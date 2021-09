Diebstahl aus Fahrzeug – Hofheim am Taunus, Neugasse, Freitag, 24.09.2021, 01:20 Uhr

Bereits am Freitag, den 24.09.2021 gegen 01:20 Uhr kam es zu einem Diebstahl von einer Tasche und Sportbekleidung aus dem Kofferraum eines abgestellten PKW. Das Fahrzeug stand an der Wohnanschrift in der Neugasse in Hofheim am Taunus. Der Täter verschafft sich vermutlich mit einem technischen Hilfsmittel Zugang zum Fahrzeug, ohne dieses zu beschädigen. Aus dem Kofferraum entwendete er dann Kleidung im Wert von 300,- Euro. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 16-30 Jahre alt, kleine, zierliche Statur, trug eine Wollmütze und eine Mund-Nasen-Bedeckung, bekleidet mit einer Steppjacke, einer Jeanshose und mit Sportschuhen und trug einen Rucksack mit sich

Hinweise werden bei der Kriminalpolizei in Hofheim entgegengenommen, unter der Telefonnummer 06192 2079-0

Fahrrad entwendet – Eschborn, Dörnweg, Samstag, 25.09.2021, 21:30 Uhr bis Sonntag, 26.09.2021, 02:45 Uhr

Zwischen Samstag, den 25.09.2021 um 21:30 Uhr und Sonntag, den 26.09.2021 um 02:45 Uhr kam es zu einem Diebstahl von einem Fahrrad der Marke MAMMUT in schwarz, im Wert von 350,- Euro. Das Fahrrad war mit einem Faltschloss an einem Fahrradstellplatz im Dörnweg in Eschborn angeschlossen. Vermutlich wurde das Faltschloss geknackt und das Fahrrad, samt Schloss und einer Fahrradtasche entwendet. Bisher sind keine Täterhinweise bekannt.

Hinweise werden bei der Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 9695-0 entgegengenommen.

Verkehrskontrollen in Hochheim – Hochheim am Main, Am Daubhaus, Sonntag, 26.09.2021 von 23:00 Uhr bis 23:45 Uhr

In der vergangenen Nacht führte die Flörsheimer Polizei in der Straße Am Daubhaus in Hochheim eine Verkehrskontrolle durch. Im Zeitraum wurden insgesamt 9 Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen. Erfreulicherweise kam es im gesamten Zeitraum lediglich zu einer Beanstandung. Ein Fahrzeugführer führte sein Fahrzeug, ohne den Sicherheitsgurt anzulegen.

Für Ihre Sicherheit werden wir auch in Zukunft unangekündigte Verkehrskontrollen durchführen.

Sachbeschädigung durch Feuer

Unbekannte Täter setzten am Samstag, gegen 23:22 Uhr, in der Kapellenstraße in Flörsheim, eine Papier-Mülltonne in Brand. Die Mülltonne war frei zugänglich vor einem Haus abgestellt. Aufgrund der Gesamtumstände kann von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen werden. Durch eine Anwohnerin konnte das Feuer rechtzeitig bemerkt und durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden blieb mit ca. 200.- Euro gering. Hinweise nimmt die Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer 06145-54760 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Einbruch in die Heinrich-von-Brentano-Schule in Hochheim

Am Samstagabend wurde durch Schüler der Heinrich-von-Brentano festgestellt, dass auf der Rückseite der Schule ein Fenster zum Lehrerzimmer eingeschlagen war. Als Tatmittel wurden offenbar zwei Ziegelsteine verwendet, die im Inneren des Lehrerzimmers lagen. In dem Raum wurde eine Tasche durchwühlt. Weiteres konnte vorerst nicht festgestellt werden. Zu den Tätern gibt es keinerlei Hinweise. Der Sachschaden wird auf 500.- Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer 06145-54760 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Eigentumsdelikte

+++ Diebstahl aus PKW – Täterfestnahme erfolgt +++

Tatzeit: Sa., 25.09.2021, gg. 04:30 Uhr

Tatort: 65239 Hochheim am Main, Hajo-Rüter-Straße

Am frühen Samstagmorgen kam es in Hochheim am Main zur Festnahme von zwei Personen, die sich zuvor an einem geparkten Fahrzeug, einem Ford Ranger, vergriffen hatten. Dank einer aufmerksamen Zeugin erhielt die Polizeistation Flörsheim rechtzeitig den entscheidenden Hinweis. So hatte sie drei Personen beobachten können, wie sie sich an einem PKW in der Hajo-Rüter-Straße zu schaffen machten und diesen offenbar durchsuchten.

Nach Erblicken der Zeugin seien die unbekannten Personen fußläufig geflüchtet. Kurze Zeit später fiel ihr ein dunkles Fahrzeug mit MZ-Kennzeichen auf, welches an ihr vorbeifuhr. Sie konnte hierbei mindestens eine Person, welche zuvor geflüchtet war, in dem Fahrzeug wiedererkennen. Aufgrund des zeitnahen Hinweises der Mitteilerin und der von ihr erfolgten Personenbeschreibung, konnte durch die Polizeistreife im Nahbereich ein schwarzer Golf mit MZ-Kennzeichen festgestellt werden. In dem Fahrzeug befanden sich zwei Personen, auf die die Personenbeschreibung der Zeugin passten.

Weiterhin konnten in dem Fahrzeug Einbruchswerkzeug und mögliches Diebesgut (Navigationsgeräte) aufgefunden und sichergestellt werden, woraufhin die Festnahme der beiden Personen erfolgte. Wie sich herausstellte, wurde aus dem Ford Ranger nichts entwendet.

Im Fahrzeug der Beschuldigten konnten weiterhin zwei Messer, Pfefferspray, sowie Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Der Fahrzeugführer stand zudem unter Drogeneinfluss. Zu den üblichen polizeilichen Maßnahmen, musste nun noch eine Blutentnahme bei dem Fahrzeugführer durchgeführt werden. Ein Verfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und der Fahrzeugnutzung unter Betäubungsmitteleinfluss wurde ergänzend eingeleitet.

Beide Beschuldigten wurden nach den polizeilichen Maßnahmen von der Polizeidienststelle entlassen.

Im Laufe des Samstagmorgens wurde der Polizeidienststelle Flörsheim ein Diebstahl aus einem geparkten Fahrzeug, in Hochheim gemeldet. Das Fahrzeug, ein Peugeot, stand zur Tatzeit im Bereich des Breslauer Rings geparkt. Bei dem Diebesgut handelte es sich unter anderem um ein Navigationsgerät, eben jenes, welches bei den Beschuldigten aufgefunden worden war.

Ermittlungen zum dritten flüchtigen Täter dauern an.

Verkehrsdelikte

+++ Trunkenheit im Straßenverkehr +++

Tatzeit: Sa., 25.09.2021, gg. 01:00 Uhr

Tatort: 65439 Flörsheim, Alfred-Kaulfuß-Straße

Ein Fahrzeugführer aus Flörsheim befuhr mit seinem Opel Astra die L3028 aus Richtung Flörsheim kommend in Fahrtrichtung Hochheim. Beim Abbiegen in die Falkenbergstraße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam linksseitig von der Fahrbahn ab. Ein Sachschaden entstand hierbei nicht. Jedoch konnte durch die eingesetzte Polizeistreife Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille. Der Fahrzeugführer wurde sodann zur Polizeidienststelle Flörsheim verbracht, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Diese wurde durch einen hinzugerufenen Arzt durchgeführt. Sein Führerschein wurde im Anschluss sichergestellt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Flörsheimer wieder entlassen. Er wird sich nun für die Trunkenheitsfahrt verantworten müssen.

+++ Verkehrsunfallflucht, Urkundenfälschung, etc. +++

Unfallzeit: Sa., 25.09.2021, gg. 02:50 Uhr Unfallort: 65439 Flörsheim, L3028

Zur Unfallzeit befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die L3028 aus Richtung Flörsheim kommend in Richtung Hochheim und kam auf Höhe des Schützenhauses aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug, ein Opel Omega, kollidierte mit der Schutzplanke, wodurch diese beschädigt wurde. Das Fahrzeug blieb stark beschädigt an der Unfallstelle zurück, während der Fahrzeugführer die Flucht ergriff. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 5500 EUR. Aufgrund eines aufgefunden Briefes im Verursacherfahrzeug, konnte die eingesetzte Polizeistreife Rückschlüsse zum vermeintlichen Unfallfahrer ziehen. Dieser wurde telefonisch kontaktiert. Der Fahrzeughalter gab zwar telefonisch die Fahrereigenschaft zu, weigerte sich jedoch zur Unfallstelle zurückzukehren.

Im Laufe der Folgemaßnahmen stellte sich heraus, dass die montierten Kennzeichen nicht zu dem Unfallfahrzeug gehörten und das das Fahrzeug nicht zugelassen war. Somit wurden weitere Verfahren wegen der Urkundenfälschung, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz /Kraftfahrzeugsteuergesetz, eingeleitet. Das Unfallfahrzeug wurde polizeilich abgeschleppt. Sollte es sich bei dem mutmaßlich beschuldigten Unfallfahrer um den Fahrzeughalter handeln, hätte dieser des Weiteren keine gültige Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Sonstige

+++ Vermisste Person wohlbehalten zurück +++

Ort: Hofheim

Zeit: Sa., 25.09.2021, gg. 13:00 Uhr

Die seit Freitag, dem 24.09.2021, eingeleitete Suche nach der vermissten Frau

CHARIFI ALEGHA aus Hofheim

kann eingestellt werden.

Dem Vater gelang es Kontakt zu seiner Tochter herzustellen, in dem sie ihm dann ihren Aufenthaltsort preisgab. Sie konnte daraufhin durch ihren Vater wohlbehalten in Wiesbaden angetroffen werden.