Mannheim-Innenstadt: Autofahrerin kollidiert mit Straßenbahn – Wer hatte Vorfahrt? – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Freitag, gegen 07:50 Uhr befuhr eine 58-Jährige

mit ihrem Opel den Kaiserring in Richtung Hauptbahnhof und bog kurz nach dem

Wasserturm nach links in Richtung Friedrichsplatz ab. Beim Überqueren der

dortigen Schienen kollidierte die 58-Jährige mit einer Straßenbahn der Linie 2,

die ebenfalls in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war. Glücklicherweise wurden

bei dem Zusammenstoß weder die Opel-Fahrerin noch die 30-jährige

Straßenbahn-Fahrerin und deren Fahrgäste verletzt. An beide Fahrzeugen entstand

allerdings Sachschaden in Höhe von rund 7500 Euro.

An besagter Örtlichkeit wird die Vorfahrt sowohl für den Fahrzeugverkehr, als

auch für den Schienenverkehr durch ein Ampelsystem geregelt. Beide

Fahrzeugführerinnen gaben bei der Unfallaufnahme an, dass die für sie geltende

Ampel Ihnen die Weiterfahrt signalisiert hatte. Ein technischer Defekt an den

beiden Lichtzeichenanlagen wird nach derzeitigem Ermittlungsstand

ausgeschlossen.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht

daher dringend Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen

können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 174 4222 zu melden.

Mannheim-Feudenheim: Zaunelemente beschädigt und weggefahren

Mannheim-Feudenheim (ots) – Am Sonntag gegen 3:30 Uhr beschädigte ein

22-jähriger Mann mit seinem Skoda mehrere Zaunelemente eines Vereinsheims am

Neckarkanal und verursachte so einen Sachschaden von mindestens 1.500 Euro. Um

unerkannt zu bleiben, räumte der Verdächtige nach dem Unfall mehrere

Fahrzeugteile in seinen schwer beschädigten PKW und stellte diesen auf einem

nahegelegenen Parkplatz ab. Danach verließ er die Unfallstelle. Ein aufmerksamer

Zeuge stellte den Schaden am Zaun am Sonntagmorgen fest und verständigte die

Polizei. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten das

Unfallfahrzeug feststellen und zweifelsfrei mit der Unfallstelle in Verbindung

bringen. Nachdem der junge Mann ausfindig gemacht und mit den Feststellungen

konfrontiert wurde, räumte er ein, den Unfall in der Nacht verursacht zu haben.

Da die Beamten während dem Gespräch auch noch feststellten, dass der Mann

alkoholisiert war, wurde ihm auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen.

Aufgrund seines Verhaltens in der Nacht muss er sich nun wegen unerlaubten

Entfernens vom Unfallort und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Darüber

hinaus wurde dem 22-Jährigen der Führerschein vorläufig entzogen. Seine Eignung

zur Teilnahme am Straßenverkehr wird nun näher überprüft. Der Sachschaden an

seinem PKW wird auf 8.000 Euro beziffert.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Wendemanöver führt zum Sturz einer Rollerfahrerin – Zeugen gesucht

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Bereits am Freitagabend gegen 19:30 Uhr

ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der Seckenheimerstraße Höhe

Kopernikusstraße, bei der die 39-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrollers zu

Fall kam und schwer verletzt wurde. Nach deren Angaben hatte der Fahrer eines

PKW Fiat mit MA-Kennzeichen im Bereich der Seckenheimer Straße verbotswidrig

gewendet. Die Rollerfahrerin, welche damit nicht gerechnet hatte, erschrak und

verlor beim Abbremsen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Beim anschließenden Sturz

zog sie sich eine Wadenbeinfraktur, sowie diverse Prellungen zu und begab sich

in ärztliche Behandlung. Aufgrund Ihres Schockzustandes hatte sie die Schwere

ihrer Verletzungen vor Ort zunächst nicht bemerkt und keine Personalien mit dem

PKW-Führer ausgetauscht. Dieser war daraufhin weitergefahren. Das Polizeirevier

MA-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Fahrer des PKW Fiat, Zeugen

die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sowie die zum Unfallzeitpunkt vor Ort

befindlichen Ersthelfer, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier

Mannheim-Oststadt unter 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Oststadt: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Fahrradfahrer / Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim-Oststadt (ots) – Der 14-jährige Mountainbike-Fahrer bog in Höhe der

Haltestelle Fernmeldeturm nach rechts in Richtung Fernmeldeturm ab und übersah

offensichtlich die herannahende Straßenbahn. Der Junge wurde von der Straßenbahn

erfasst und gegen eine Warntafel geschleudert, wodurch er schwere Verletzungen

davontrug. Nach notärztlicher Versorgung wurde er in ein Krankenhaus

eingeliefert. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock. Fahrgäste wurden nicht

verletzt. Der Straßenbahnverkehr musste bis 18.00 Uhr in beide Richtungen

gesperrt werden.

Mannheim-Oststadt: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Fahrradfahrer

Mannheim-Oststadt (ots) – Am Sonntagabend gegen 17.15 Uhr kam es auf Höhe der

Straßenbahnhaltestelle Fernmeldeturm am Hans-Reschke-Ufer zu einem

Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Fahrradfahrer. Der Radfahrer

wurde verletzt. Aktuell befinden sich sowohl Feuerwehr als auch Rettungsdienst

und Polizei vor Ort. Zum Unfallhergang ist noch nichts bekannt.

Mannheim: Junger Mann mit Messer verletzt; Täter flüchtig, Kripo ermittelt; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Ein 18-jähriger Mann wurde am späten Samstagabend im Bereich

der Heinrich-Zille-Straße, Ecke Waldhofstraße von einem unbekannten Täter mit

einem Messer schwer verletzt.

Der junge Mann hatte sich in einer ca. 20-köpfigen Gruppe aufgehalten, als es

gegen 21.15 Uhr aus bislang unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung

innerhalb der Gruppe kam. In der Folge wurde der 18-Jährige mit einem Messer

verletzt. Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde er mit einem Rettungswagen

in eine Klinik gebracht. Nach derzeitigen Kenntnisstand besteht keine

Lebensgefahr.

Der größte Teil der Gruppierung flüchtete nach der Tat in Richtung Zeppelinpark.

Eine Fahndung mit vierzehn Streifenwagenbesatzungen nach ihr verlief ohne

Ergebnis. Es liegen bislang noch keine Hinweise zum Täter vor.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Fahnder versprechen sich von den Personen, die sich zur Tatzeit im Bereich

des Tatortes aufhielten, weitere Hinweise zur Klärung der Tat und zur

Identifizierung des Täters.

Dabei können auch Videos und Fotos behilflich sein, die von der Tat und/oder dem

Täter gefertigt wurden.

Alle Zeugen, deren Aussagen die Ermittler bei der Aufklärung der Tat einen

Schritt weiterbringen könnten, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst,

Tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.