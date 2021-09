Deidesheim: 24. Deidesheimer Musikherbst im Oktober 2021

Deidesheim – Der 24. Deidesheimer Musikherbst startet im noch coronabedingt kleinem Format mit zwei Veranstaltungen: am Freitag, 8. Oktober 2021, eine Fahrt „ins Blaue“ in die Südpfalz mit Orgelmusik, Kulinarik und Weinprobe sowie am Samstag, 16. Oktober 2021, das Preisträgerkonzert des 1. Internationalen Virtuellen Orgelwettbewerbs.

Eine Neuerung gibt es beim Deidesheimer Musikherbst: Es ist gelungen, die Stadt Deidesheim ab diesem Jahr als Veranstalter zu gewinnen.

Veranstalter: Stadt Deidesheim in Zusammenarbeit mit der Stiftung Bürgerhospital Deidesheim, der F.J. Lyden-Stiftung, der Tourist Service GmbH Deidesheim, der Pfarrgemeinde St. Ulrich und dem Pfalz-Marketing. Künstlerische Leitung: Dr. Elke Voelker. Kartenreservierung/Info: Tourist Service GmbH Deidesheim, Telefon: 06326/96 77– 0. Abendkasse ab 30 Minuten vor Konzertbeginn. Ermäßigungen für Schüler/Studenten mit Ausweis. Es gelten die tagesaktuellen Corona-Schutzmaßnahmen. Ihre Kontaktdaten werden vor Ort erfasst.