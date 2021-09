Einbrecher im Hessischen Staatstheater,

Samstag, 25.09.2021, zw. 01:00 Uhr und 07:45 Uhr, 65189 Wiesbaden,

Christian-Zais-Straße,

(am) Im genannten Zeitraum brachen Unbekannte in das Hessische Staatstheater ein

und verursachten Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Der oder die unbekannten Täter drangen gewaltsam über ein Fenster in das

Staatstheater ein und durchsuchten dort einen Umkleideraum. Ein Vordringen in

weitere Räume blieb jedoch aufgrund der gut gesicherten Türen im Theater

erfolglos. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher noch nicht bekannt. Personen,

die etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit

dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu

setzen.

Einbruch in Wohnung,

Zw. Freitag, 24.09.2021, 17:00 Uhr und Samstag, 25.09.2021, 16:00 Uhr, 55246

Mainz-Kostheim, Uthmannstraße,

(am) Am Wochenende kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung in einem

Mehrfamilienhaus in der Kostheimer Uthmannstraße.

Unbekannte kletterten auf einen Balkon des Hauses, zerstörten dort eine

Fensterscheibe und drangen so in die Wohnung ein. Da die nächste Zimmertüre

abgeschlossen war, brach man das Vorhaben ab und verließ die Wohnung auf dem

demselben Weg, wie man eingestiegen war. Offensichtlich wurde nichts entwendet.

Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt

das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

Nachbarschaftsstreit eskaliert

Wiesbaden (ots) – Wiesbaden, Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße, Sonntag,

26.09.2021, 15:54 Uhr

(cp)Ein Streit unter Nachbarn mündete Sonntagnachmittag in Wiesbaden in einem

größeren Einsatz von Rettungsdienst und Polizei. Eine der Beteiligten hatte

Pfefferspray versprüht.

Die Ursache war eine Ruhestörung. Eine 69-jährige Bewohnerin eines

Mehrfamilienhauses in der Erich-Ollenhauer-Straße fühlte sich durch ihre

Nachbarn und deren Familienbesuch gestört. Die Frau sprach daher gegen 15:55 Uhr

ihren 52-jährigen Nachbarn und dessen 51-jährige Ehefrau an, wobei es zwischen

ihnen im Hausflur sofort zum Streit gekommen sein soll. Hierbei sollen

gegenseitige Beleidigungen gefallen sein und der Mann und die 70-Jährige hätten

sich sogar gegenseitig angespuckt. Die 69-Jährige habe sich schließlich bedroht

gefühlt und deswegen mit einem Tierabwehrspray in Richtung des Ehepaars

gesprüht. Während der Mann unverletzt blieb, erlitt seine Ehefrau

Atembeschwerden. Zudem klagten auch zwei Gäste der Eheleute, ein 58-jähriger

Cousin und eine 12-jährige Enkelin der Eheleute durch den Sprühnebel über

Atemwegsreizungen. Ebenso wie die 69-Jährige selbst, die scheinbar auch den

Sprühnebel eingeatmet hatte. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst,

konnten alle Beteiligten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die 69-Jährige und ihr

Nachbar müssen sich nun in Strafverfahren verantworten.

Auffahrunfall mit Verletzten – Airbags aufgegangen, Wiesbaden, Siegfriedring / Hasengartenstraße, Samstag, 25.09.2021, 17:50 Uhr

(ds) Am späten Samstagnachmittag wurden bei einem Verkehrsunfall auf dem

Siegfriedring zwei Personen verletzt. Die 57-jährige Fahrerin eines schwarzen VW

Golf befuhr gegen 17.50 Uhr den Siegfriedring in Richtung B54 und bemerkte zu

spät, dass ein vor ihr fahrender schwarzer BMW verkehrsbedingt anhalten musste.

Sie fuhr auf den BMW hinten auf, der wiederum auf einen davorstehenden schwarzen

Audi geschoben wurde. Beide Airbags im Golf wurden durch den Zusammenstoß

ausgelöst. Die 57-Jährige aus Wiesbaden wurde zur Behandlung durch einen

Rettungswagen in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Der VW Golf musste

anschließend abgeschleppt werden. Die 56 Jahre alte Fahrerin des BMW wurde durch

den Aufprall leicht verletzt und vor Ort behandelt. Der Fahrer des Audi bleib

unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000,- Euro.

Radfahrerin bei Unfall verletzt, Wiesbaden, Biebricher Allee / Weihergasse, Samstag, 25.09.2021, 16:50 Uhr

(ds) Am Samstagnachmittag wurde eine Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit

einem Pkw in der Biebricher Allee verletzt. Der 49-jährige Fahrer eines weißen

VW Caddy aus Mainz-Kostheim befuhr gegen 16.50 Uhr die Biebricher Allee in

Fahrtrichtung Innenstadt. Bei stockenden Gegenverkehr wollte der 49-Jährige nach

links in die Weihergasse abbiegen. Dabei übersah er die 39-jährige Radfahrerin

aus Wiesbaden, die die Biebricher Allee auf dem Radweg in Fahrtrichtung Biebrich

befuhr. Die Radfahrerin prallte dadurch gegen die Fahrzeugseite des Pkw und kam

zu Fall. Sie wurde anschließend durch einen Rettungswagen zur Behandlung in ein

Wiesbadener Krankenhaus gebracht.

Taschendiebstahl im Einkaufsmarkt – ein Täter festgenommen, zwei flüchtig Wiesbaden, Luisenstraße, Samstag, 25.09.2021, 12:50 Uhr

(ds) Am Samstagmittag kam es in einem Einkaufsmarkt in der Wiesbadener

Innenstadt zu einem Taschendiebstahl. Der 67-jährige Geschädigte hatte sich

gegen 12:50 Uhr an der Kasse im Einkaufsmarkt in der Luisenstraße angestellt.

Von hinten näherten sich ihm drei Täter, die die Geldbörse des Mannes aus seiner

Handtasche unbemerkt entwenden konnten und dabei offenbar arbeitsteilig

vorgingen. Das Tatgeschehen konnte von dem Ladendetektiv beobachtet werden. Es

gelang ihm, eine 50-jährige Tatbeteiligte bis zum Eintreffen der Polizei

festzuhalten. Die beiden anderen Täter konnten flüchten. Die Frau wurde

anschließend festgenommen und auf das Polizeirevier verbracht. Die entwendete

Geldbörse wurde bei ihr aufgefunden. Bei den flüchtigen Tätern soll es sich um

eine weitere Frau und einen Mann gehandelt haben. Der Mann soll ca. 180cm groß

und von kräftiger Statur sein. Er hatte kurze rasierte Haare und eine gebräunte

Haut. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einem weißen T-Shirt mit roten und

schwarzen Balken und mit der Aufschrift „Who shot Ya“, einer dunkelblauen Hose

und schwarzen Sneakern. Er trug eine schwarze Basecap, eine schwarze

Mundnasenbedeckung und führte eine schwarze Umhängetasche mit sich. Die Frau

soll ca. 160 bis 165 cm groß gewesen sein. Sie hatte ebenso eine gebräunte Haut

und lange Haare, die zum Zopf gebunden waren. Sie trug eine Brille und war

bekleidet mit einer rot-schwarz karierten Bluse, einer dunklen Steppweste und

eine dunkle Hose. Die Frau führte eine Umhängetasche und einen blauen Rucksack

mit sich. Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345-2140 zu

melden.

Sachbeschädigung an vorbeifahrenden Pkw, Wiesbaden, Grorother Straße Samstag, 25.09.2021, 10:30 Uhr

(ds) Am Samstagvormittag wurde durch unbekannte Täter in Frauenstein mit einem

unbekannten Gegenstand die hintere Seitenscheibe eines vorbeifahrenden Pkw

zerstört. Die 79-jährige Fahrerin eines grauen Fiat Ulysse befuhr gegen 10.30

Uhr die Grorother Straße. Im Kreisel am Ortsausgang Frauenstein konnte sie einen

lauten Knall vernehmen, dessen Ursprung sie zunächst nicht zuordnen konnte.

Später bemerkte sie dann, dass die hintere Seitenscheibe ihres Pkw vollständig

zerborsten war. Bei der Anzeigenaufnahme wurden entsprechende Glassplitter

ebenso im Bereich des Kreisels aufgefunden. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird

von einer äußeren Einwirkung mittels unbekannten Gegenstandes ausgegangen, so

dass die Seitenscheibe des Pkw beschädigt wurde. Das 3. Polizeirevier in

Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber

sich unter der Telefonnummer 0611 / 345-2340 zu melden.

Kontrollen „Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“, Wiesbaden, Innenstadtbereich Freitag / Samstag, 24/25.09.2021 und Samstag / Sonntag 25/26.09.2021

(ds) An diesem Wochenende waren in der Nacht von Freitag auf Samstag und von

Samstag auf Sonntag erneut Beamte der Wiesbadener Landespolizei, die von Kräften

der Hessischen Bereitschaftspolizei unterstützt wurden, gemeinsam mit der

Stadtpolizei im Innenstadtbereich unterwegs. Ein Schwerpunkt der Überwachung lag

an diesem Wochenende im Bereich der Parkanlage Warmer Damm und dem

Altstadtschiffchen. In der Parkanlage hielten sich in der Spitze bis zu 500

Personen auf und im Altstadtschiffchen konnten bis zu 300 Personen festgestellt

werden, wobei die Personenzahl in der Samstagnacht witterungsbedingt geringer

ausfiel. An den Örtlichkeiten wurde zur Kernzeit eine dauerhafte Präsenz

gezeigt, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen

und Bürger ansprechbar zu sein. In der Parkanlage Warmer Damm kam zudem eine

Powermoon Beleuchtung und eine mobile Videoüberwachung zum Einsatz. Daneben

wurden durch die Einsatzkräfte mehrere Kontrollen von auffälligen Gruppen

durchgeführt. Stadt und Polizei werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig

in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

Exhibitionist zur Nachtzeit aufgetreten, Wiesbaden, Bahnhofstraße, Sonntag, 26.09.2021, 03.05 Uhr

(ds) In der Nacht von Samstag auf Sonntag zeigte sich ein Mann unsittlich

gegenüber einer vorbeigehenden Frau. Die 66-jährige Frau war gegen 03.05 Uhr mit

ihrem Hund in der Bahnhofsstraße in Wiesbaden unterwegs. Hier folgte ihr der

Täter auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Als die Geschädigte sich

umdrehte, zog der Mann die Hose runter und manipulierte unsittlich an sich

selbst. Die 66-Jährige schrie den Mann lautstark an und verständigte die

Polizei. Der Täter entfernte sich daraufhin unerkannt auf einem roten Fahrrad in

Richtung Hauptbahnhof. Der Mann soll 20 bis 30 Jahre alt, schlank und 170cm groß

gewesen sein. Er habe dunkle Kleidung getragen. Zeugen und Hinweisgeber werden

gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 /

345-0 zu melden.

Verletzte durch Auffahrunfall, hoher Sachschaden, Wiesbaden, Biebricher Allee, Sonntag, 26.09.2021, 02:28 Uhr

(Fu) Bei einem Auffahrunfall wurden am frühen Sonntagmorgen beide Autofahrer und

ein Mitfahrer leicht verletzt. Ein 22 Jahre alter Mann aus Schmitten befuhr die

Biebricher Allee aus Richtung Biebrich in Richtung Kaiser-Friedrich-Ring. Ein

vorausfahrender 21 Jahre alter Mann aus Wiesbaden musste verkehrsbedingt an

einer rotzeigenden Ampel stehenbleiben. Dies wurde durch den nachfolgenden

Autofahrer zu spät bemerkt. Das Auto der Marke Opel Vivaro prallte in das Heck

eines VW Golf. Bei dem Aufprall verletzte sich der 22 Jahre junge Mann am

Nackenbereich. Der Autofahrer aus Wiesbaden und sein 21 Jahre junger Mitfahrer

konnten nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden. Bei dem Unfall

entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 22000,- Euro.

Beim Ausparken eingeklemmt, Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, Discounter Parkplatz, Samstag, 25.09.2021, 22:35 Uhr

(Fu) Beim Rückwärtsausparken wurde eine 34 Jahre alte Frau aus Budenheim am

rechten Bein verletzt. Nach ambulanter Behandlung in einem Wiesbadener

Krankenhaus konnte die Frau kurz darauf das Krankenhaus wieder verlassen. Die

Frau war damit beschäftigt, ihre Einkäufe in ihren schwarzen VW Golf zu

verstauen. In diesem Moment fuhr aus der gegenüberliegenden Parkbucht eine

19-Jährige Frau aus Rüsselsheim und übersah die Frau aus Budenheim, die zwischen

Einkaufswagen und Auto stand. Die 34-Jährige wurde zwischen dem Einkaufswagen

und dem Auto eingeklemmt. Sie musste durch einen Rettungswagen in ein

Krankenhaus verbracht werden. Dort stellte sich zum Glück heraus, dass es sich

nur um leichte Verletzungen handelt und sie konnte kurz darauf wieder nach

Hause. An den Autos und Einkaufswagen entstand kein Sachschaden.

Elektrofahrrad entwendet und durch App geortet., Mainz-Kostheim, Mathildenstraße, zwischen Samstag, 25.09.2021, 20:00 Uhr bis Sonntag, 26.09.2021, 07:45 Uhr

(Fu) Fahrraddiebe haben zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen aus einem Garten

in der Mathildenstraße in Mainz-Kostheim ein schwarzes E-Bike der Marke Cowboy

gestohlen. Das E-Bike konnte am Sonntagmorgen durch den Besitzer mittels App,

unweit des Abstellortes in einem Hinterhof geortet werden. Da die App ein

Starten des Elektromotors verhindert und das Rad mittels Schloss am Hinterrad

gesichert war, muss davon ausgegangen werden, dass die Langfinger das Rad die

ca. 500 Meter getragen haben. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4.

Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung

zu setzen.

Zwei Schwerverletzte bei Unfall,

Wiesbaden, L3028, zwischen Nordenstadt und Delkenheim, Freitag, 24. September

2021, 18.30 Uhr

(akl) Am Freitagabend ereignete sich gegen 18.30 Uhr auf der L 3028 zwischen

Nordenstadt und Delkenheim ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer

verletzt wurden. Eine 37jährige Frau aus Mainz befuhr mit einem weißen Hyundai

die Landesstraße aus Richtung Nordenstadt. Nach Zeugenangaben habe sie trotz

Überholverbot vor der dortigen Kuppe und Kurve mehrere Fahrzeuge überholt. Vor

einem entgegenkommenden Mercedes konnte sie nicht mehr rechtzeitig einscheren,

die Fahrzeuge kollidierten. Dabei wurde die Mainzerin als auch die 62 Jahre alte

Mercedesfahrerin aus Wiesbaden schwer verletzt. Die 37Jährige musste durch

Rettungskräfte aus ihrem Fahrzeug geborgen werden und wurde mit einem

Rettungshubschrauber in eine Frankfurter Klinik geflogen. Die Mercedesfahrerin

wurde in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrzeuge mussten

abgeschleppt werden, an diesen und einer beschädigten Leitplanke entstand ein

Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Die Landesstraße war für die Dauer der

Unfallaufnahme für zwei Stunden gesperrt. Gegen die Frau aus Mainz wurde ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet, ihr Führerschein wurde sichergestellt.