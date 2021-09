Schwerer Verkehrsunfall Hadamarer Stock

Zeit: Montag, 27.09.2021, 10.29 Uhr

Ort: Hadamar, L 3462/L 3278

Ein 79 – jähriger aus Frickhofen befuhr mit seinem Pkw die L 3462 aus Richtung Hadamar kommend in Richtung Niederzeuzheim. An der Einmündung zur L 3278 (Hadamarer Stock) übersah er einen aus Richtung Niederzeuzheim kommenden Pkw, in welchem sich ein 53 – jähriger Mann aus Thalheim befand. Der 79 – jährige missachtete dann das Stopschild und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Dort kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Dabei wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. Der 53 – jährige wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Koblenz verbracht werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von 13.000 EUR.

Schwerer Verkehrsunfall K 486 zwischen Münster und Hessenstraße

Zeit: Montag, 27.09.2021, 11.04 Uhr

Ort: Gemarkung Selters Münster, K 486, Km 0,6

Ein 70 – jähriger Lkw – Fahrer aus Lambrecht befuhr mit seinem Lkw die K 486 aus Richtung Münster in Richtung Hessenstraße. In Höhe der Zufahrt zum „Waldeck“, beabsichtigter er dann nach links in die geteerte Zufahrt zum Hof abzubiegen.

Ein 18 – jähriger Motorradfahrer aus Selters – Haintchen befuhr die K 486 in entgegengesetzter Richtung. Nach einer langgezogenen Rechtskurve stieß er dann gegen die rechte Seite des im Abbiegevorgang befindlichen Lkw. Er stürze zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, woraufhin er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Frankfurt verbracht wurde.

Der Lkw – Fahrer blieb unverletzt.

Es entstand ein Schaden von ca. 6000.- EUR

Die K 486 musste für die Dauer der Unfallaufnahme, zu der auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde, für ca. 4 Stunden voll gesperrt werden.

Bereich der Pst. Limburg

Unfall mit erheblichem Sachschaden in Hadamar – Fahrer unter Alkoholeinfluss

Unfallort: Faulbacher Straße, 65589 Hadamar

Unfallzeit: Sonntag, der 26.09.2021, 00:58 Uhr

(sw) In der Nacht zum Sonntag gegen 01:00 Uhr, befuhr eine 31 Jahre alte Frau mit ihrem BMW die Faulbacher Straße in Hadamar und kam ohne Fremdverschulden von der Fahrbahn ab. Der BMW schob zwei geparkte Fahrzeuge ineinander und riss einen Verteilerkasten für Telekommunikation ab. Die Frau stand unter Alkoholeinfluss. Auf der Dienststelle wurden weitere Maßnahmen getroffen. Verletzt wurde niemand.

Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf ca. 18.650,00 Euro.

Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg in Verbindung zu setzen – Tel.: 06431-91400

Wahlplakat brennt in Limburg

Tatort: 65552 Limburg-Eschhofen, Pariser Straße -ICE-Gebiet

Tatzeit: Sonntag, 26.09.2021, 02:30 Uhr

Durch unbekannte Täter wurde ein in etwas 2m Höhe an einem Laternenmast angebrachtes Wahlplakat angezündet.

Dieses wurde von der FFW Limburg gelöscht. Es entstand geringer Sachschaden.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Nummer 06431-91400 entgegen.

Bereich der Pst. Weilburg

Weilburg, Limburger Straße: Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 26. September 2021, gegen 02:20 Uhr, fiel einer Streife der Polizeistation Weilburg in der Limburger Straße in Weilburg ein Pkw Audi auf, der ohne Licht unterwegs war. Eine sich anschließende Verkehrskontrolle ergab, dass die 39-jährige Fahrerin aus Weilmünster wohl etwas zu tief ins Glas geschaut hatte. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von deutlich über 1 Promille. Die Fahrerin musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, weiterhin wurde ihr Führerschein beschlagnahmt.

Hauswand beschädigt +++ Unfall bei Weinbach +++ Alkoholisiert Unfall verursacht

Limburg (ots)

Sachbeschädigung an Hauswand in Dornburg-Frickhofen: In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag, den 24.09.2021, wurden in der Frickhofener Dornburgstraße, Teile einer Hausfassade beschädigt. Unbekannte Täter warfen und schlugen mit Steinen gegen die Hausfassade, sodass diese beschädigt wurde. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg, unter 06431/91400 in Verbindung zu setzen.

Unfall mit hohem Sachschaden bei Weinbach: Am 24.09.2021, um 15.20 Uhr, kam es an der Kreuzung L 3323 / K 434 bei Weinbach zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger aus Weinbach befuhr mit seinem VW die Kreisstraße aus Weinbach kommend und wollte die Landstraße überqueren. Hierbei übersah er einen 49-jährigen aus Bad Camberg mit seinem Suzuki, welcher aus Richtung Weilburg kam. Bei dem Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 11.000 Euro.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht und geflüchtet: Am gestrigen Freitagabend, gegen 21.15 Uhr, kam in der Weilburger Hauptstraße ein 25-jähriger aus Weilburg von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug. Anschließend entfernte sich der Verursacher mit seinem Opel von der Unfallstelle, konnte aber kurze Zeit später ermittelt werden. Da er alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.