Frankfurt: Wynton Marsalis und das Jazz at Lincoln Center Orchestra am 12. Oktober 2021

Frankfurt am Main – Wynton Marsalis ist einer der besten Trompeter des Jazz, laut seinem klassischen Kollegen Maurice André sogar „möglicherweise der größte Trompeter aller Zeiten.“ Gleichzeitig ist der neunfache Grammy-Gewinner und Pulitzer-Preisträger, der im Oktober dieses Jahres seinen 60. Geburtstag feiert, der wohl rührigste Missionar des Jazz.

Mit seinem ›Jazz At Lincoln Center Orchestra‹, einer Naturgewalt im Big Band-Format, verfolgt Wynton Marsalis „die Mission, eine globale Community für Jazz durch Auftritte, Bildung und Förderung zu unterhalten, zu bereichern und zu erweitern“, wie es im offiziellen Pressetext des Ensembles heißt. Ein hehres Ziel, dass Marsalis und seine fünfzehn Musikerkollegen nicht nur im Lincoln Center in New York City, sondern weltweit und mit immer wieder neuen Programmen verfolgen. Der Erfolg beim Publikum ist Wynton Marsalis & Jazz At Lincoln Center Orchestra sicher, weil die Musiker neben Virtuosität und Versatilität auch mit der gehörigen Energie und der nötigen Spielfreude an ihre gute Sache gehen. Wenn dieses Spitzenteam jetzt im Oktober 2021 endlich wieder durch Deutschland tourt, kommt damit auch eine gehörige Portion lebendiger, amerikanischer Jazz-Tradition in unsere Konzertsäle. Der Funke springt über, von der ersten Ansage bis zur letzten Zugabe.

Im Oktober werden Wynton Marsalis und seine fünfzehn Musikerkollegen im Rahmen der JazzNights einige der schönsten Konzerthallen Deutschlands mit Wohlklang erfüllen.

Termine im Rahmen der JazzNights:

12.10.2021 FRANKFURT, Alte Oper

14.10.2021 BADEN-BADEN, Festspielhaus

18.10.2021 BERLIN, Admiralspalast

tba/tbc – geplant für Juni 2023 HAMBURG, Elbphilharmonie

[Kenntnisstand vom 24.09.2021; Termine wie vom Veranstalter mitgeteilt; Änderungen und Irrtum vorbehalten].

