Nieder-Gemünden – Nach der Sprengung eines Geldautomaten am frühen Montagmorgen (27.09.), gegen 2 Uhr, hat die Kriminalpolizei Alsfeld die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort aufwendige Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sind die Täter mit einem dunklen, hochmotorisierten Audi Avant geflüchtet. Wer hat in Nieder-Gemünden in den Morgenstunden ab 2 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Ist solch ein Pkw bereits vor der Tat im Bereich des Tatortes aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0.

Durch die Sprengung geriet der Automat in Brand. Aufmerksame Anwohner hielten das Feuer mit Feuerlöschern unter Kontrolle, bis kurze Zeit später die Feuerwehr eintraf. Den Einsatzkräften gelang es den Brand zu löschen, bevor er auf das restliche Gebäude übergreifen konnte. Durch den Rauch wurden bei den Löscharbeiten zwei Feuerwehrleute und ein Anwohner verletzt und mussten medizinisch behandelt werden.

Am Gebäude und am Geldautomat entstand Sachschaden von insgesamt circa 70.000 Euro.

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Unfallflucht

Brand – In den frühen Morgenstunden des Montags (27.09.) kam auf der B458 von Fulda in Richtung Hilders kurz vor der Ortslage Brand ein silbergrauer Opel Zafira aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte in die dortige Schutzplanke und wurde anschließend nach links in den Straßengraben abgewiesen, wo es stark beschädigt zum Stehen kam. Als die Polizei am Unfallort eintraf, befanden sich keine Kennzeichen mehr an dem Pkw. Der Fahrzeugführer hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung der Verkehrsunfallflucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/96120 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Polizeistation Hilders

Unfall mit Sachschaden

Fulda – Am Samstag (25.09.) kam es auf der Frankfurter Straße, gegen 09:10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 22-jähriger Mann aus Tann hatte mit seinem VW Golf auf dem Seitenstreifen der stadtauswärts führenden Frankfurter Straße geparkt und wollte beim Einfahren in den Verkehr wenden. Dabei übersah er den stadtauswärts fahrenden Dodge Ram eines 53-jährigen Mannes aus Fulda. Es kam zum Zusammenstoß der Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8.500 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfallflucht

Kirchheim – Am Donnerstag (23.09.), in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:15 Uhr, parkte ein 22-jähriger Osnabrücker seinen schwarzen VW Amarok in der ersten Reihe auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Industriestraße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am vorderen, rechten Radkasten fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken, das Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Alleinunfall

Bad Hersfeld – Am Sonntag (26.09.), gegen 3:45 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Gießen die Bundesstraße 62 in Fahrtrichtung Eichhof. In Höhe der Anschlussstelle Europakreisel kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stieß frontal gegen einen Betonpfosten mit Pfeilbake und wurde auf die dortige Schutzplanke geladen. Anschließend landete der Pkw mit der linken Fahrzeugseite auf der Fahrbahn, bis er schließlich auf allen vier Rädern wieder auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Es entstand Totalschaden am Pkw. Bei dem Zusammenstoß wurde ein Stück Schutzplanke beschädigt und ein Betonpfosten mit Pfeilbake aus der Verankerung gerissen. Der Gesamtschaden beträgt circa 9.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Unfall mit Fußgängerin

Alsfeld – Am Samstag (25.09.), gegen 9:30 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Alsfeld die Schwabenröder Straße in Richtung Ludwigsplatz. Im Bereich einer leichten Rechtskurve kollidierte der Pkw-Führer mit einer 38-jährigen Alsfelderin, welche den Ludwigsplatz zu Fuß überquerte. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw des Unfallverursachers entstand geringer Sachschaden.

Polizeistation Alsfeld

Von der Fahrbahn abgekommen

Schotten – Am Samstag (25.09.) fuhr ein BMW-Fahrer, gegen 19:20 Uhr, die B 455 aus Schotten kommend in Richtung Rainrod. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Unfall

Schotten-Burkhards – Am Sonntag (26.09.) fuhr ein Ford-Fiesta-Fahrer, gegen 4:50 Uhr, die K 141 von Burkhards kommend in Richtung B 276. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte mit der hinteren linken Fahrzeugseite gegen einen Baum. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht.

Leichtverletzter nach Unfall durch Vorfahrt missachtet

Grebenhain – Am Freitag (24.09.), gegen 14:20 Uhr, fuhr ein Mazda-Fahrer die Hauptstraße (B 275) aus Vaitshain kommend in Richtung Hartmannshain. Eine Vito-Tourer-Fahrerin wollte zeitgleich auf die B 275 auffahren und kollidierte dabei mit dem vorfahrtsberechtigten Mazda. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Vito auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Die Beifahrerin des Mazda wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

Verletztes Kind nach Unfall

Schlitz-Rimbach – Am Sonntag (26.09.) befuhr, gegen 15 Uhr, ein BMW-X5-Fahrer die Rimbacher Straße aus Ober-Wegfurth kommend, als ein 10-jähriges Kind mit seinem Mountainbike von dem Weg „Troßbach“ auf die Rimbacher Straße auffuhr. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte der Autofahrer den Zusammenprall mit dem 10-Jährigen Kind nicht mehr verhindern. Das Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in eine Klinik verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.300 Euro.

Polizei stoppt Drogenfahrt

Schotten – Ein 19-Jähriger aus Nidda versuchte sich in der Nacht zu Samstag (25.09.) einer Verkehrskontrolle zu entziehen. In der Laubacher Straße wurde der Fahrer eines blauen Volvos schließlich von der Streife gestoppt. Da der 19-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und ein Drogenvortest positiv verlief, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen und muss sich nun unter anderem wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

Einbruch in Keller

Alsfeld – Unbekannte brachen zwischen Freitagabend (24.09.) und Samstagmorgen (25.09.) in ein Wohnhaus in der Straße „Amthof“ ein. Die Täter traten zwei Kellerfenster ein und entwendeten unter anderem ein Mountainbike der Marke „Cube“ sowie diverse Getränke. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von rund 2.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Werkzeug gestohlen

Schlitz – Ein noch im Bau befindliches Wohnhaus in der Bahnhofstraße war Ziel von unbekannten Täter. In der Nacht zu Samstag (25.09.) hebelten sie eine Holzverkleidung auf und entwendeten aus dem Erdgeschoss sämtliches Werkzeug im Wert von rund 3.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Falscher Polizeibeamter unterwegs

Lauterbach – Eine männliche Person suchte am Freitag (24.09.), gegen 11 Uhr, eine 33-jährige Frau aus Lauterbach auf. Der Unbekannte gab sich als Polizeibeamter aus, der ihre Wohnung in der Bahnhofstraße wegen eines neuen Sicherheitskonzeptes der Polizei überprüfen wollte. Die 33-Jährige verhielt sich richtig und ließ den Mann nicht herein. Sie informierte die Polizei und fragte bei den Beamtinnen und Beamten direkt nach.

Die 33-Jährige beschreibt den Mann wie folgt: circa 180 bis 190 Zentimeter groß, zwischen 35 und 45 Jahre alt, schlank, kurze dunkle Haare und eine leichte Narbe auf der linken Wange. Er trug ein dunkelblaues Hemd mit dunkelblauer Hose. Auf der Brust war ein gelber Schriftzug „Polizei“ angebracht. Zudem soll er einen schwarzen Gürtel getragen haben.

Ihre Polizei rät: Seien Sie wachsam und rufen Sie im Zweifel immer die Polizei unter dem Notruf 110 an! Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto zerkratzt

Philippsthal – Den grünen Volvo eines 43-Jährigen beschädigten Unbekannte Freitagnacht (24.09.), zwischen 5 und 8 Uhr. Das Fahrzeug war in der Straße „Am Hirschgarten“ des Ortsteils Röhrigshof geparkt und wurde auf noch unbekannte Weise zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld – Unbekannte stiegen am Freitagabend (24.09.) durch ein Fenster einer Kellerwohnung in ein Mehrfamilienhaus in der Straße „Falkenblick“ ein. Dort entwendeten sie Bargeld und flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere hundert Liter Kraftstoff gestohlen

Neuenstein – Auf dem Autobahnrastplatz „Fuchsrain“ an der A7 zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld-West und Homberg (Efze) stahlen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (26.09.) mehrere hundert Liter Kraftstoff. Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer stellte gegen 21.30 Uhr seinen Sattelzug ab. Das nutzten unbekannte Täter, um unbemerkt Diesel im Wert von rund 550 Euro abzupumpen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldautomat gesprengt – Polizei fahndet und bittet um Hinweise

Nieder-Gemünden (ots)

Am frühen Montagmorgen (27.09.), gegen 2 Uhr, kam es in einer Bankfiliale in Nieder-Gemünden zu einer Geldautomatensprengung. Mehrere Täter entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe und flüchteten im Anschluss mit einem dunklen Audi Kombi auf die BAB 5.

Die sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Fahrzeugs. Aktuell ist die Polizei für Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, beziehungsweise Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Alsfeld unter Telefon 06631/974-0 in Verbindung zu setzen.(pb)

Kradunfall in Eichenzell

Eichenzell (ots)

Ein leichtverletzter Kradfahrer und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntag, dem 26.09.2021, gg.10.20 Uhr in Eichenzell-Löschenrod, in der Frankfurter Straße Ecke Bronnzeller Straße.

Ein 21-jähriger junger Mann aus Eichenzell befuhr mit seinem PKW, einem Smart forfour, in Eichenzell OT Löschenrod die Frankfurter Straße aus Richtung Eichenzeller Straße kommend in Fahrtrichtung Bronnzeller Straße.

In Höhe der Bronnzeller Straße wollte der 21-Jährige nach links in diese abbiegen. Dabei jedoch übersah er einen auf der Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Eichenzeller Straße fahrenden Kradfahrer. Der Kradfahrer, ein 17-jähriger junger Mann, ebenfalls aus Eichenzell stammend, konnte mit seinem Leichtkraftrad, einer Yamaha MT 125, nicht mehr ausweichen und kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Während der 21-jährige Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der 17-Jährige leichtverletzt zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

An dem PKW und an dem Leichtkraftrad entstand jeweils Sachschaden in einer Gesamthöhe von 5000,- Euro.

Verkehrsunfallflucht, Rotenburg an der Fulda Samstag, 25.09.2021, 09:55 Uhr bis 17:45 Uhr

Ein geparkter PKW wurde in der Nordstraße Höhe Hausnummer 6 in Lispenhausen von einem anderen Fahrzeug beschädigt; dessen Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachschaden: 1200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg/F., 06623/9370 oder über die Online-Wache www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Personenschaden, Rotenburg an der Fulda Samstag, 25.09.2021, 13:57 Uhr

Eine 21-jährige Radlerin wollte im Schützenweg in Lispenhausen über eine Bordsteinabsenkung fahren, verbremste sich und stürzte Kopfüber auf die Fahrbahn. Die junge Frau verletzte sich an der Hand und hatte dabei noch „Glück im Unglück“: Sie trug keinen Fahrradhelm. Sachschaden:50 Euro.

Rollerfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bad Hersfeld (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, befuhr eine 65-jährige PKW-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Wehneberger Straße aus Richtung Norden kommend in Fahrtrichtung Süden. Hinter ihr fuhr ein 74-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Roller. Beide hielten aufgrund der roten Lichtzeichenanlage auf der Abbiegespur zur Dippelstraße an. Als diese von „Rotlicht“ auf „Grünlicht“ sprang fuhr die Frau mit ihrem Fahrzeug an und wollte in die Einmündung einbiegen, als aus bisher ungeklärter Ursache der Mann mit seinem Roller auf den PKW der Dame auffuhr und zu Boden stürzte. Der 74-jährige Mann wurde hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im Gesamtwert von ca. 2300 Euro.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am 23.09.2021 gegen 14:10 Uhr ist eine 30-jährige Frau mit ihrem Elektroroller ohne Fremdverschulden gestürzt. Sie befuhr die Richard-Müller-Straße in Richtung Fulda-Lehnerz. Als die Fahrerin schräg zur Bordsteinkante auf den Gehweg fahren wollte, hat das Vorderad blockiert und es kam zum Sturz. Die Fahrerin verletzte sich dabei schwer am Bein und wurde mit einem RTW ins Klinikum Fulda gebracht. An dem Roller entstand minimaler Saschaden.

Trunkenheit im Straßenverkehr

ROTENBURG. Am Freitag, gegen 21:15 Uhr, wurde ein 54-jähriger PKW-Fahrer aus Rotenburg an der Mündershäuser Straße im Rahmen einer Standkontrolle von Beamten der Polizeistation Rotenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkohol-Vortest ergab 1,6 Promille. Der Rotenburger musste seinen PKW am Kontrollort stehen lassen und sich auf der Polizeidienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde vorläufig sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht

WILDECK-BOSSERODE. Am Samstag, gegen 01:10 Uhr, verlor ein 26-jähriger PKW-Fahrer an der Ecke Raßdorfer Straße / Schützenweg die Kontrolle über seinen PKW, prallte zunächst gegen den Bordstein und anschließend gegen die dortige Straßenlaterne. Die Straßenlaterne stieß durch die Wucht des Aufpralls gegen die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses. Der PKW war unfallbedingt nicht mehr fahrbereit. Der Fahrzeugführer entfernte sich direkt im Anschluss zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle. Durch Ermittlungen der entsandten Funkstreife konnte die Identität des Fahrers geklärt werden. Dieser hatte sich offenbar erst kurz zuvor, und entgegen des Willens der Fahrzeughalterin, des Fahrzeugs ermächtigt, stand vermutlich unter erheblichem Alkoholeinfluss und dürfte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sein. Der Gesamtschaden beziffert sich auf ca. 3.000 Euro.