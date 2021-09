Heidelberg-Neuenheim: Fahrzeugbrand; Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr geriet ein PKW

in der Lutherstraße/Ecke Uferstraße aus bislang unbekannter Ursache in Brand.

Als die Feuerwehr an der Brandörtlichkeit eintraf, stand der PKW bereits in

Vollbrand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird derzeit

auf rund 5000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Heidelberg-Weststadt: 25-Jähriger bedroht Unfallbeteiligte nach Kollision

Heidelberg-Weststadt (ots) – Nachdem er einen Verkehrsunfall verursacht hatte,

bedrohte ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer die weiteren Unfallbeteiligten. Ein

30-jähriger Mann war gegen 12.30 Uhr mit seinem VW-Golf auf der Lessingstraße in

Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Als er gerade von der Einfädelungsspur auf den

Geradeausfahrstreifen wechseln wollte, wurde er von einem nachfolgenden

25-jährigen Mercedes-Fahrer überholt. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der

30-Jährige fuhr zunächst bis zur Alten Eppelheimer Straße weiter, wo die

Beteiligten schließlich den Schaden begutachteten. Bereits hier kam es zu

Bedrohungen seitens des 25-Jährigen gegenüber dem VW-Fahrer und dessen

33-jähriger Beifahrerin. Immer wieder kamen Bekannte des Mercedes-Fahrers zur

Unfallstelle und wirkten in bedrohlicher Weise auf den 31-Jährigen und seine

Begleiterin ein.

Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mercedes in

unzulässiger Weise verändert war. So waren an den Achsen Distanzscheiben

montiert, für die der 25-Jährige keine Betriebserlaubnis vorweisen konnte und

auch nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen waren. Daher war die

Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erloschen. Ihm wurde ein Mängelbericht, mit

Frist zur Mängelbeseitigung ausgestellt.

Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen Bedrohung ermittelt. Zudem sieht er

Bußgelder wegen Verstoßes gegen die StVO und Erlöschen der Betriebserlaubnis

entgegen. Sollte er die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt

haben, wird sein Fahrzeug durch die zuständige Zulassungsstelle, die vom

Sachverhalt in Kenntnis gesetzt wurde, zwangsweise stillgelegt.

Gegen den 30-jährigen Fahrer des VW wird wegen des Verdachts der Unfallflucht

ermittelt.

Heidelberg-Handschuhsheim: Brand einer Gartenhütte und eines Wohnwagens – Zeugen gesucht

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen, kurz vor 3 Uhr, kam

es in der Nähe des Allmendpfads zu einem Brand auf einem privaten

Gartengrundstück. Anwohner hatten der Polizei eine starke Rauchentwicklung

ausgehend vom Feldgebiet gemeldet. In der Nähe der Heinrich-Dietrich-Halle

konnten die Beamten schließlich einen Wohnwagen und eine Gartenlaube

feststellen, welche in Flammen standen. Durch die Feuerwehr wurde der Brand kurz

darauf gelöscht. Zu einer Gefährdung von Personen kam es nicht. Die Schadenshöhe

und die Brandursache sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers

Heidelberg-Nord. Zeugen, welche Hinweise zum Brand geben können, werden gebeten,

sich unter 06221/4569-0 zu melden.

Heidelberg-Neuenheim: Mehrere Autos mutwillig beschädigt – Wer kann Hinweise geben?

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Gleich drei geparkte Autos wurden in der Nacht von

Samstag auf Sonntag von einem oder mehreren Unbekannten in der Ladenburger-, der

Werder- und der Keplerstraße mutwillig beschädigt. Der oder die Täter

beschädigten dabei die Außenspiegel, indem sie diese vermutliche abtraten. Auch

wurden teilweise die Scheibenwischblätter entfernt. Ein Fahrzeug wurde offenbar

geöffnet und durchwühlt. Entwendet wurde jedoch nichts. Der entstandene

Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter 06221 45690 an die das ermittelnde Polizeirevier

Heidelberg-Nord zu wenden.

Heidelberg-Rohrbach: Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Der Fahrer eines Motorrades und sein Sozius waren am

Sonntagabend gegen 17.50 Uhr auf der Straße am Götzenberg in Richtung

Heidelberg-Emmertsgrund unterwegs. In einer Linkskurve verlor der

Motorradfahrer, vermutlich aufgrund regennasser Fahrbahn, die Kontrolle über

sein Fahrzeug. Sowohl der Fahrer als auch sein Sozius kamen zu Fall. Beide

Personen sind verletzt. Derzeit befinden sich Rettungsdienst und Polizei vor

Ort. Die Unfallaufnahme läuft. Es kommt bereits zu Verkehrsbehinderungen.

Heidelberg/ mit 2 Promille am Straßenverkehr teilgenommen

Heidelberg (ots) – Am Samstag gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Besatzung des

Polizeireviers Heidelberg-Mitte einen 24-jährigen BMW Fahrer in der

Schurmannstraße, nachdem sich dieser auffällig verhielt. Nachdem der Alkoholtest

2 Promille ergab, musste der 24-jährige mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe

entnommen wurde. Sein Führerschein kam zu den Akten.

Heidelberg/Verkehrsunfall nach Rotlichtfahrt/Wer hatte Grün?/Zeugen gesucht/ Pressemeldung Nr. 2

Heidelberg (ots) – Am Sonntag gegen 01.00 h stieß ein Taxi mit einem Audi im

Kreuzungsbereich Römerstraße/Lessingstraße/Franz-Knauff-Straße zusammen. Hierbei

wurde die 30jährige Audifahrerin leicht verletzt. Der 66jährige Taxifahrer und

sein Fahrgast blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit

und wurden abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf 30.000,–

Euro. Da beide Fahrzeugführer angaben bei grün gefahren zu sein ist das

Polizeirevier Heidelberg-Mitte zur Bearbeitung des Unfalls auf Zeugen

angewiesen. Diese melden sich bitte unter Tel.: 0621/174-1700.

Heidelberg / BAB 5 zwischen AS Schwetzingen und Kreuz Walldorf / Wohnwagen umgekippt

Heidelberg (ots) – Gegen 11.00 Uhr verlor der Führer eines Ford Kuga mit

Wohnwagengespann die Kontrolle über seinen Anhänger, so dass dieser sich

aufschaukelte und auf Höhe des Parkplatzes Hardtwald umkippte. Verletzt wurde

zum Glück niemand. Bis zur Bergung des Anhängers mussten zwei Fahrspuren

gesperrt werden, so dass sich bis zu 7 km Rüückstau bildete. Gegen 12.30 Uhr war

die Unfallstelle geräumt und die Fahrbahn konnte wieder freigegeben werden.

Heidelberg: Fahrradkontrollen und -präventionsmaßnahmen im Rahmen der Partnerschaft „Sicher in Heidelberg“

Heidelberg (ots) – Im Rahmen der Partnerschaft „Sicher in Heidelberg“ führte das

Polizeipräsidium Mannheim am Donnerstag, 23.09.2021, in der Zeit zwischen 7.30

Uhr und 14 Uhr gemeinsam mit der Stadt Heidelberg einen Fahrradaktionstag durch.

Hierzu wurden zahlreiche Kontrollstellen im gesamten Stadtgebiet mit

unterschiedlichen Zielrichtungen eingerichtet und betrieben. Hauptaugenmerk lag

dabei auf mangelndem Sicherheitsabstand von Autofahrern beim Überholen von

Radfahrern, Benutzung des Radwegs in entgegengesetzter Richtung durch

Fahrradfahrer, Missachtung des Rotlichts durch Radfahrers sowie Benutzung von

Mobiltelefonen während der Fahrt. Im Rahmen eines ganzheitlichen

Kontrollansatzes wurde in den Abendstunden zudem verstärkt auch die

Verkehrstüchtigkeit der Radfahrer sowie die Funktionstüchtigkeit und Benutzung

der lichttechnischen Einrichtungen in den Fokus genommen.

Unter den insgesamt rund 200 kontrollierten Personen befanden sich 110

Fahrradfahrer, 76 Autofahrer sowie 30 E-Scooter-Fahrer. Es wurden nachfolgende

Feststellungen getroffen:

Der Fahrer eines manipulierten E-Bikes gelangt wegen Verstoßes

gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige

gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige Ein Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz i.V. mit der

Abgabenordnung

Abgabenordnung 50 Rotlichtverstöße durch Fahrradfahrer

10 Autofahrer hielten den erforderlichen Mindestabstand beim

Überholen von Fahrradfahrern nicht ein

Überholen von Fahrradfahrern nicht ein 17 Zuwiderhandlungen gegen die Gurtpflicht

24 Radler waren auf dem Radweg entgegen der vorgeschriebenen

Fahrtrichtung unterwegs

Fahrtrichtung unterwegs 31 kontrollierte Fahrräder wiesen Mängel auf (z.B. defekte

Klingel, fehlende Reflektoren)

Klingel, fehlende Reflektoren) 30 Radfahrer benutzten bei Dunkelheit nicht das vorgeschriebene

Licht oder die Beleuchtung war defekt

Licht oder die Beleuchtung war defekt 7 Fahrradfahrer benutzten verbotswidrig den Gehweg

2 Verstöße wegen freihändigem Fahren

Eine Vorfahrtsverletzung gegenüber einem Fahrradfahrer

17 Autofahrer parkten verbotswidrig auf dem Radweg und

behinderten Radfahrer. Diese wurden mit

Ordnungswidrigkeitenanzeigen belegt. Ein Fahrzeug war derart

behindernd abgestellt, dass es abgeschleppt werden musste.

Flankiert werden die Kontrollen, in der Zeit zwischen 14 Uhr und 17 Uhr durch

einen Infostand der Verkehrsprävention in der Pleikartsförster Straße, unter dem

Motto „Gemeinsam für ein starkes Miteinander“ flankiert. Dabei wurden 113

Beratungsgespräche durchgeführt.

Die Maßnahmen stießen sowohl in der Bevölkerung, aber auch bei den

Kontrollierten, auf positive Resonanz und werden zur Förderung der Sicherheit

aller Verkehrsteilnehmer regelmäßig fortgesetzt.

Heidelberg – Nach Unfall in der Bergheimer Straße Leichtkraftradfahrer schwer verletzt – PM Nr. 3

Heidelberg (ots) – Am 23.09.2021, um 16.35 Uhr, fuhr ein 41-Jähriger mit seinem

VW auf der Bergheimer Straße in Richtung Bismarckplatz. Auf Höhe Thibautstraße

wollte er wenden und übersah den ihm auf der Bergheimer Straße entgegenkommenden

39-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades. Beim Zusammenstoß verlor der

Zweiradfahrer die Kontrolle, stieß gegen drei am rechten Fahrbahnrand

ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge, bevor er selbst stürzte und auf der Fahrbahn

zum Liegen kam. Der 39-Jährige wurde schwer verletzt durch eine RTW Besatzung

zur weiteren medizinischen Versorgung in die Chirurgie Heidelberg verbracht. Der

Unfallverursacher blieb unverletzt und konnte nach der Unfallaufnahme vor Ort

entlassen werden. Am VW und am Leichtkraftrad entstand ein Schaden von jeweils

1.500 Euro, der Schaden an den drei weiteren touchierten Pkw wird auf insgesamt

7.500 Euro geschätzt. Der Bahn- und Busverkehr auf der Bergheimer Straße war

zeitweilig gesperrt und konnte erst um 16.51 Uhr wieder freigegeben werden. Die

Berufsfeuerwehr Heidelberg war zu Unterstützung der Einsatzmaßnahmen mit einem

Einsatzfahrzeug vor Ort.