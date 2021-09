Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: PKW beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum von Samstag, 18:30 Uhr bis

Sonntag, 09:30 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein im

Hardtwaldring geparktes Fahrzeug.

Der Besitzer hatte seinen schwarzen Mercedes am Samstagabend am Fahrbahnrand,

auf Höhe der Hausnummer 7, abgestellt. Als er dann am Sonntagmorgen zum Fahrzeug

zurückkehrte, stellte er die tiefen Kratzer an der Beifahrerseite seines Wagens

fest. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Erkenntnisse, dass im Hardtwaldring und/oder angrenzend weitere Fahrzeuge

beschädigt wurden, liegen derzeit nicht vor.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

sucht nun dringend nach Zeugen. Personen, die in der Nacht verdächtige Personen

oder Geräusche wahrgenommen haben sowie darüber hinaus sachdienliche Angaben

machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06202 – 2880 zu melden.

Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis: Farbschmierereien an Häusern und PKW – Zeugen gesucht

Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag

verursachten bisher unbekannte Täter in Wilhelmsfeld an mehreren Stellen Schäden

durch Farbschmierereien. Die Unbekannten sprühten in der Johann-Wilhelm-Straße

und in der Jose-Rizal-Straße meterlange grüne Farbstreifen auf insgesamt drei

Häuser. In der Silbergasse wurde ein parkender Audi mit grüner Farbe beschmiert.

Das Polizeirevier Neckargemünd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Die genaue

Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Hinweise zu den Tätern werden unter

Tel.: 06223/9254-0 entgegengenommen.

Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionist flüchtet – Zeugen gesucht!

Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Als eine 32-Jährige am Sonntagnachmittag

auf ihrem Balkon in der Wasserturmstraße stand, machte gegen 16.30 Uhr ein

bislang unbekannter Mann auf dem Gehweg auf sich aufmerksam. Er versuchte mit

„Zisch“-Geräuschen die Blicke der Frau auf sich zu ziehen, woraufhin er

plötzlich seine Hose herunterließ und vor Ihr sexuelle Handlungen an sich

vornahm. Die 32-Jährige zögerte nicht lang, sondern verließ umgehend ihre

Wohnung, um den Mann zu stellen, der flüchtete. Trotz kurzer Verfolgung entkam

der Unbekannte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die

Hinweise zum Täter geben können.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: zwischen 40 und 45 Jahren alt, ca.

1,70 m groß, normale Statur, helle Haut, helle und sehr kurze Haare die an den

Seiten rasiert waren, ganz kurzer heller Bart. Der Mann war mit einem schwarzen

Sportanzug bekleidet, der Streifen auf den Hosenseiten hatte, trug eine schwarze

Schildmütze und schwarze Schuhe.

Zeugen, die den Mann ebenfalls beobachtet haben oder Hinweise zu diesem geben

können, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Kriminalpolizei zu

wenden.

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis/Wohnungseinbruch/Einfamilienhaus/Zeugen gesucht

Ladenburg (ots) – Am Samstag brach ein bislang unbekannter Täter in den

Abendstunden in ein Einfamilienhaus im Kandelbachweg ein. Als die Bewohner des

Hauses gegen 21 Uhr ihr Anwesen betraten, befand sich der Täter noch im Objekt.

Durch diese aufgeschreckt, gelang dem augenscheinlich männlichen Einbrecher über

eine Kellertüre die Flucht durch den Garten. Die eingeleiteten

Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Ergreifen des Täters. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0, oder der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg, Tel. 06221/174-4444 in Verbindung zu setzen.

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis/ Kleinstunfall

Laudenbach (ots) – Die ersten Fahrstunden mit dem Motorrad endeten am

Samstagmorgen gegen 09.30 h für eine Fahranfängerin mit einem Sturz. Aus

ungeklärter Ursache kam die Fahrschülerin auf der B3 Richtung Heppenheim nach

rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schlingern und fiel in Folge auf die

rechte Körperhälfte. Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde sie in ein

Krankenhaus gebracht.

Alkoholisiert Auto gefahren und andere Fahrzeuge beschädigt

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Vermutlich weil sie unter dem Einfluss von

Alkohol und anderen berauschenden Mittel stand, verursachte am Sonntag gegen

01.30 h eine 32-jährige Audi-Fahrerin einen Verkehrsunfall in der Sudetenstraße.

Sie stieß beim Vorbeifahren gegen einen geparkten Fiat, der dadurch auf den

davor geparktem Roller geschoben wurde. Es entstand insgesamt Sachschaden von

ca. 8000,–Euro. Der 32-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Da sie vor Ort

abstritt, gefahren zu sein, wurde ihr Pkw sichergestellt.

Bei Hochzeitsfeier randaliert und Widerstand geleistet

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagmorgen beleidigte und bedrohte

ein 34-jähriger bei einer Hochzeitsfeier andere Gäste, weshalb die Polizei

hinzugerufen wurde. Bei deren Eintreffen gg. 02.00 h flüchete der Aggressor

zunächst, konnte aber von den Beamten eingeholt und festgenommen werden. Hierbei

leistete er Widerstand und beleidigte die Beamten fortwährend. Verletzt wurde

niemand. Der 34-jährige verbrachte daraufhin den Rest der Nacht in polizeilichem

Gewahrsam.

Auffahrunfall mit Verletzten

Mannheim-Innenstadt (ots) – Zu geringer Abstand auf regennasser Fahrbahn führte

am Sonntagmorgen gegen 01.30 h zu einem Auffahrunfall in der Kunststraße, wobei

beide Insassinnen des vorderen PKW Honda leichte Verletzungen davontrugen. Der

25jährige Verursacher blieb unverletzt, allerdings war sein Opel nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in

Höhe von ca. 4500,– Euro.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer missachtet Anhaltezeichen und gefährdet auf seiner Flucht andere Menschen

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am 25.09.2021 wollte eine

Streifenwagenbesatzung in Schwetzingen gegen 14:10 Uhr einen Rollerfahrer

kontrollieren. Dieser entzog sich aber der Kontrolle und flüchtete mit seinem

Roller durch die Westendstraße. Auf seiner Flucht mussten offenbar mehrere

Personen dem Roller ausweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Letztendlich

gelang es dem Rollerfahrer an einem engen Fußweg die Streife abzuschütteln.

Aufgrund von Ermittlungen war es aber möglich kurz darauf den 28-jährigen

Rollerfahrer an seiner Wohnanschrift festzustellen. Auf seinen Roller muss der

Fahrer vorerst verzichten. Die strafrechtlichen Ermittlungen wurden vom

Polizeirevier Schwetzingen aufgenommen. Die Polizei sucht nach

Verkehrsteilnehmern, die von dem Mann auf seiner Flucht gefährdet wurden. Diese

werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer

06202-2880 in Verbindung zu setzen.

Wilhelmsfeld, K4122 -Rhein-Neckar-Kreis – Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer – Zeugen gesucht

Wilhelmsfeld (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Am Freitagmittag gegen 14.26 Uhr

befuhr ein 65-jähriger Motorradfahrer die K4122 aus Richtung Lampenhain in

Fahrtrichtung Wilhelmsfeld. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein weiterer

Motorradfahrer die Strecke in selber Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache

touchiert der 65-Jährige die Seitenkoffer eines entgegenkommenden Motorrades in

Höhe Kohlhof. Hierdurch wurde er schwer am linken Bein verletzt und musste in

einem nahegelegenen Krankenhaus notoperiert werden. Derzeit ist der genaue

Unfallhergang noch unbekannt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum

Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei

Heidelberg unter 0621-174-4110 zu melden.

Raubüberfälle auf Tankstelle und Einkaufsmarkt; 18-Jähriger dringend tatverdächtig – wegen anderer Tat bereits in Untersuchungshaft

Schriesheim/Heidelberg: (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Ein 18-jähriger Mann befindet sich bereits seit Anfang Juli 2021 in

Untersuchungshaft. Dem Heranwachsenden wird vorgeworfen, am 19. Juni 2021

versucht zu haben, ein Geschäft für Edelmetallhandel in der Heidelberger

Weststadt zu überfallen. Im Rahmen der Fahndung wurde er damals noch am selben

Tag vorläufig festgenommen.

In der Folge parallel geführter Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim

wird der 18-Jährige nunmehr verdächtigt, auch zwei Raubüberfälle in Schriesheim

im April und Mai 2021 begangen zu haben.

Am Abend des 5. April soll er die Aral-Tankstelle in der Römerstraße, darüber

hinaus am Nachmittag des 6. Mai auch den Edeka-Markt in der Bismarckstraße

überfallen haben. Er erbeutete dabei jeweils über tau-send Euro Bargeld. In

beiden Fällen war mit einem Großaufgebot der Polizei nach dem unbekannten Täter

ohne Ergebnis gefahndet worden.

Im Rahmen der Spurensicherungen an beiden Tatorten durch die Zentra-le

Kriminaltechnik des Kriminalkommissariats Heidelberg, wurden die Tatwaffen,

jeweils ein Messer sichergestellt. Der Täter hatte beide am Tatort

zurückgelassen.

An den Messergriffen wurden Spuren festgestellt, die nach einer DNA-Auswertung

den entscheidenden Hinweis auf den 18-Jährigen lieferten.

Bei einer Vernehmung dieser Tage legte der Beschuldigte umfassende Geständnisse

ab.

Die Ermittlungen dauern noch an.