Pfefferspray und ein druckluftbetriebenes Nagelschussgerät eingesetzt

wurden. Von vier Beteiligten ist bekannt, dass sie leichte Verletzungen

davongetragen haben. Einer davon musste mit einer Kopfplatzwunde ambulant im

Krankenhaus behandelt werden, nachdem er einen Schlag mit einer Glasflasche

erhalten hatte. Nahezu das gesamte Mobiliar der Lokalität ist nach dem Ereignis

zerstört und an einem Pkw zersplitterte die Heckscheibe.

Das Polizeirevier Bruchsal eilte nach mehreren Anrufen durch Zeugen mit

Unterstützung umliegender Reviere und weiteren vier Streifenbesatzungen des

Polizeipräsidiums Mannheim vor Ort und ermittelte letztlich insgesamt 24

Beschuldigte. Diese werden sich wegen Beteiligung an einer Schlägerei und

Körperverletzungsdelikten verantworten müssen. Zur Feststellung der Personalien

musste von der Polizei regelrecht eine „Arbeitsstraße“ eingerichtet werden.

Darüber hinaus galt es auch, Spuren zu sichern.

Wie sich bisher klären ließ, eskalierte der Streit offenbar bereits in der

Gaststätte, wo am Samstagabend eine Veranstaltung mit Live-Musik stattfand. Der

mutmaßliche Chef einer Gruppe von Arbeitern eines Bauunternehmens, ein

51-jähriger Rumäne, war bisherigen Feststellungen zufolge im weiteren Verlauf

der Nacht aus noch unklaren Gründen mit einem 36 Jahre alten Gast gleicher

Staatsangehörigkeit in Streit geraten. Der Ältere hatte wohl seinem Gegenüber

zunächst einen Fausthieb erteilt.

Schnell habe sich daraus eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen der

Gruppe der Arbeiter und einigen Gästen entwickelt. Um die beiden Lager zu

trennen, habe der Gastwirt Pfefferspray eingesetzt, worauf sich das Geschehen in

den Außenbereich verlagerte.

Ein Zeuge hatte während der Streitereien gar Schussgeräusche vernommen, die, wie

sich erst später herausstellte, sehr wahrscheinlich von einem

Druckluftnagelgerät stammten. Der 51-Jährige steht im Verdacht, mit diesem Gerät

Nägel in Richtung des Lokals verschossen zu haben. Verletzt wurde bisherigen

Erkenntnissen zufolge dadurch aber niemand.

Das Polizeirevier Bruchsal ist nun mit den sehr aufwändigen Ermittlungen zur

Klärung der Hintergründe und einzelnen Tatbeteiligungen betraut.

Weingarten (Baden) – Verkehrsunfall auf einem Radweg

Karlsruhe (ots) – Am Samstag gegen 14:30 Uhr ereignete sich auf einem Radweg,

unmittelbar neben der Bahnhofstraße in Weingarten, ein Verkehrsunfall mit zwei

beteiligten Radfahrerinnen. Beim Schaltvorgang löste sich die Kette einer

37-jährigen Radfahrerin, so dass sie mit ihrem Rad nach links kippte. Eine

68-jährige Radfahrerin, welche gerade dabei war einen Überholvorgang zu starten,

wurde bei dem Sturz im Schulterbereich getroffen und stürzte ebenfalls mit ihrem

Rad. Unglücklicherweise kam sie mit dem Knie auf der Bordsteinkante auf, so dass

sie sich schwere Verletzungen zuzog. Das Rad der 68-Jährigen wies leichte

Schäden auf. Die 37-Jährige blieb unverletzt.

Karlsruhe – Wegen Nachtruhestörung mit Schreckschusswaffe gedroht

Karlsruhe (ots) – Weil seine Nachtruhe gestört wurde, drohte ein 22 Jahre alter

Tatverdächtigen in der Nacht auf Montag in der Karlsruher Südstadt dem

Verursacher mit einer Schreckschusswaffe. Da die Art der Waffe zunächst nicht

klar war, fuhr die Polizei mit mehreren Streifenwagenbesatzungen an.

Entsprechend den Aussagen der Beteiligten ereignete sich der Vorfall gegen 23.45

Uhr in einem Mehrfamilienhaus am Tivoliplatz. Ein 19-Jähriger störte demnach

zusammen mit weiteren Familienangehörigen die Nachtruhe der Nachbarn. Als

mehrere Wohnparteien in einen Etagenflur kamen, entwickelte sich ein

Streitgespräch zwischen dem Tatverdächtigen und dem späteren Geschädigten.

Schließlich zog der 22-Jährige die Waffe, zielte auf den Geschädigten und

forderte ihn auf, sich auf den Boden zu legen. Noch vor dem Eintreffen der

hinzugerufenen Polizei konnte ein anwesender Zeuge die Situation beruhigen. Der

Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen. Bei der Begutachtung der Pistole

stellte sich heraus, dass es sich um eine geladene Schreckschusswaffe handelte,

wofür der Tatverdächtige offenbar einen kleinen Waffenschein besitzt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Karlsruhe – Störung einer Wahlparty der Partei „Bündnis 90/Die Grünen“

Karlsruhe (ots) – Eine Wahlparty der Partei „Bündnis 90/Die Grünen“ wurde am

Sonntagabend in einem Gebäude in der Nähe des Lidellplatzes von rund 40 Personen

gestört. Ein Medienvertreter wurde zurückgedrängt, als er beim Eintreffen der

Polizei die flüchtende Gruppierung filmen wollte.

Nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen versuchten zwei Gruppen von

jeweils 15 bis 20 Personen gegen 20.20 Uhr über zwei Zugänge in die

Räumlichkeiten der Wahlparty zu gelangen. Eine der Gruppen konnte von der

Zugangskontrolle davon abgehalten und abgewiesen werden. Die zweite Gruppe

musste von den Anwesenden aus den Räumen gedrängt werden. Die Störer nutzten

unter anderem ein Megafon für Durchsagen, klebten Plakate an und führten ein

Transparent mit sich. Als die hinzugerufene Polizei eintraf, flüchteten die

Personen. Zuvor entzündeten sie auf dem Lidellplatz noch Pyrotechnik mit

Raucheffekten. Polizeikräfte konnten zwei Flüchtende, einen Mann im Alter von 26

und eine Frau im Alter von 29 Jahren, stellen. Unter anderem hatten sie

Handschuhe und einen Aufkleber der „Antifa“ bei sich. Offenbar sind beide

Störergruppen der örtlichen Antifa angehörig. Ein bei der Wahlparty anwesender

Medienvertreter machte Aufnahmen von der Aktion. Als er den Personen nachlaufen

wollte, wurde er von diesen daran gehindert und zurückgedrängt. Aktuell liegen

keine Hinweise auf Verletzte vor. Die Polizei hat Ermittlungen zum Vorfall

eingeleitet.

Karlsdorf-Neuthard- 70-jähriger Autofahrer verstorben

Karlsruhe (ots) – Jede Hilfe zu spät kam am Freitagabend auf der Bundesstraße 35

für einen 70-jährigen Autofahrer. Der Mann war gegen 18:20 Uhr auf der B 35 in

Fahrtrichtung Graben-Neudorf unterwegs, als er kurz vor der Ausfahrt zum Autohof

nach links von seinem Fahrstreifen abkam und in der Folge den neben ihm

fahrenden Pkw streifte.

Trotz unverzüglicher Reanimationsmaßnahmen durch die Unfallbeteiligten und der

später hinzukommenden Rettungskräfte kam für den 70-Jährigen jede Hilfe zu spät.

Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Ursache hierfür dürfte ein

internistischer Notfall gewesen sein.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Abbiegefahrstreifen der B35 in

Fahrtrichtung Autohof bis 20:40 Uhr gesperrt bleiben. Der entstand Gesamtschaden

wird auf 3.500 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Versammlungen auf dem Karlsruher Marktplatz beendet

Karlsruhe (ots) – Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, waren bei zwei

angemeldeten Versammlungen auf dem Karlsruher Marktplatz am Samstag mehrere

hundert Einsatzkräfte vor Ort. Aufgrund der politisch konträren Ausrichtung der

beiden Teilnehmergruppen wurden diese durch Absperrungen separiert.

Zwischen 15:00 und 16:30 Uhr versammelten sich rund 180 Personen zu einer

Wahlkampfveranstaltung der AfD. Etwa 250 Personen versammelten sich zwischen

14:00 und 17:00 zu einer Gegenversammlung unter dem Motto „Kein Platz für rechte

Hetze!“. Damit verzeichneten beide Versammlungen deutlich weniger Teilnehmer als

ursprünglich angemeldet.

Aus der Gegenversammlung heraus kam es zu einem Flaschenwurf. Eine

tatverdächtige Person wurde festgenommen. Zudem versuchten Teilnehmer der

Gegenversammlung die Absperrungen zu überschreiten, so dass auch hier ein

Eingreifen der Polizei erforderlich wurde. Ein Aufeinandertreffen der beiden

Gruppierungen konnte erfolgreich verhindert werden. Im Rahmen von

Abwanderungsbewegungen kam es zu einem Körperverletzungsdelikt, entsprechende

Personalien wurden aufgenommen.

Insgesamt ging das Sicherheitskonzept der Polizei auf.

Karlsruhe – Fußgänger kollidiert mit Bus – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 17:15 Uhr kam es auf der Karlstraße

im Kreuzungsbereich zur Ebertstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem

25-jährigen Fußgänger und einem Linienbus. Als der Bus von der Karlstraße nach

links in die Ebertstraße einbog, wurde der Fußgänger vom vorderen rechten Holm

des Busses erfasst und zu Boden gestoßen. Der Fußgänger erlitt Verletzungen im

Kopfbereich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Zeugen die zum Unfall sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich

bei der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Nummer: 0721 94484-0 zu melden.